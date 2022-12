Tajuplná místa

20. 12. 2022 / Soňa Svobodová

čas čtení 21 minut

Foto: Alena Horká



Česko není jen největší památkovou rezervací na světě, je také plné tajuplných míst, kde můžete doslova na vlastní kůži pocítit nejen genia loci jednotlivých památek, ale i jejich prostřednictvím načerpat pozitivní energie, jenž daná místa, na nichž je jejich stavitelé umístili, vyzařují. Má to však jeden malý háček. Musíte být abnormálně vnímaví.



Jedním z těchto mnoha míst, kde takovou energii můžete načerpat, a takzvaně si dobít své osobní baterky, je tajemstvím obestřená zřícenina ženského kláštera premonstrátek Rosa coeli neboli Růže nebeská, která se nachází na okraji obce Dolní Kounice, rozkládající se pětadvacet kilometrů jižně od Brna. To ale není zcela vše, je zde i místo, o němž se traduje, že je lépe se mu vyhnout, jenže o jaké místo jde, tak to už zjistíte jen tehdy, když se začtete do nejnovější knihy, která se v minulých dnech objevila na českých knihkupeckých pultech pod názvem: Záhady a mystéria, její autorkou je známá spisovatelka a záhadoložka, Alena Horká.



Paní Horká, jaké vnuknutí vás přimělo začít pracovat na této velmi zajímavé knize?

Již mnoho let se zabývám průzkumem záhadných a tajemných míst a jejich dokumentací jak v Česku, tak i ve světě. Na základě průzkumů a svých poznatků píši články a rozhodla jsem se, že příběhy sepíši a vydám v knize, aby byly všechny informace zachyceny v jednom celku... Již dříve, v roce 2002, jsem vydala první podobnou knihu o záhadách.

Ano. Tou byla vaše kniha Záhadné setkání s Michaelem Jacksonem. Jak k němu došlo?

V této knize je uvedeno 9 příběhů a jedním z nich bylo Záhadné setkání s americkým zpěvákem Michaelem Jacksonem. Záhadná událost se mi stala v srpnu 1998, kdy jsem se dívala na přímý přenos benefičního koncertu Michaela Jacksona na rakouské televizní stanici ORF 2. Koncert se konal tehdy v Německu ve městě Düsseldorf na stadionu. Byla jsem zrovna na návštěvě u známých i s mými dvěma dětmi. Koncert, který jsme všichni sledovali v televizi, byl velkolepý, lidé na koncertě tančili, jásali a zpívali stejně jak Michael... Jako poděkování za obrovský aplaus, který se mu od diváků dostával, stále znovu opakoval slova o lásce, že je všechny miluje, má je rád... Byl to velmi silný emocionální prožitek, zdálo se, jako bych se přímo přes televizi na zpěváka napojila a byl tam s námi... Když jsem pak po skončení koncertu s dětmi kolem 22. hodiny večer odcházela domů a šly jsme přes náměstí v mém městě, vnímala jsem zdálky něco velmi zvláštního, jakoby tam někdo stál! Náměstí bylo však v tuto večerní dobu liduprázdné. Když jsme přišly blíž, čekal mě neskutečný šok! Ve výklenku dveří jednoho domu na náměstí na několika schodech stál Michael Jackson! Bylo to neuvěřitelné! Stál tam schoulený a překvapený! Vypadal stejně jako před 5 minutami na pódiu na koncertě v Německu! Jakoby se jen přemístil! Byl vysoký a štíhlý, měl černé vlnité vlasy. Byl oblečený stejně, jako kdyby právě opustil pódium v Düsseldorfu a ocitl se tady v Česku, tedy o stovky kilometrů dál!

Měl černý kožený oděv se zlatými ozdobami a řetězy na krku a zlatem zdobený opasek. Byl nalíčený stejně jako na koncertě a na rukou měl dokonce oblečené i černé zdobené rukavice bez prstů, kterými držel před chvilkou mikrofon v Německu! Pokynul mi tam rukou a sestupoval pomalu se schodů dolů, začal mluvit anglicky! Byla jsem v naprostém šoku, kde se tu vůbec vzal?! Také mé děti ho poznaly a říkaly mi potichu, že je to ten zpěvák, co byl teď v televizi... Vtom mě ale napadlo, že musíme okamžitě zmizet a z náměstí odejít... Že se tu děje něco velmi záhadného! Takže jsme rychle odešly, a když jsem se ještě jednou otočila zpátky k té budově, kde se Michael objevil, tak už tam nebyl! Zmizel!

