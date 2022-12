Nevyhnutelná neschopnost Ruska odhaluje špiona s brazilským pasem

Když už jsem byl ve Spojených státech několik měsíců, stále jsem se snažil přežít a bral jsem jakoukoli práci, kterou dali mladíkovi s pouhým turistickým vízem. Tehdy mi řekl jeden kolega z irské hospody v New Yorku, kde jsem pracoval jako nosič sudů, že bych si mohl vydělat deset tisíc dolarů, kdybych prodal svůj pas nějakému Sovětovi. To se psal rok 1989 a železná opona ještě nepadla. Vydělával jsem mnohem méně, než jsem potřeboval k důstojnému životu, a poprvé ve svých devatenácti letech jsem čelil potížím poté, co jsem opustil pohodlí domácnosti vyšší třídy a vzepřel se rodinným plánům na kariéru právníka, abych hledal svůj vytoužený cíl v novinařině, a v důsledku toho se mi od rodiny nedostalo žádné podpory. Proto jsem souhlasil se setkáním s Vladimírem.

Byl stejně mladý jako já a tvrdil, že studuje strojní inženýrství na Kolumbijské univerzitě. Říkal, že chce můj pas, aby mohl volně cestovat, což mu ten sovětský neumožňoval. Divil jsem se, by se mohl kudrnatý kluk s velmi bílou pletí vydávat za tmavého Brazilce s velkým nosem. Vysvětlil mi, že jeho velvyslanectví má nějaké lidi, kteří můj pas upraví a vymění mou fotku za jeho. Sovětská ambasáda? Ano, říkal, že jeho ambasáda jim tuto službu poskytuje.

Nakonec jsem pas neprodal, když mi teta, která mě přijela navštívit, dala nějaké peníze, abych pár měsíců přežil, ale nikdy jsem nezapomněl, jak mi Vladimír vysvětlil, že důvod, proč jsou brazilské pasy nejžádanější, je ten, že neexistuje typický brazilský vzhled, protože je to etnicky a rasově nejsmíšenější národ na planetě, kde člověk může být blonďák nebo černoch, Asiat nebo typický Latinoameričan. Brazílie má největší populaci potomků Němců na světě a také největší populaci Japonců mimo Japonsko. Dvě z mých sestřenic, Yukiko a Shishejko, jejichž otec, můj strýc Tadamori, se v sedmdesátých letech přestěhoval z Kjóta do Ria de Janeira, mají asijské rysy, zatímco ony mají i blonďaté sestřenice nebo latinsky vypadající bratrance, jako jsem já (i když můj vzhled je ve skutečnosti francouzský nebo židovský, což je jediná další krev kromě německé, která mi koluje v žilách). Brazílie si z Afriky přivezla asi desetkrát více lidí do otroctví než USA, což vedlo k tomu, že asi 100 milionů lidí u nás má také africké kořeny. Díky tomu všemu máme nejlepší pas, kromě toho, že nepotřebujeme víza do více než 170 zemí, včetně celé Evropy.

Není tedy divu, že i severokorejský Kim Čong-un a jeho otec používali brazilské pasy (vyrobené v Praze!), aby mohli žádat o západní víza. Oba používali brazilské pasy k cestování po světě ještě předtím, než se ujali funkce nejvyššího představitele své země.

Bylo to příhodně 1. dubna letošního roku, kdy údajně 33letý brazilský státní příslušník Victor Muller Ferreira (právě proto, že v Brazílii jsou typičtí lidé s německou krví, bylo pro tohoto blonďatého Rusa zvoleno příjmení Muller, které mimochodem měla i moje babička) přistál v Nizozemsku na letišti Schiphol, kam přiletěl ze Spojených států, aby tam zahájil svou stáž u Mezinárodního trestního soudu (ICC), kde by se na vlastní kůži seznámil s tím, jak se vyšetřují válečné zločiny na Ukrajině a v Sýrii. "Ferreira" se na tuto pozici dostal díky tomu, že studoval politologii na dublinské Trinity College a poté na americké Univerzitě Johnse Hopkinse.

Nicméně nizozemské úřady ho chytily a poslaly do Brazílie, kde se měl zodpovídat z trestného činu používání zfalšovaného občanského průkazu. Když se s ním policie setkala na brazilském letišti, snažil se protestovat a přesvědčit je, že je skutečně Brazilec, ale neuspěl kvůli svému silnému přízvuku, který snadno uslyší každý rodilý mluvčí.



