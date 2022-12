Británie: Co je tohle za soudce?

20. 12. 2022

OSN kritizuje Rwandu za podporu brutální, nezákonné války v Kongu. Britští soudci první instance přesto prohlásili rwandskou diktaturu za "bezpečnou" zemi, kam britská vládnoucí ultrapravicová vláda může beztrestně deportovat žadatele o azyl



Podle nositele Nobelovy ceny míru dr. Denise Mukwegeho je dohoda britské vlády o deportaci azylantů do Rwandy nepřijatelná









Britský konzervativní ministryně vnitra, která už byla jednou vyhozena z funkce za porušování vládních bezpečnostních předpisů Suella Bravermanová potvrdila své rozhodnutí deportovat lidi hledající útočiště ve Spojeném království do Rwandy poté, co v pondělí britský Vysoký soud rozhodl, že tato politika je zákonná.



Soud zamítl žádost žadatelů o azyl, humanitárních skupin a odborového svazu pohraničníků, aby konzervativní vláda přestala vyjednávat se Rwandou o deportaci žadatelů o azyl.



Soudci však britské ministerstvo vnitra kritizovali, že britská vláda nezohlednila osobní okolnosti osmi osob, které se v červnu pokusila v rámci tohoto programu deportovat. Jak vysvětlila jedna aktivistka v britském rozhlase, například osoby, které byly podrobeny mučení, které trpí vážnými psychickými traumaty či které mají příbuzné v Británii není možné do Rwandy deportovat.



Částečné vítězství vlády neznamená, že lety budou moci ihned odstartovat. Očekává se, že budou podána odvolání, a Evropský soud pro lidská práva v létě vydal soudní příkaz, který zabránil okamžitým deportacím, dokud nebude vyčerpán právní proces.

Předpokládá se, že někteří z žadatelů, mezi něž patří odborová organizace Public and Commercial Services a charitativní organizace Care4Calais a Detention Action, se proti rozsudku odvolají.



Jeden ze soudců, lord Lewis, řekl: "Soud dospěl k závěru, že je v souladu se zákonem, aby vláda přijala opatření k přemístění žadatelů o azyl do Rwandy a aby o jejich žádostech o azyl bylo rozhodováno ve Rwandě, a nikoli ve Spojeném království."





Dodal však, že vláda "musí rozhodnout, zda je v konkrétní situaci každé osoby něco, co znamená, že by její žádost o azyl měla být rozhodnuta ve Spojeném království, nebo zda existují jiné důvody, proč by neměla být přemístěna do Rwandy. Ministryně vnitra řádně nezvážila osobní okolnosti osmi jednotlivých žadatelů, jejichž případy jsme posuzovali."







Britský právník David Allen Green v brilantní analýze tohoto rozsudku upozornil , že je pro soudy velmi obtížné vydávat verdit zakazující určitou politickou strategii, ovšem jednoduché vydat verdit proti jejímu konkrétnímu provádění. Právě proto prý soud sice v principu deportaci žadatelů o azyl neodmítl, avšak označil za nepřípustnou deportaci jednotlivých lidí. Rozsudek rozebral jejich případy a dospěl k závěru, že ve všech devatenácti konkrétních deportačních krocích, které učinilo britské ministerstvo vnitra, porušilo zákon. David Allen Green argumentuje, že za této situace bude deportace pro ministerstvo vnitra neproveditelná, protože pro splnění zákonných požadavků nemá ani potřebné obrovské finanční prostředky, ani kompetenci.

Vláda chce deportovat všechny lidi, kteří přicházejí neregulérními cestami (jiné neexistují) a chce uzavřít dohody o deportaci uprchlíků s dalšími zeměmi ve stylu Rwandy.