Jednalo se tedy zřejmě o paranormální jev teleportace, tedy přemístění na jiné místo, nebo také bilokace, tj. schopnost být v témže čase na dvou i více místech zároveň.

O těchto paranormálních jevech bychom mohly hovořit dále a velmi dlouho, myslím, že je to téma na samostatný rozhovor…Co říkáte?

Ano, můžeme o tom udělat později další rozhovor..

To jsme malinko odbočili, ale teď zpět k vaší nejnovější knize, v jejímž podtitulu uvádíte, že jsou to příběhy podle skutečných událostí. Znamená to tedy, že jste byla jejich svědkem?

Ano, v knize je uvedeno celkem 42 příběhů, kterých jsem byla osobně svědkem, staly se mi, zažila jsem je a zdokumentovala během svých cest, průzkumů a výprav za záhadami. Tajuplná místa jsem navštívila buď s kolegy badateli, sama či s přáteli.

A jak na tyto nečekané zážitky reagovali vaši přátelé?

Moji přátelé byli na našich výpravách a cestách stejně nadšení jako já...

V jednotlivých kapitolách, z nichž vybírám, se například zmiňujete o světelných efektech u Pražského jezulátka, o Broumovském klášteru a jeho tajemství či Domu u Rotta a mnichu v kápí. Nemá tento mnich nějakou spojitost s první českou Biblí, kterou zde roku 1488 vytiskl tiskař Jan Pytlík

Na každém z těchto míst nalezneme mnoho tajemného...

V chrámu u Pražského Jezulátka na Malé Straně v Praze vyzařují silné čisté energie, láska, harmonie a klid. Je tu totiž uchovávána a uctívána soška Pražského Jezulátka ze 16. století pro její zázračné vlastnosti a uzdravení, a také mystický obraz Milosrdného Ježíše, z jehož boku tryská rudý a bílý paprsek. Při navnímání atmosféry v chrámu a napojení se na vysoké energetické vibrace, se mi zaznamenaly na fotografiích z chrámu zvláštní světelné efekty, připomínající pavučiny světel a rovněž plazmatické zhmotnělé formy energií.



Broumovský klášter

V Broumovském klášteře se skrývá mnoho záhad, najdeme zde komnaty prozářené světlem, ale i temná ponurá zákoutí. Zhmotňují se tu bílé mlhoviny i plazmatické energie. Mne zde velmi překvapil tajemný telefonát odněkud z nitra kláštera hned, jakmile jsem do něj vstoupila. V klášteře je vystavena také jediná kopie Turínského plátna ve střední Evropě, z roku 1651. Do Turínského plátna byl po ukřižování zabalen Ježíš Kristus a jeho postava se na plátno zázrakem otiskla. A dále jsou ve sklepení kláštera rovněž uložené Vamberecké mumie – které patří 30 ti významným obyvatelům města Vamberk, pocházejícím ze 17. a 18. století. Navíc tu podle pověstí existují v podzemí i záhadné nezranitelné bytosti, zvané „fexti“, jinak také zmrzlíci či nezmaři. Pátrali po nich i badatelé a televizní štáby… Sklepení U Rotta



Ve známém domě U Rotta v Praze ve starobylých sklepeních ze 13. století, nacházejících se dvě patra pod zemí, se zjevuje bytost mnicha v kápí. Přízračný mnich ale nesouvisí s první českou Biblí. Blízko domu U Rotta byl totiž klášter Klementinum a dům prý ke klášteru patřil i se sklepením. Mnich měl údajně za života v klášteře v 16. století nějakou rozepři s představenými a jeho duch se prý po smrti kvůli nevyřešenému sporu nedokázal odpoutat od místa, kde pobýval. Šlo snad o nějaké přísahy z minulých životů, o řády apod.

Nedá mi to, abych se ještě nevrátila k bytostem „fexti“. Nevíte, podařilo se někomu z po nich pátrajících, se s nimi setkat?

