O završení 2. světové války

28. 12. 2022

Mnozí tvrdí, že to, co dělá Vladimir Putin na Ukrajině, je začátek 3. světové války. Ale ve skutečnosti jde o pokračování 2. světové války - o Putinovu snahu stát se dědicem totalitních režimů 20. století a vrátit hodiny světových dějin zpět, tvrdí Leonid Gozman. Mnozí tvrdí, že to, co dělá Vladimir Putin na Ukrajině, je začátek 3. světové války. Ale ve skutečnosti jde o pokračování 2. světové války - o Putinovu snahu stát se dědicem totalitních režimů 20. století a vrátit hodiny světových dějin zpět,

Je zásadně důležité uznat tuto skutečnost, protože 2. světová válka byla zvláštní válkou. Na rozdíl od 1. a jistě od většiny válek v historii to od počátku nebylo primárně o dobývání území.

2. světová válka byla válkou demokracie proti totalitarismu - a stejně tak je jím dnešní boj Ukrajiny a jejích západních podporovatelů. Kdyby vyhrála hitlerovská koalice, nebyl by tu svět s jinými hranicemi jako po většině válek; byl by to jiný svět. A to samé platí i nyní.

Žádný z obou zmíněných konfliktů nemůže skončit bez úplné porážky jedné ze stran, protože to, co každá z nich představuje, bylo pro tu druhou rozsudkem smrti. Kromě Hitlerova šíleného antisemitismu je ale Putinovo Rusko ve všech ostatních ohledech stejné jako Třetí říše.

Existuje stejná fantastická krutost vůči civilistům, stejný hněv a stejné přesvědčení, že útok na města nepřítele, ať už je to Londýn v případě Hitlera nebo Kyjiv v případě Putina, bude stačit k tomu, aby se tyto národy vzdaly. Slova, která nyní zaznívají z Kremlu, jsou v tomto bodě úplně stejná jako slova, která vycházejí z Hitlerova sekretariátu.

Stejně jako Hitler popírá i Putin právo celých zemí a národů na existenci. Neexistuje žádný ukrajinský lid: Je to jen část (slabě rozvinutá?) ruského; a neexistuje žádný jazyk a žádná země by neexistovala, kdyby je Lenin nevynalezl. To znamená, že nesmějí být. Stejně jako Molotovova slova o Polsku. Pravda, spletl se a Polsko nezemřelo.

Putin znovu jako Hitler trvá na tom, že to, co udělal, je vyvoláno tím, že mu ostatní nedali na výběr a že pouze brání sebe a svou zemi. A v dalším opakování nacistické minulosti Putin mluví o nepřátelích lidu a zrádcích; a zahájil boj proti "nesprávnému umění a nesprávným knihám".

A znovu, stejně jako Hitler, Putin mluví o umírání za svou zemi jako o nejvyšší hodnotě. Opět je tu neomezená moc speciálních služeb, represe a strach, fraška místo spravedlnosti a lži o všem.

Říká se, že v této válce nemá Rusko žádné spojence. Ale to není tak úplně pravda. I když nikdo nechce bojovat po boku Ruska, mnozí jsou Putinovými ideologickými spojenci, včetně íránských ajatolláhů, venezuelského Madura, severokorejského Kim Čong-una a do značné míry i vedení Číny. V tomto jsou jako Stalin, který se viděl v Hitlerovi a měl s ním tolik společného.

Všichni, kdo podporovali Hitlera před 80 lety a kteří nyní podporují Putina, jsou spojeni nenávistí ke svobodě, přesvědčením o svém právu rozhodovat o osudu druhých a v bezvýznamnosti lidských bytostí a celých národů. Sní o řádu, ve kterém budou všem diktovat svou vůli.

Vítězství nad Hitlerem v koalici s demokraciemi zabránilo Stalinovi nastolit v SSSR úplný fašistický režim. Málem to udělal, ale ne až do konce. Stál proti němu duch svobody, který přišel s vítězi – a proto je tak nenáviděl.

Pak Stalin zemřel, ale jeho nástupci v tomto úsilí pokračovali - zvláště nyní za Putina, který považuje západní lídry za slabé a nerozhodné, stejně jako Hitler pohlížel na Chamberlainy a Daladiery. Pokud Putin vyhraje, nezastaví se, stejně jako se Hitler nezastavil v Sudetech a Rakousku. Jako tomu bylo tehdy, tato válka je válkou za zničení demokracie a svobody.

Výsledek současné války bude záviset na tom, zda lidé pochopí, že bojují ve stejné válce, o které Churchill slíbil, že musí skončit vítězstvím - bez ohledu na to, jak dlouho potrvá a kolik obětí bude zapotřebí.

Zdroj v ruštině: ZDE

