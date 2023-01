Čína se připravuje k válce, varuje bývalý americký generál

4. 1. 2023

čas čtení 3 minuty

Čína připravuje svou armádu na válku o Tchaj-wan, varoval penzionovaný generálporučík americké armády a bývalý poradce pro národní bezpečnost H. R. McMaster. Čína připravuje svou armádu na válku o Tchaj-wan, varoval penzionovaný generálporučík americké armády a bývalý poradce pro národní bezpečnost H. R. McMaster.

Vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem byly dlouho napjaté kvůli úsilí ostrova o nezávislost, ale ještě více napjaté kvůli stále agresivnějšímu čínskému vedení. Přestože se Tchaj-wan považuje za nezávislý na Číně – a je uznáván jako poloautonomní stát – Čína si jej nárokuje jako svůj vlastní a kontrolu nad ostrovem považuje za zásadní pro svou politiku znovusjednocení.

Uprostřed rostoucího napětí McMaster během vystoupení na CBS News Face the Nation v neděli řekl, že věří, že Čína by se mohla připravovat na vojenskou akci s cílem převzít kontrolu nad ostrovním státem – a dodal, že čínský prezident Si Ťin-pching, který si loni zajistil historické třetí funkční období, dal jasně najevo, že plánuje znovu dobýt Tchaj-wan.

"Si Ťin-pching ve svých prohlášeních dal docela jasně najevo, že ze své perspektivy udělá Čínu opět celistvou tím, že zahrne Tchaj-wan," řekl McMaster. "A přípravy probíhají."

McMaster řekl, že nejlepším způsobem, jak zabránit rozsáhlé válce o Tchaj-wan, je "odstrašení" a dodal, že Spojené státy, které již vydávají více než 1,6 bilionu dolarů na obranu, by měly investovat ještě více do národní bezpečnosti. Podle něj by bylo "mnohem nákladnější" reagovat na válku s Čínou, která se chlubí jednou z nejsilnějších armád na celém světě a nadále usiluje o růst svého vlivu v tichomořské oblasti.

"Čína se stala stále agresivnější, a to nejen z ekonomického a finančního hlediska a z hlediska diplomacie vlčích válečníků, ale i fyzicky, armádou," řekl McMaster. "A co je opravdu znepokojivé, myslím, že Si Ťin-pching připravuje čínský lid na válku."

Poukázal na některé projevy Si Ťin-pchinga, které v posledních měsících nabraly tvrdý tón, jako na důkaz toho, že by USA měly brát hrozbu války vážněji a "rozšířit svou moc". Dodal, že by to spojence přimělo více investovat do své národní obrany, což by dále sloužilo jako odstrašující prostředek.

Řekl, že USA a jejich spojenci si musí "dávat pozor, aby se neopakovali" nebo "nepadli do stejných pastí" jako s Ruskem, které loni v únoru zahájilo invazi na Ukrajinu.

McMasterovo varování následuje po dalších náznacích, že Čína možná zvažuje válku o Tchaj-wan. V listopadu The Guardian uvedl, že Si Ťin-pching řekl své armádě, aby "soustředila veškerou svou energii na boj", aby se připravila na potenciální válku.

"Zaměřte veškerou [svou] energii na boj, tvrdě pracujte na boji a zlepšujte [svou] schopnost vyhrávat," údajně řekl.

Vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem se zhoršily loni v srpnu poté, co předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová uskutečnila historickou návštěvu Tchaj-wanu. V té době Peking kvůli její návštěvě několikrát vyhrožoval a zahájil vojenská cvičení kolem ostrova, což vedlo k obavám, že by konflikt mohl eskalovat.

Zdroj v angličtině: ZDE