Zatím se nikomu nepodařilo se s bytostmi „fexti“ setkat. Nemám o tom žádné zprávy. O těchto „tvorech“ se ale historické prameny zmiňují již od dávných časů. Zprávy o jejich působení a existenci jsou časté především v 17. století, v době hrůz třicetileté války. Byli vysocí asi dva metry, fyzicky zdatní, nadaní mnoha schopnostmi a nezranitelní. Dožívali se údajně dvojnásobku délky lidského věku, a pokud už opravdu zemřeli, jejich těla nepodléhala rozkladu.

Kromě mnoha českých památek a míst s nimi spojenými, o nichž v knize píšete, jste navštívila i Slovensko, kde jste zkoumala Turzovku a zjevení Panny Marie. Těch zjevení prý bylo celkem sedm, ale čím si vysvětlujete to, že se Panna Marie pokaždé zjevila pouze hajnému Matúšovi Lašutovi?

Turzovka

Turzovka je známé poutní místo na Slovensku, kde vytryskly čtyři léčivé prameny a lidé sem putují meditovat, modlit se a prosit o pomoc nebo uzdravení. Díky mariánskému zjevení se tu šíří vysoké vibrace a vyzařuje zde silná energie. Lidé tu zažívají někdy opravdové zázraky a jsou ve svých prosbách vyslyšeni...

Vše začalo v roce 1958, kdy se na hoře Živčák zjevila Panna Marie hajnému Matúšovi Lašutovi. Světice se zjevila na stejném místě celkem sedmkrát, a to pouze tomuto muži. Matúš se totiž na hoře Živčák zastavil a modlil se u obrázku Panny Marii - Matky Ustavičné Pomoci, její obrázek zde po celá léta visel na stromě. Svojí modlitbou se napojil energeticky a duchovně na bytost Panny Marie, která se mu následně zjevovala. Byl totiž citlivý, senzitivní a měl tento zvláštní dar. Někteří mu ale nevěřili, neměli tu stejnou vnímavost a senzitivitu jako on, neuznávali pravost zjevení. Poutní místo bylo však tak silné, že se tu nachází dodnes a na místě zjevení je vybudována kaple Panny Marie. Opodál stojí i původní dřevěný kříž. Záhadný jev jsem na Turzovce zaznamenala u jednoho ze čtyř pramenů, u Pramene u Srdce Panny Marie, přímo na soše této světice, když jsem se napila léčivé vody z jejího pramene.

V čem projev tohoto záhadného jevu spočíval?

Bylo to velmi zvláštní... Požádala jsem své kolegy, aby mi udělali fotku u sochy Panny Marie, a vtom jakoby socha ožila! Otočila se a dívala se na mě!

Byla nádherná! Panna Marie byla oděna do modrobílých šatů s růžovými rukávci, na hlavě měla bílý závoj a na hrudi jí vynikalo červené srdce na zlatém podkladu. Měla krásné modré zářící oči, vypadaly jako živé a skutečné! Obličej jí také zářil! Bylo to fascinující...

Za dalšími záhadami jste vyjela i do Bosny, Velké Británie a Skotska, o němž se traduje, že je plné záhad, z nichž ty nejznámější jsou příšera z Loch Ness nebo Záhada korunovačního kamene. Stihla jste jich prozkoumat více než jen ty, které zmiňujete ve své knize?

Bosna, pyramida Slunce

Z mých zahraničních průzkumů tajuplných míst byla zajímavá Bosna se svým Údolím pyramid u městečka Visoko se záhadnými pyramidami a dokonalou sítí podzemních tunelů a chodeb, se stopami a artefakty dávných civilizací. Dále prehistorické památky a mohyly nebo obří kamenné koule, které vystupují ze země u města Zavidoviči... Všechna tato místa jsou silně energetická a je tu rovněž velký výskyt létajících objektů, které jsem zachytila...

Velká Británie je doslova poseta záhadami…

Stonehenge

V jižní Anglii jsem měla možnost prozkoumat a zdokumentovat známou neolitickou památku Stonehenge, dále kruhové stavby a valy jako Woodhenge a Avebury. Také bájný Avalon, místo posledního odpočinku krále Artuše. Ten přitahoval poutníky ve všech dobách, byla tu svatyně... A podle keltských legend se zde nachází také vstup do podsvětí, do jiného světa. Zkoumala jsem i tajemnou pyramidu Silbury Hill... Všude tu vyzařuje silná energie a je zde i největší výskyt kruhů obilí na světě. Obrazce v obilí mapují Angličané v Záhadologickém centru v Pewsey... A na protějším křídovém kopci se krásně vyjímá i obrazec záhadného Bílého koně.