Student podrobně popisoval, jak jeho brazilská matka zemřela mladá na zápal plic, jak ho vychovávala teta, jak žil v chudé čtvrti, jak kradl ponožky v obchodě, jak se zamiloval do učitelky zeměpisu, jak se rozhodl stát politickým zpravodajem, a proto vystudoval politologii. Už zde, kde tvrdí, že jako dítě kradl ponožky, brazilské úřady odhalily zjevnou lež. V tropické Brazílii kradou chudé děti možná sandály, ale ne ponožky. Ty tam nejsou potřeba.

Vyšetřování ukázalo, že jeho údajně zesnulá brazilská matka je žena, která nikdy neměla děti.

Aby mohl svého špiona zachránit, kontaktoval Kreml Brazílii a informoval ji, že zná pravou totožnost zločince: Sergeje Vladimiroviče Čerkasova, narozeného 11. září 1985.

Ruské úřady však byly v obtížné situaci: aby mohly svého agenta vrátit do Moskvy, musely by se přiznat ke špionáži. To nemohly udělat. Znamenalo by to, že zločinec bude poslán zpět do Nizozemska a souzen jako špion. V červenci 2022 se tedy ruské úřady obrátily na brazilské orgány s žádostí o vydání toho ruského vězně a argumentovaly tím, že Čerkasov není tajný ruský špion, ale zkušený zločinec, který se skrývá před ruskou justicí a na počátku roku 2010 řídil síť pašeráků, kteří dodávali heroin do Ruska, a poskytly Brazílii desítky stran obžalovacích dokumentů a soudních svědectví.





Podle nich Čerkasov v letech 2011-2013 pašoval drogy z Afghánistánu přes Tádžikistán. Čerkasov se pak brazilským úřadům k těmto činům oficiálně přiznal a požádal o okamžitou deportaci do Ruska, aby tam mohl být souzen. Brazilskému soudci, který měl případ na starosti, však připadalo velmi podivné a nepravděpodobné, že by se někdo rozhodl odjet do Ruska, aby byl souzen za mnohem závažnější zločiny, za které by mohl být odsouzen na doživotí, než za které platí v Brazílii.





Rusko zaslalo obžalobu podepsanou šéfem protidrogového vyšetřovacího oddělení ruského ministerstva vnitra, kde je uvedeno několik dalších osob, jejichž role v systému pašování drog je popsána velmi podrobně, včetně jejich přesného umístění v určitých dnech,včetně telefonních čísel, která používali k provádění trestné činnosti, a dokonce i umístění skrýší a úkrytů. Jména uvedená v této podrobné části obžaloby skutečně odpovídají podezřelým, kteří byli v roce 2015 obžalováni a v roce 2017 uznáni vinnými z organizování řetězce pašování drog podobného tomu, který je popsán v obžalobě. Až na to, že jméno Čerkasova se v žádném ze zveřejněných soudních dokumentů neobjevuje.





K obžalobě poskytnuté brazilským úřadům je přiloženo předvolání, které obvykle obsahuje podpis obžalovaného. V tomto případě je předvolání podepsáno pouze Čerkasovem jmenovaným advokátem s ručně psanou poznámkou: "Obžalovaný Sergej Čerkasov se bez platné omluvy nedostavil".





Problémem Rusů je, že často chtějí řešit problémy podvodnými schématy. Ale neumějí to. Zdá se, že Rusové si neumějí poradit s detaily. Stejně jako v případě směšného pokusu na počátku války zaměřeníhi proti Ukrajině, kdy se snažili lidi přesvědčit, že policie rozbila spiknutí sponzorované ukrajinskou tajnou službou SBU a neonacistickou skupinou Národní socialismus / Bílá síla s cílem zavraždit prokremelského televizního moderátora Vladimira Solovjova.







uská státní televize poté odvysílala video, které údajně ukazovalo zatčení. Na videu je vidět, jak agenti FSB vtrhnou do bytu a zabavují různé předměty. Vedle triček s hákovým křížem, obrázku Hitlera, balíčků pervitinu, zbraní a dalších předmětů, které by se daly očekávat v úkrytu fašistického teroristy, však pozorovatele zaujaly tři kopie počítačové videohry The Sims 3. Ruští důstojníci byli zřejmě zmateni, zda "tři SIMS" znamenají tři kopie hry, nebo třetí vydání série Sims, a tak se snažili pokrýt obě možnosti tím, že si pořídili tři kopie The Sims 3 - což by bylo chytré, kdyby to nebylo tak hloupé.