Vrazi z Buče identifikováni

23. 12. 2022

čas čtení 3 minuty

New York Times identifikoval 22 ruských výsadkářů, kteří volali domů z telefonů Ukrajinců zabitých v Buče.



Deník The New York Times zveřejnil půlhodinové video o pobytu 234. gardového černomořského výsadkového pluku v Buče. Video obsahuje zachycené rozhovory, záběry pořízené bezpečnostními kamerami, očitými svědky a průzkumnými drony a také rozhovory s obyvateli města pořízené po osvobození.



Z rozhovorů ruských vojáků v Buče se lze dozvědět, že používali volací znaky Flakon, Astra a Uran. Stejné volací znaky jsou uvedeny v dokumentu nazvaném "Radiové údaje rádiové sítě 8584", který byl objeven po ústupu Rusů. Uvádí, že volací znaky patřily veliteli 234 DŠP a velitelům dvou praporně-taktických skupin. Na záznamech z Buče jsou navíc vidět taktická čísla dvou obrněných vozidel patřících 234. pluku, která se o rok dříve účastnila cvičení v Bělorusku.



Součástí vyšetřování je i zvukový záznam rozhovoru mezi ruskými vojáky, z nichž jeden vzpomíná, že ho jeho velitel poslal zabíjet civilisty. "Nebudeme střílet, když se nehýbete," je slyšet na nahrávce. Na dalších záběrech jsou slyšet zvuky výslechu: "Mluv, ty zkurvenej parchante!"



Jedním z předmětů vyšetřování je osud devíti příslušníků ukrajinské armády, kteří se uchýlili do domu a byli zadrženi ruskými vojáky. Dne 4. března byli zastřeleni. Dva z nich, Vitalij Karpenko a Ivan Skiba, volali domů z mobilních telefonů. Po prostudování volaných čísel a jejich registrovaných profilů na sociálních sítích novináři NYT identifikovali volající. Celkem 22 příslušníků 234. pluku podle novinářů volalo do Ruska z telefonů zavražděných obyvatel Jablonské ulice v Buči.

Několik důležitých svědectví pro vyšetřování poskytl Viktor Šatilo, obyvatel Buče který natáčel z půdy svého domu a byl svědkem několika vražd.



"Myslel jsem si, že se najdou nějaké důkazy. Ne ze slov bylo jasné, co se děje, ale aby to bylo zdokumentováno," říká Shatilo. - A nyní existují vědecké důkazy, že to udělali Katsapovi."



Další záběry poskytl NYT Vladimir Lizovsky; jeho okna směřovala k ruskému kontrolnímu stanovišti. Zdokumentoval, jak Rusové zastřelili čtyři lidi.



Autoři vyšetřování zároveň zdůrazňují, že ruské velení nemohlo o systematickém zabíjení civilistů nevědět: na videonahrávce pořízené poblíž místa jednoho z masakrů se objevuje muž, který je osloven "soudruhu plukovníku". Na dalších videích z místa masakru civilistů je vidět důstojník, který jde v doprovodu strážného a radisty. 234. pluku velí podplukovník gardy Artem Gorodilov, připomíná NYT.



Noviny již zveřejnily vyšetřování vražd v Buče, ale nyní mají novináři k dispozici další materiál. Od prvních dnů války až do 1. dubna byla Buča obsazena ruskými vojsky. Po jejich stažení obletěly svět fotografie ulic posetých mrtvolami. Podle ukrajinských úřadů bylo za jeden měsíc v Buče zabito 422 lidí.