Whitby





V severní Anglii má pak pověst nejstrašidelnějšího města Velké Británie starobylé město York... U Severního moře se rozkládá přístavní starobylé anglické město Whitby, které také inspirovalo Brama Stokera k napsání legendárního románu Drakula. A zde na útesech se vypíná tajemná zřícenina opatství Whitby Abbey s mnoha přízraky a kromě toho, že tu vyzařuje silná energie, se nad opatstvím i hladinou moře prohání létající objekty!



Dunnottar Castle

Skotsko je také plné záhad.. Zde jsem prozkoumala tajemný hrad a pevnost na pobřeží Severního moře, Dunnottar Castle, a zachytila přízračné bytosti v Královské komnatě ve formě žlutých zářících světel. V podzemí hradu a kobkách se zase plouží podivné mlhoviny a zjevují se astrální bytosti. Pevnost je také zajímavé bludiště...



Glamis Castle



Na hradě Glamis, o kterém se říká, že je nejkrásnějším hradem Skotska, je také častý výskyt paranormálních jevů, chybí tu i hradní pokoj a možná je tu ukryto strašlivé monstrum..



Loch Ness monster

Největší záhadou Skotska je však příšera z jezera Loch Ness... K tomuto jezeru jsem se vydala na průzkum dokonce dvakrát. A nakonec se mi skutečně podařilo záhadného obřího vodního tvora zachytit! Natočila jsem ho na videa, a to dokonce dvakrát! Lochnesku ale nechytíme do sítí, abychom si ji prohlédli... Ani ponorka, kterou jsem tam zahlédla a která zůstala na břehu jezera po jedné z minulých expedic, nic nezmůže... Dokonce ani žádná jiná moderní technologie Lochnesku nevypátrá... Záhadné monstrum Nessie je totiž tvor z jiné, vyšší dimenze, mýtický tvor...



A co se týká Záhady Korunovačního kamene, neboli Kamenu osudu, který jsem si prohlédla v Královském paláci na Edinburském hradě. Tento kámen je tradičně používaný ke korunovacím skotských králů. Dosud se prý ale o jeho původu a pravosti vedou spory, takže záhada není objasněna.



Další tajemná místa a záhady jsem však již neměla možnost navštívit a prozkoumat, pouze ty, které zmiňuji v mé knize..



Vaše poznatky jsou velmi zajímavé, že bych k nim měla celou řadu dalších a dalších otázek, ale jedna mi stále vyvstává na mysli, a to tato. Zmínila jste, že Nessie je mýtický tvor, což by tedy nasvědčovalo tomu, že v jezeře Loch Ness musí být nějaká brána z jedné dimenze do druhé. Co myslíte?

Ano, na jezeře Loch Ness je zřejmě časoprostorový tunel, portál! Prolínají se tu dimenze! Proto se zde může také přízračné monstrum Nessie zjevovat! Ale kromě toho se všude na jezeře dějí další paranormální jevy. Na hladině se například tvoří dlouhé rovné čáry, tuto záhadu zatím nikdo neobjasnil. Natočila jsem zde také záhadný černý paprsek, který vyletěl z jezera a mířil k obloze, podruhé zase tajemného tvora, co za sebou „kreslil“ žlutohnědou stopu na hladině nebo nad jezerem prosvištěly létající černé či bílé objekty aj.

A měla jste možnost něco z toho publikovat i přímo v anglickém tisku?

Ano. Později jsem pak svůj snímek záhadného jezerního tvora z Loch Ness poskytla i britskému webu do Registru oficiálního pozorování monstra z Loch Ness a potom vyšel i článek v novinách Daily Record. Odkazy jsou zde:

http://www.lochnesssightings.com/

https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/loch-ness-monster-caught-camera-20173243





Velké pozornosti mezi čtenáři se také těší i vaše další dvě knihy, a to Diamantová voda a její tajemství a Diamantová voda a zázračná uzdravení, v nichž píšete nejen o její historii, technologii a účincích, ale i o autorovi její technologie, Joëlu Ducatillonovi. Měla jste možnost se s ním i osobně setkat?

