Centrem covidu je nyní Čína. Svět by měl covid sledovat - a testovat

3. 1. 2023

čas čtení 6 minut





Vzhledem k tomu, že čínská vláda podceňuje výskyt nákazy ve své zemi, je nezbytné, aby ostatní země zůstaly vůči novým variantám ve střehu, upozorňuje profesorka Devi Sridhar, vedoucí katedry globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě.



Po téměř třech letech snahy zcela eliminovat virus způsobující covid-19 na svém územíčínská vláda náhle změnila kurz. Nyní se Čína pokouší "žít s virem covid-19". Testování již není vyžadováno a počty oficiálně hlášených případů covidu-19 se rozcházejí s vědeckými odhady situace.



Zatímco oficiální odhady hovoří o 4 000 nákaz covidem-19 denně, vědci odhadují, že se jedná spíše o 1 milion případů denně. Podobně nespolehlivé jsou i oficiální počty úmrtí. Absence transparentnosti ze strany čínské vlády a nedůvěra v to, co říká o domácí epidemii, vyvolávají obavy po celém světě. Po téměř třech letech snahy zcela eliminovat virus způsobující covid-19 na svém územíčínská vláda náhle změnila kurz. Nyní se Čína pokouší "žít s virem covid-19". Testování již není vyžadováno a počty oficiálně hlášených případů covidu-19 se rozcházejí s vědeckými odhady situace.Zatímco oficiální odhady hovoří o 4 000 nákaz covidem-19 denně, vědci odhadují, že se jedná spíše o 1 milion případů denně. Podobně nespolehlivé jsou i oficiální počty úmrtí. Absence transparentnosti ze strany čínské vlády a nedůvěra v to, co říká o domácí epidemii, vyvolávají obavy po celém světě.





USA, Itálie, Japonsko, Tchaj-wan a Indie patří mezi země, které již zavedly přísné kontroly letů z Číny. Také Velká Británie nyní požaduje, aby cestující z Číny do Anglie předložili před odletem negativní test. Kromě toho začne britská Agentura pro zdravotní bezpečnost brzy monitorovat vzorek cestujících, aby měla přehled o všech nových variantách covidu u nich.



Tato nová opatření na Západě následují po období, kdy se do značné míry tyto země "vracely do normálu". Nyní je velmi důležitá otázka: jaký druh testování je užitečný a jakému cíli slouží?





Prvním smyslem testování je identifikovat pozitivní případy, aby se zastavil další přenos. Poskytnutí důkazu o negativním testu před nástupem do letadla bude znamenat, že pozitivních případů bude v letadlech méně, a tudíž jich do cílové země dorazí méně. Importované případy však mají podstatný význam pouze tehdy, pokud je počet domácích případů nízký. V létě 2020, kdy byl počet případů v celé Británii nízký, mělo smysl prosadit přísná opatření, která by zabránila dovozu další nákazy covidem-19. Nové případy by totiž vyvolaly rozšíření epidemie.





V současné době je Čína silně zasažena. Vzhledem k tomu, že se tamější vláda snaží chránit svou pověst a spíše než o transparentnost usiluje o vytváření oficiálních politických narativů, je těžké se zorientovat v tom, co se tam děje. I zde je třeba mít na paměti, že Čína není jen její vláda: její obyvatelé nyní čelí zatím nejhorší vlně covidu-19 a její vědci poskytují světu cenná data, často je to pro ně osobně velmi riskantní.





0

323

Dnes je však covid-19 endemický v celé Británii a USA. To neznamená, že je neškodný, ale znamená to, že počet případů pravděpodobně nebude ovlivněn nově dovezenými případy. Testování cestujících přilétajících do Evropy s cílem snížit počet domácích případů nemá za této situace smysl.Druhým účelem testování je odhalit nové varianty, které by mohly být nakažlivější, mohly by unikat existující imunitě tím, že by rychle znovu infikovaly lidi, nebo by mohly způsobovat závažnější onemocnění. I když není možné šíření nové varianty zcela zastavit, rychlé odhalení nového kmene může pomoci oddálit jeho šíření a poskytnout cenné údaje o tom, jak nejlépe reagovat na měnící se situaci. Testování každého jednotlivého člověka při příletu není k tomuto účelu nutné; náhodný odběr vzorků cestujících z Číny by byl dostatečný k tomu, aby se udržovala kontrola nových variant a zjistilo se, zda se neobjevila nová varianta, která se mimo Čínu zatím příliš nerozšířila.Dohled lze provádět také prostřednictvím testování odpadních vod v mezinárodních letadlech. Odpadní voda, která je splachována do toalet letadel, by ukázala, jaké varianty mohli mít cestující, a nevyžaduje to údaje na úrovni jednotlivců. Odpadní vody z letadel již byly použity k prokázání toho, že - i když jsou před odletem předloženy negativní testy - mezi cestujícími jsou pozitivní případy covidu-19. Spojené státy zvažují, že toto testování doplní stávající požadavky na negativní test před odletem.Od chvíle, kdy Světová zdravotnická organizace poprvé upozornila svět na výskyt covidu ve Wuchanu, uplynuly tři roky a většina zemí nyní nachází způsob, jak s covidem-19 žít, a to díky kombinaci vakcín a velkých vln infekce. A přestože je tato nemoc v Británii stále v první desítce příčin úmrtí a dlouhý covid je přetrvávající příčinou invalidity, zdá se, že většina zemí se s touto daní smířila, dokud se jejich nemocnice nezhroutí. Ve Spojeném království se již zdravotnictví rozpadá, ale není to kvůli covidu-19. Dvanáct let nedostatečných investic do britského zdravotnictví a jeho personálu za vlády konzervativců zatížilo zdravotnický systém, který se nyní potýká s problémy při poskytování akutní i chronické péče.Mohla by se objevit varianta, která by celou situaci změnila? Zdá se to nepravděpodobné, ale je třeba neustále vyhodnocovat situaci na základě nových údajů a reagovat vhodnými strategiemi. Nemůžeme žít v neustálé panice a obavách, ale můžeme se připravit, plánovat a položit základy pro rychlou reakci na budoucí zdravotní rizika.V roce 2023 se centrum pandemie vrátilo do Číny. Covid-19 se stal globálním hurikánem, který působí škody, když se prohání napříč světem. Různá místa byla zasažena silně v různých obdobích, kde vlády poskytly různou úroveň ochrany.Podrobnosti v angličtině ZDE