O neutrální a prozápadní orientaci budoucí hlavy státu

19. 12. 2022 / Boris Cvek

Nevím, jak vážně brát data nového průzkumu veřejného mínění, který publikoval Seznam pod titulkem „Jen třetina Čechů chce prozápadního prezidenta“. Téměř 100 % respondentů má za to, že hlava státu by měla být „celkově kultivovaná“ a kromě toho „má šířit dobrý obraz Česka v zahraničí“. Byli mezi respondenty voliči Miloše Zemana z roku 2018? Zřejmě ano a zřejmě mají svou představu o „kultivovanosti“ a „dobrém obraze Česka v zahraničí“.

75 % respondentů uvádí, že jim nezáleží na pohlaví člověka, který je v prezidentském úřadě. Pokud jde o „geopolitickou orientaci“, 40 % lidí chce „neutrálního“ prezidenta a 34 % chce prezidenta „prozápadního“, tj. pro EU a USA. Jedenáct procent chce, aby hlava státu byla „orientovaná více směry“ a osm procent „mezi Západem a Východem“. Je pak otázka, co si vlastně mohli tázaní vůbec představit pod pojmem „neutrální“. Samozřejmě „neutrální“ zní dobře a člověk si na první dobrou může myslet, že tím nikoho neurazí. Dokonce se to může plést s něčím jako „nestranný“ a „objektivní“.

Pokud ovšem chcete objektivitu a nestrannost, potřebujete nezávislé instituce, kontrolní mechanismy, vědu, svobodnou veřejnou debatu o doložitelných faktech. To všechno je právě možné v západní společnosti, nikoli ve společnostech, kde korupce, cenzura, zaostalost a chaos znemožňují vůbec opřít se o debatu o faktech. Prozápadní neznamená neobjektivně se přimknout k jedné straně sporu, ale chtít takovou společnost, která objektivitu teprve umožní pomocí rozvoje nezávislých institucí, občanské společnosti, vědy atd. Nejsem si jistý, zda to respondenti, odpovídající na otázky Seznamu, vůbec tuší, a to dokonce i ti prozápadní; pro část z nich může být Západ klidně něco jako Slavie nebo Sparta.

