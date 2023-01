Ruská agrese na Ukrajině: Moskva zvýšila počet obětí v Makijivce na 89

4. 1. 2023

- Ruské ministerstvo obrany ve středu obvinilo své vojáky z nepovoleného používání mobilních telefonů při smrtícím raketovém útoku na ukrajinské území, při kterém podle něj zahynulo 89 vojáků, a výrazně tak zvýšilo počet obětí.



Moskva dříve uváděla, že při víkendovém úderu zahynulo 63 ruských vojáků. Reakce ministerstva přišla uprostřed rostoucího hněvu některých ruských komentátorů, kteří se stále hlasitěji vyjadřují k tomu, co považují za polovičaté tažení na Ukrajině.



Většina hněvu na sociálních sítích směřovala spíše na vojenské velitele než na ruského prezidenta Vladimira Putina, který se k útoku, který byl další ranou po velkých ústupech na bojišti v posledních měsících, veřejně nevyjádřil.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že čtyři ukrajinské rakety zasáhly dočasná ruská kasárna v odborném učilišti v Makijivce, partnerském městě Ruskem okupovaného regionálního hlavního města Doněcku na východě Ukrajiny.



Přestože bylo zahájeno oficiální vyšetřování, hlavní příčinou útoku bylo jednoznačně nepovolené hromadné používání mobilních telefonů vojáky, uvedlo ministerstvo.



"Tento faktor umožnil nepříteli sledovat a určit souřadnice polohy vojáků pro raketový úder," uvedlo v prohlášení vydaném ve středu krátce po 1:00 v Moskvě.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v úterý zopakoval varování, že se Rusko chystá zahájit velkou ofenzívu



"Nepochybujeme o tom, že současní páni Ruska vrhnou vše, co jim zbylo, a všechny, které mohou shromáždit, aby se pokusili zvrátit průběh války a alespoň oddálit svou porážku," uvedl Zelenskij ve videoposelství.



"Musíme tento ruský scénář narušit. Připravujeme se na to. Teroristé musí prohrát. Jakýkoli pokus o jejich novou ofenzivu musí selhat," pokračoval.





- Podle zprávy Institutu pro studium války (ISW) vyvolal ukrajinský úder na Makijivku "značnou kritiku ruského vojenského vedení". Několik významných ruských pro-válečných blogerů a komentátorů útok uznalo, přičemž mnozí z nich naznačují, že počet obětí byl vyšší, než se oficiálně uvádí.



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že v okupované Makijivce bylo poškozeno nebo zničeno až 10 jednotek ruské vojenské techniky různých typů..





- Městská správa v Kyjevě uvedla, že v roce 2022 využilo městské metro 160 milionů cestujících, zatímco v předchozím roce jich bylo 319 milionů. Uvedla také, že na Silvestra využilo síť pro úkryt asi 5 200 lidí. :



- Vitalij Kim, mykolajivský gubernátor, rovněž na Telegramu zveřejnil jednoduchou zprávu: "Dobré ráno! Žádné výpadky elektřiny."



- Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvova, zveřejnil na Telegramu svůj pravidelný denní status. Informuje, že přes noc nedošlo k žádnému leteckému poplachu a že v současné době se v jeho západní oblasti Ukrajiny výpadky elektřiny neočekávají.





- I když byl oficiálně přiznaný počet obětí útoku na dočasná ruská kasárna v odborném učilišti v okupované Makijivce revidován směrem nahoru, ruská státní tisková agentura RIA informuje, že Denis Pušilin, který působí jako vůdce proruských okupantů v Doněcku, ocenil statečnost tamních vojáků.



- Ukrajina a EU uspořádají 3. února v Kyjevě summit, na kterém se bude jednat o finanční a vojenské podpoře, uvedla kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského, ale blok v úterý místo konání nepotvrdil, píše agentura AFP.



Zelenskij projednal podrobnosti setkání na vysoké úrovni s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou ve svém prvním letošním telefonátu, uvedla kancelář v pondělním prohlášení.



