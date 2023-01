Mezi zoufalstvím a odporem: Loučení s nejhorším evropským rokem od konce 2. světové války

4. 1. 2023

Kvůli kruté a nevyprovokované invazi Vladimira Putina na Ukrajinu a jeho stále represivnější politice doma se Rusko za posledních deset měsíců stalo "symbolem karikatury zla". Přitom důsledky jeho činů se rozšířily do všech aspektů. ruského života, píše Kirill Martynov. Kvůli kruté a nevyprovokované invazi Vladimira Putina na Ukrajinu a jeho stále represivnější politice doma se Rusko za posledních deset měsíců stalo "symbolem karikatury zla". Přitom důsledky jeho činů se rozšířily do všech aspektů. ruského života,

Rusku nyní vládne diktátor posedlý nekonečnou mocí, odříznutý od lidí a od skutečného života. A navzdory několika desítkám tisíc demonstrantů není v Rusku nikdo, kdo by mu zabránil v zapojení se do čehosi, co vypadá jako národní sebevražda.

Ruská společnost páchne strachem. Na univerzitách, školách a úřadech se lidé naučili mlčet a odvracet se od toho, co se kolem nich děje, což Putinovi a jeho kamarile umožnilo nadále se chovat tak, jak se chovají, a ohrožovat budoucnost Ruska i sebe.

Vladimir Putin možná vstoupí do dějin jako poslední vládce země jménem Rusko, protože je těžké si představit, jak se naše vlast dokáže napravit po katastrofě, která vznikla na počest jeho 70. narozenin. Nero se svými požáry byl žabař: Na rozdíl od Putina postrádal moderní technologie.

Neúplný seznam toho, co úřady Ruské federace udělaly, aby ublížily vlastnímu lidu, zahrnuje: Zánik ruského školství, demografický kolaps, ekonomický úpadek a rozklad, právní systém, který nefunguje, ruský sport ve své nejhorší formě a ruskou kulturu ve stavu kolapsu.

Neexistuje jediná sféra života, které by se Putinova válka nedotkla. V důsledku toho "zvláštní vojenská operace" vejde do historie jako příklad radikální neschopnosti, protože je obtížné najít jiné případy takové stupidity, alespoň v nedávné době.

Kvůli tomu, co Putin udělal, je Rusům zaručena věčná nenávist sousedů, evropského národa s přibližně 40 miliony obyvatel. "Nejsem si jistý, jestli se mnou moji přátelé v Kyjivě budou chtít teď mluvit. Koneckonců, když jsem slíbil, že udělám vše, co bude v mých silách, stále jsem věřil, že dokážeme vrahy zastavit."

Když se Martynov v listopadu zeptal čtenářů svého listu, na co jsou hrdí, hovořili o hrdinském odporu ukrajinského lidu, o tom, že tváří v tvář agresi strašného nepřítele má Ukrajina spolehlivé spojence - a dokonce řízené střely, tma a zima nemohly zlomit ducha ukrajinského lidu.

Rusové musejí být k sobě upřímní a uznat, že rok 2023 bude ještě horší než rok 2022. Putin se vynasnaží strhnout Ukrajinu, Rusko a pokud možno celé lidstvo do pekla. Tváří v tvář tomu se každý Rus musí skutečně pokusit udělat vše, co může, aby ho zastavil a zachránil sebe, svou zemi a svět.

