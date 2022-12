Elon Musk říká, že odstoupí z funkce generálního ředitele Twitteru, jakmile najde „dost pošetilou“ náhradu

22. 12. 2022

Je to poprvé, co nový vlastník platformy naznačil, že se stáhne poté, co uivatelé hlasovali, aby odešelí





Elon Musk v úterý řekl, že neodstoupí z funkce generálního ředitele společnosti, dokud nenajde vhodnou náhradu, přičemž jako důvod pro odložení jeho slíbeného odchodu uvedl stav financí společnosti.



Bylo to poprvé, co Musk zmínil odchod z role šéfa platformy sociálních médií od té doby, co uživatelé Twitteru v anketě, kterou miliardář spustil v neděli večer, rozhodně hlasovali pro jeho odchod z funkce.





Musk si ve vysílání povídal s diváky o svých zkušenostech ve společnosti a zdůraznil nutnost snižování nákladů. Pod jeho vedením se počet zaměstnanců Twitteru snížil na "něco málo přes 2 000", uvedl, že do jeho příchodu se potýkal se "záporným cash flow ve výši 3 miliard dolarů ročně" a situaci označil za "v podstatě mrtvou".



"Proto jsem posledních pět týdnů strávil snižováním nákladů jako šílený," řekl, aby zajistil, že Twitter bude do roku 2023 "zhruba vyrovnaný". I nyní je vedení společnosti jako "v letadle, které se řítí k zemi vysokou rychlostí, motory hoří a ovládání nefunguje".





Přiznal, že část nákladů společnosti je důsledkem jeho vlastní akvizice, která společnost zatížila dluhem ve výši 12,5 miliardy dolarů, který musí Twitter splácet ze svých příjmů. Ale "díky změnám, které zde provádíme v oblasti masivního snížení míry utrácení a budování příjmů z předplatitelů, si nyní myslím, že Twitter bude v příštím roce skutečně v pořádku." Ovšem nyní dodal, že nikoliv hlasování normálních uživatelů, ale jen těch platících.





Anketa Twitteru z tohoto týdne, zaslaná v návaznosti na Muskovo sledování finále mistrovství světa ve fotbale v Dauhá s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, není prvním Muskovým prohlášením, že sam tu firmu nebude dlouhodobě řídit. V listopadu druhý nejbohatší člověk na světě sdělil soudu v Delaware, že zkrátí svůj čas strávený na Twitteru a nakonec najde někoho, kdo jej povede místo něj.Výzvy na Wall Street, aby Musk odstoupil, sílí již několik týdnů a nedávno se investoři Tesly ptali, zda ho jeho zaměření na platformu sociálních médií neodvádí od řádného řízení podniku vyrábějícího elektromobily.Musk při soudním slyšení přiznal, že toho má na starosti příliš mnoho. V neděli však řekl, že nemá žádného nástupce a "nikdo nechce tu práci, kdo by skutečně dokázal udržet Twitter při životě".Před úterním tweetem bylo jedinou Muskovou reakcí na anketu tvrzení na Twitteru, že výsledky byly zkresleny falešnými účty. Na tweet, který naznačoval, že v anketě by měli mít možnost hlasovat pouze uživatelé, kteří platí 8 nebo 11 dolarů (pro předplatitele iOS) za předplatné Twitter Blue, reagovalMusk tím, že Twitter "tuto změnu provede".Anketa vyzývající k jeho odstoupení následovala po řadě velmi kritizovaných rozhodnutí nového vlastníka Twitteru. Nejprve zakázal účet, který sledoval polohu jeho soukromého letadla, a následovalo hromadné suspendování kritických novinářů, kteří o zákazu informovali.Poté, co uživatelé reagovali oznámením plánů odejít na jiné platformy, Musk zavedl novou politiku zakazující všechny odkazy na jiné sociální sítě, včetně Mastodonu, Instagramu a Facebooku.Změna byla provedena během finále mistrovství světa ve fotbale v Kataru, kde byl Musk spatřen s Kushnerem. Do konce dne bylo od této politiky upuštěno s tím, že Musk uvedl, že o všech významných změnách politiky v budoucnu bude rozhodovat hlasování.