"Strany projednaly očekávané výsledky příštího summitu Ukrajina-EU, který se bude konat 3. února v Kyjevě, a dohodly se na zintenzivnění přípravných prací," uvedlo se v něm.



Mluvčí předsedy Evropské rady Charlese Michela však v úterý nemohl potvrdit, že se společný summit uskuteční v ukrajinském hlavním městě



Uvedl, že blok budou na summitu zastupovat Michel a Von der Leyenová, nikoliv jednotliví vedoucí představitelé zemí EU. Představitelé EU uvedli, že existuje stálé pozvání pro Zelenského k návštěvě Bruselu.



Zelenskij a Von der Leyenová ve svém telefonátu hovořili také o dodávkách "vhodných" zbraní.



- Americký prezident Joe Biden bude 13. ledna v Bílém domě jednat s japonským premiérem Fumiem Kišidou o Severní Koreji, Ukrajině, napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem a o "svobodném a otevřeném Indopacifiku", uvedl v úterý Bílý dům.



Oba vedoucí představitelé budou jednat o "řadě regionálních a globálních otázek, včetně nezákonných programů Korejské lidově demokratické republiky v oblasti zbraní hromadného ničení a balistických raket, brutální války Ruska proti Ukrajině a udržování míru a stability v Tchajwanské úžině", uvedl Bílý dům.



Setkání Washingtonu a jeho klíčového asijského partnera, který se staví proti rostoucí moci Číny, se koná v době, kdy severokorejské raketové testy a výzvy k rozšíření jaderného arzenálu znepokojují americké spojence v regionu.



Kišida plánuje diskutovat o nové bezpečnostní politice Tokia, v jejímž rámci bylo v prosinci představeno největší posílení japonské armády od druhé světové války, uvedl minulý týden japonský deník Jomiuri s odvoláním na několik nejmenovaných japonských vládních zdrojů.



Bílý dům uvedl, že Biden zopakuje svou plnou podporu nedávno zveřejněné japonské národní bezpečnostní strategii.





- Jednotka společnosti Tokyo Gas je v pokročilém stádiu jednání o koupi amerického producenta zemního plynu Rockcliff Energy od soukromé investiční společnosti Quantum Energy Partners za přibližně 4,6 miliardy dolarů, včetně dluhu, sdělili v úterý agentuře Reuters lidé obeznámení s touto záležitostí.



Pokud by se dohoda uskutečnila, jednalo by se o nejnovější krok japonského subjektu, který se snaží zajistit si plyn v jurisdikcích vnímaných jako přátelské, jejichž význam pro asijskou zemi závislou na dovozu vzrostl poté, co trhy s dodávkami této komodity rozvrátila ruská invaze na Ukrajinu.



- Dohoda se společností TG Natural Resources se sídlem v Houstonu, kterou ze 70 % vlastní japonská energetická společnost, by měla být oznámena tento měsíc, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, protože jednání jsou důvěrná. Zbytek společnosti TG Natural Resources vlastní společnost Castleton Commodities International.



- Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat v ukrajinské státní televizi uvedl, že od září bylo sestřeleno téměř 500 ruských bezpilotních letounů.



- Podle britského ministerstva obrany je nepravděpodobné, že by Rusko v nadcházejících týdnech dosáhlo významného průlomu u Bachmutu v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Je to částečně způsobeno tím, že Rusko pravděpodobně vede v oblasti útočné operace pouze na úrovni čet nebo oddílů, uvedlo.



- Francouzská premiérka Élisabeth Borneová uvedla, že si je jistější situací ohledně dodávek francouzských energií pro příštích několik týdnů. Jako důvod uvedla nižší spotřebu a zvýšení výroby jaderné energie.





- Země NATO budou v příštích měsících diskutovat o svých cílech v oblasti výdajů na obranu, protože některé z nich požadují, aby se 2% cíl změnil na minimální hodnotu, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.