Alistair Carmichael, mluvčí liberálních demokratů pro vnitřní záležitosti, uvedl: "Konzervativci se zpronevěřují hrdé tradici Spojeného království poskytovat útočiště uprchlíkům prchajícím před válkou a pronásledováním a porušují naše závazky vyplývající z úmluvy OSN o uprchlících z roku 1951."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Podle dohody o deportaci by Spojené království poslalo některé lidi, kteří se do Spojeného království dostanou přes kanál La Manche na člunech, do Rwandy, kde by byly vyřízeny jejich žádosti o azyl. Ti, kterým byl azyl udělen, by zůstali ve Rwandě.Británie zaplatila Rwandě v rámci dohody uzavřené v dubnu 140 milionů liber, ale nikdo tam zatím nebyl poslán. Spojené království bylo nuceno v červnu na poslední chvíli zrušit první deportační let poté, co Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že plán s sebou nese "reálné riziko nevratné újmy".Podle skupin na ochranu lidských práv je nezákonné, neproveditelné a nelidské posílat lidi tisíce kilometrů do země, ve které nechtějí žít. Rovněž poukazují na špatnou situaci v oblasti lidských práv ve Rwandě, včetně obvinění z mučení a zabíjení odpůrců vlády.U soudu vyšlo najevo, že v březnu 2021 úředníci ministerstva zahraničí sdělili Dominicu Raabovi, tehdejšímu ministru zahraničí, že pokud bude Rwanda vybrána pro deportační politiku, "budeme muset být připraveni omezit kritiku Spojeného království ohledně nedodržování lidských práv ve Rwandě a očekávat následnou kritiku ze strany britského parlamentu a nevládních organizací".V jiném memorandu úředníci ministerstva zahraničí uvedli, že tehdejší úřad britského premiéra nedoporučil, aby se Británie angažovala se v několika zemích, včetně Rwandy.Soud se rovněž dozvěděl, že tehdejší vysoký komisař Spojeného království ve Rwandě již dříve naznačil, že by tato východoafrická země neměla být využívána jpro deportaci uprchlíků z Británie, a sdělil vládě, že "byla obviněna z náboru uprchlíků pro vedení ozbrojených operací v sousedních zemích".Kritiku podpořil i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který uvedl, že rwandský systém posuzování uprchlíků postrádá "minimální prvky dostupného, spolehlivého, spravedlivého a účinného azylového systému".Spojené království přijímá méně žadatelů o azyl než mnoho jiných evropských zemí, včetně Německa, Francie a Itálie. Někteří žadatelé o azyl se chtějí dostat do Spojeného království, protože zde mají přátele nebo rodinu, jiní proto, že mluví anglicky nebo protože se domnívají, že je zde snadné najít práci.V reakci na pondělní rozsudek Clare Moseleyová, zakladatelka organizace Care4Calais, uvedla, že se svým právním týmem projednává "další kroky". "Zvážíme naše stanovisko s ohledem na odvolací soud," uvedla.Generální tajemník PCS Mark Serwotka uvedl: "Jsme zklamáni, že soud nedal za pravdu nám, ale jsme rádi, že rozhodnutí osmi uprchlíků bylo zrušeno a že v této fázi nebudou deportováni do Rwandy."Enver Solomon, výkonný ředitel Rady pro uprchlíky, uvedl: "Pokud vláda bude pokračovat v těchto škodlivých plánech, poškodí tím pověst Spojeného království jako země, která si váží lidských práv, a podkope náš závazek poskytnout bezpečí těm, kteří prchají před konflikty a útlakem, jak je zakotveno v úmluvě o uprchlících z roku 1951."Mluvčí rwandské vlády Yolande Makolo uvedla: "Jedná se o pozitivní krok v naší snaze přispět k inovativním a dlouhodobým řešením globální migrační krize."Frank Habineza, vůdce rwandské opoziční strany Zelených, se vyslovil proti jakékoli dohodě týkající se migrace. "Myslíme si, že země jako Spojené království by se neměly odklánět od svých závazků," řekl.Priti Patelová, bývalá ministryně vnitra, která tuto politiku navrhla, rozsudek uvítala. "Žádná jednotlivá strategie nezastaví přeplavby přes kanál La Manche, ale tato důležitá politika zachrání životy," řekla.Labouristé a liberální demokraté vyzvali vládu, aby upustila od "nefunkční, neetické a vyděračsky drahé" politiky vůči Rwandě.