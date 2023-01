Británie: Nový předseda britského odborového kongresu TUC vyzývá ke schůzce s Rishim Sunakem kvůli stávkám

4. 1. 2023

4 minuty



Paul Nowak zdůrazňuje, že pracovníci v první linii potřebují "spravedlivou dohodu", a vyzývá premiéra, aby zahájil s odbory jednání o platech





Nový předseda britského odborového kongresu TUC Paul Nowak vyzval k naléhavé schůzce s premiérem ve snaze ukončit stávky, které způsobují v Británii rozsáhlé narušení železniční dopravy, zdravotnictví a dalších veřejných služeb.



Paul Nowak, který se 29. prosince ujal funkce generálního tajemníka TUC, uvedl, že pracovníci v první linii potřebují "spravedlivou dohodu", a vyzval vládu, aby změnila taktiku a zahájila s odbory jednání o platech.



Nowakova výzva Rishi Sunakovi přichází po dalším dni stávkových akcí na železnici, kdy návrat lidí do práce po vánočních svátcích vážně narušilo nové kolo stávek.

V dopise Sunakovi Nowak argumentuje, že britské veřejné služby se po letech "podfinancování a nedostatku personálu" ocitly v krizi, což zkušené, ale demoralizované pracovníky veřejného sektoru v odvětvích včetně školství a nemocnic vede k úvahám o odchodu ze svého zaměstnání.



Napsal: "Tyto problémy nemůžeme vyřešit bez spravedlivé dohody pro lidi v první linii. To znamená otevřeně a konstruktivně jednat o zlepšení platů ve veřejném sektoru. Vaši ministři však zatím odmítají jednat o platech přímo s odbory."



V prvním týdnu svého působení ve funkci vyzval Nowak Sunaka, aby zaujal "zralý přístup", který jsme viděli v době pandemie, kdy tehdejší ministr financí úzce spolupracoval s odbory na vytvoření systému placených dovolených během lockdownu a ochraně milionů pracovních míst.



Dodal, že "nelze vyřešit" pracovní spory, aniž by ministři zasedli k jednacímu stolu s odborovými předáky a diskutovali o způsobech, jak zvýšit platy zaměstnanců.



"Chceme najít řešení současných sporů, aby naši zaměstnanci ve veřejných službách mohli pokračovat v práci, kterou mají rádi. A aby se naše veřejné služby mohly začít zlepšovat pro všechny, kdo na ně spoléhají."



Úterní zahájení nové 48hodinové stávky železničářů patřících k odborovému svazu železničářů, námořníků a dopravců předznamenalo začátek pěti po sobě jdoucích dnů celostátních protestních akcí.



Další protestní akce plánují zaměstnanci v dopravě spolu s pracovníky ve zdravotnictví a ve státní správě později v průběhu měsíce.



Přibližně 40 000 členů odborového svazu RMT ve společnosti Network Rail a 14 společnostech provozujících vlaky bude stávkovat po dobu dvou 48 hodin, a to od úterý do středy a znovu od pátku.



Cestujícím po železnici bylo doporučeno, aby se snažili jet vlakem pouze v případě nutnosti, protože stávka uzavře velkou část britské železniční sítě a na příměstských a meziměstských tratích bude pro dojíždějící cestující fungovat pouze několik málo vlaků.



Společnost Network Rail předpověděla, že ve dnech stávky bude jezdit jen asi 20 % vlaků, přičemž plánovaná provozní doba železnice byla zkrácena na dobu od 7.30 do 18.30 hodin. Předtím a potom žádné vlaky nepojedou.



Mezi odboráři, kteří se stávky účastní, jsou i pracovníci signalizace, což znamená, že velká část železnice ve Walesu, Skotsku a méně obydlených částech Anglie nebude jezdit vůbec. Na hlavních trasách bude pravděpodobně jezdit pouze jeden vlak za hodinu.



Ve čtvrtek, v den mezi oběma stávkami železničárů, budou na 24 hodin stávkovat také strojvedoucí z odborového svazu Aslef. Stávka strojvedoucích hrozí ještě větším narušením provozu a u některých z 15 postižených dopravců, včetně společností Southeastern, Thameslink, Avanti a TransPennine Express, nebudou vlaky jezdit vůbec.



Předseda odborového svazu RMT potvrdil, že odbory jsou odhodlány stávkovat, pokud nedostanou rozumnou nabídku na mzdu, a varoval, že mají mandát k protestním akcím trvajícím až do května.



Mick Lynch, generální tajemník RMT, v projevu z demonstrace na londýnském nádraží Euston rovněž obvinil vládu z blokování dohody a uvedl, že došlo k "bezprecedentnímu zásahu ministerstev".



Podrobnosti v angličtině ZDE

