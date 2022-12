Umělá inteligence a její parazitický způsob "učení se" lidské kreativitě

Jakkoliv jsem k výsledkům tohoto tažení značně skeptický a jde o dějinný anachronismus a karneval patosu, je nutno dodat, že většině zúčastněných absolutně nejde o bigotní a iracionální "zákaz umělé inteligence" per se, jak věc pravděpodobně brzy zkreslí média, ale o kontrolu nad vlastním duševním vlastnictvím, mnohem hlubší diskuzi o regulaci datasetu a férové podmínky pro prezentaci svého řemesla. "Miluju hraní si s MJ jako kdokoliv jiný, ale vystavit zrovna tady něco, co vygeneroval nějaký prompt, vedle děl, která někomu zabrala i stovky hodin práce, je přinejmenším neuctivé," komentuje character designer Dan Eder.

Odstrašujícím případem pak může být na Artstation populární fantasy ilustrátor

, jehož AI v posledních týdnech esenciálně vymazalo z paměti a nahradilo generikem: zadáte-li jeho jméno do vyhledavače, naleznete stovky tisíc prací, z nichž v podstatě žádnou netvořil Greg. Rutkowského jméno totiž figuruje v promptech jen za podzim třistatisíckrát: to je stokrát víc, než Leonardo da Vinci nebo Picasso. "A to je jen za pár měsíců. Co teprve za rok? Pravděpodobně už na internetu vůbec nenajdete moje práce, protože je zavalí AI obrázky."