Léčivou Diamantovou vodou se zabývám více než 18 let a toto je již také moje druhá kniha o této léčivé tekutině... Diamantová voda patří do přírodní medicíny a je blahodárná pro všechno živé na Zemi – pro lidi, zvířata a veškerou přírodu... Je rozšířena v 60-ti zemích světa a velmi oblíbená pro svoje léčivé, očistné a detoxikační i dezinfekční účinky... Dokáže léčit nejrůznější nemoci a zdravotní problémy, a to bez omezení. Stačí získat vzorek 1 dl této léčivé vody k dalšímu množení, a pak ji můžeme již na vše používat: na pití, k vaření, na obklady, potírání, ale i na zalévání rostlinstva, dávat zvířatům, dále na čištění studní, jezírek, bazénů, rybníků, potoků, řek aj.

S autorem technologie Diamantové vody, panem Joëlem Ducatillonem, jenž pochází z Francie, jsem neměla možnost se osobně setkat.

Myslím, že naše čtenáře určitě bude velmi zajímat, jak se takový vzorek 1 dl této léčivé vody dá získat?

Stačí, když navštíví web. stránky www.diamantovavoda.cz

A na těchto výše uvedených webových stránkách, kde je také odkaz na E-shop: http://diamantova-voda.webnode.cz , si zájemci mohou objednat jak vzorek Diamantové vody k dalšímu množení, tak knihu o této léčivé vodě, dále léčivé obrázky krystalů a přívěsky–zářiče energie.

Jak se tato Diamantová voda množí a uchovává?

Rozmnožuje se velmi jednoduše. K namnožení je potřeba použít 10% Diamantové vody na 100% objemu. Chceme-li tedy připravit 1litr Diamantové vody, tak do prázdné skleněné láhve nalijeme 1 dl již hotové Diamantové vody a dolijeme 9 dl běžné pitné vody a necháme jednu a půl hodiny působit, aby se dosáhlo přeměny. V láhvi proběhne reakce a objeví se bublinky (pokaždé nemusí) a voda je pak již navibrovaná a může se používat. Pro další namnožení si musíme vždy ponechat deset procent DV. Tato léčivá voda se uchovává raději v chladnu a lépe ve skleněných láhvích, v plastových jen krátkodobě.





Lago di Garda



Ale mimo této unikátní vody se v knize zmiňujete i o tajemné záhadě na Gardském jezeře - o létajícím objektu, který jste dokonce měla možnost spatřit na vlastní oči?



V roce 2015 jsem nad Gardským jezerem, nízko na obloze, zdokumentovala záhadný létající objekt, jakoby se právě zmaterializoval. Má nepravidelný tvar, vypadá jako velký kámen a třpytí se zlatem. Tento objekt jsem zachytila na fotografii! Délku odhaduji asi na dva až tři metry a v objektu nebo létajícím stroji je vidět při detailním přiblížení, jak uvnitř sedí postava, zřejmě mimozemský astronaut, co létající stroj ovládá či pilotuje! Objevil se snad na Gardském jezeře legendami opředený mýtický nebeský vůz nebo se jedná o jeden z typů bájného staroindického létajícího stroje vimán z Atlantidy? Atlanťané se v dávné minulosti pomocí vimánů přepravovali nejen po Zemi, ale i mezi hvězdami. Zavítal se tedy podívat ke Gardskému jezeru i tajemný astronaut z jiných planet či světů?!

Možné to je...neboť se traduje, že ve vesmíru existují mnohonásobně vyspělejší civilizace než je ta naše na Zemi... Která je mimochodem zaslepena jen honbou za mocí, bohatstvím a penězi, a tím pak nemůže ve svém mentálním vývoji postupovat výše a vnímat to, co ji obklopuje…

Ale jak jste se vlastně stala píšící badatelkou a záhadoložkou?

Nejdříve jsem publikovala články o záhadách a tajemných jevech v různých časopisech, na základě mých průzkumů nebo vlastních zážitků, a později jsem se rozhodla psát už také knihy. U Diamantové vody to bylo podobné. Psala jsem prvně články do novin a časopisů a později i knihy, jakmile jsem dál postupně získávala od uživatelů krásné zkušenosti s léčením a používáním této blahodárné tekutiny plné energie.

Vzhledem k tomu, že těch nevysvětlitelných záhad a mysterií je na světě mnoho, mnoho a mnoho, budou mít vaše knihy další pokračování?





Ano, plánuji další pokračování obou knih…





Děkuji za rozhovor.





0