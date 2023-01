Janja, ehm, Lula, se ujímá funkce brazilského prezidenta

3. 1. 2023 / Fabiano Golgo

Janja (vyslovuje se Žanža), jak se říká Lulově manželce Rosângele, se postavila proti kritikům jejího intenzivního vlivu na manželovo nové působení ve funkci brazilského prezidenta. Vzali se loni v květnu poté, co spolu chodili od roku 2017, kdy se s ním seznámila v době, kdy byl ve vězeňské cele kvůli nyní již zrušenému obvinění z korupce, za které strávil rok a půl za mřížemi.

Zatímco Marisa Letícia byla během prvních dvou Lulových prezidentských období (2003-2010) tichou první dámou, jejíž úkoly byly tradiční, například návštěvy sirotčinců a pomoc chudým ženám, Janja je hluboce zapojena do všech aktivit a rozhodnutí, které Lula činí.

Lulova manželka Marisa Letícia zemřela na infarkt, když jejího syna doma zatýkala federální policie (naše FBI). Janja je 56letá socioložka, která pracovala jako manažerka komunikace vodní elektrárny Itaipu, což svědčí o tom, že je to úspěšná a iniciativní žena.

Argentinci ji nazývají brazilskou Evitou (legendární druhá manželka populistického prezidenta Juana Peróna, která se proslavila více než její mocný manžel), Američané Edith Wilsonovou tropů (manželka Woodrowa Wilsona převzala jeho povinnosti poté, co utrpěl mrtvici v r. 1919), Janja prohlásila, že lidé musí pochopit, že nyní je Lulovým identitním zájmenem "my", nikoliv pouze "já", a tak zažertovala na adresu krajně pravicového odporu k idiomatickým změnám přizpůsobujícím se novým genderovým identitám.





Namísto typické hry stínů, která je v politice běžná, Janja otevřeně potvrdila, že má na rozhodování svého manžela skutečně velký vliv a že se také podílí na jeho administrativě. Kritici jí vyčítají, že nenechala nikoho z Lulovy strany rozhodovat o ničem, co se týče inauguračního ceremoniálu. A ona to potvrzuje. O každém detailu, od zrušení stoleté tradice střelby z děl a ohňostroje - kvůli ochraně psů a dalších zvířat - až po prosté jídlo z "hospody", které se podávalo šedesátce zahraničních představitelů, kteří přijeli oslavit návrat demokracie do Brazílie, a také o ikonickém rozhodnutí, že Lula dostane prezidentskou šerpu od skupiny tvořené devadesátiletým domorodým náčelníkem Raonim, postiženým dítětem, černoškou bez domova a homosexuálem, což zamýšlela jako symbol těch všech, které exprezident Jair Bolsonaro napadal a zanedbával. Na ceremoniál přivedla i jejich pouličního psa.





Kdo sledoval inauguraci nebo některé z veřejných vystoupení 77letého křehkého Luly, mohl si všimnout, že mu nováý manželka slouží jako zdatná osobní asistentka. Když zakopne o nějaké jméno nebo zapomene, o čem mluví, šeptá mu, co zapomněl, neustále mu utírá jeho pot, mění papíry s jeho projevy při každé již přečtené stránce - v podstatě se stará o starého muže. Janja, která je raději přirovnávána k Hillary Clintonové, říká, že skutečně bude ovlivňovat i Lulovy politické záležitosti. Vysvětlila, že jsou pár, že jejich láska pramení také ze vzájemného obdivu k umu toho druhého a že ona je mostem mezi Lulou a modernitou. Že díky ní už ví, co je to Twitter - v dnešní době politici potřebují komunikovat přímo s lidmi - a ona ho udržuje aktivního na sociálních sítích a jeho příspěvky obohacuje o humor.





Říká mu můj chlapec, nutí ho nosit tenisky, módní sluneční brýle a naučila ho tančit funk (favelin oblíbený hudební styl). Byla jednou vdaná a má 19letou dceru.





Janja je od svých 17 let aktivní v Lulově Straně dělníků (Partido dos Trabalhadores) a celý život se věnuje nejrůznějším charitativním a sociálním aktivitám. Bolsonarova (čtvrtá) manželka Michelle, která se vydávala za ideální typ manželky z padesátých let, strávila jeho mandát němá a byla vidět pouze v pentekostálních evangelikálních sektách. Janja hodlá být vidět a slyšet.