Proč Japonsko opouští pacifismus

21. 12. 2022

Krutý ruský útok na ukrajinskou civilní infrastrukturu přitahuje pozornost a odsouzení po celém světě, ale stejně důležitý příběh se odehrává na druhé straně Eurasie. Již více než deset let Japonsko tiše čelí rozvíjejícímu se plánu Číny ovládnout Asii a podniká nový důležitý krok. Po desetiletích kvazipacifismu Japonsko zahajuje masivní program přezbrojení. Když se Čína podívá na východ, slunce není to jediné, co vidí vycházet, upozorňuje Mike Watson. Krutý ruský útok na ukrajinskou civilní infrastrukturu přitahuje pozornost a odsouzení po celém světě, ale stejně důležitý příběh se odehrává na druhé straně Eurasie. Již více než deset let Japonsko tiše čelí rozvíjejícímu se plánu Číny ovládnout Asii a podniká nový důležitý krok. Po desetiletích kvazipacifismu Japonsko zahajuje masivní program přezbrojení. Když se Čína podívá na východ, slunce není to jediné, co vidí vycházet,

Jak Japonsko přezbrojuje, zhoršuje to jedno z nejožehavějších čínských dilemat. Čínská komunistická strana vládne velké zemi s nesmírným počtem obyvatel a velkými zdroji, ale tato země je obklopena mocnými sousedy. Na rozdíl od Spojených států, které sousedí s Kanadou, Mexikem a rybami, je Čína uprostřed nepřátelské čtvrti. Má čtyři sousedy s jaderným arzenálem – Indii, Severní Koreu, Pákistán a Rusko – a poblíž jsou další dva, Japonsko a Jižní Korea, které mohou získat jaderné zbraně tak rychle, jak uznají za nutné. Někteří z menších sousedů Číny možná nejsou členy jaderného klubu, ale představují jiné problémy. Pokračující nestabilita Barmy, z nichž některé jsou způsobeny čínským působením, hrozí rozpoutáním chaosu na jižní hranici Číny. A Vietnam je bojovným, i když tichým odpůrcem čínských ambicí. Stejně jako před ním císař Vilém i Si Ťin-pching usiluje o globální prvenství, ale aby své ambice realizoval, musí najít způsob, jak svést nebo zneškodnit své sousedy.

Si po této cestě zašel mnohem dále, než si mnoho Američanů uvědomuje. Existuje populární mylná představa, že čínský vliv na Severní Koreu je obrovský a Severní Korea by přestala válčit, kdyby jen Číňané řekli svému vazalovi, aby se znova zařadil. To je přehnané, ale Peking a Pchjongjang dosáhly funkčního modu vivendi. Pákistán, jeden z největších příjemců projektů Pásma a stezky, prohloubil dlouhodobou spolupráci s Čínou proti jejich společnému protivníkovi, Indii. Vladimir Putin ve svém partnerství "bez omezení" se Si Ťin-pchingem přijal podřízenou roli, místo aby dosáhl kompromisu se Západem. Pokorně stojí stranou, zatímco Čína podkopává ruský vliv v bývalých sovětských státech Střední Asie a ruská a čínská letadla nyní běžně provádějí společné hlídkování poblíž Japonska a Jižní Koreje, což dokazuje, že jejich armády se stávají interoperabilnějšími.

Japonsko a Indie jsou asijské pilíře rovnováhy sil proti čínské hegemonii a Čína neustále pracuje na jejich obklíčení a svržení těchto pilířů. Čínské pokroky v blízkosti Perského zálivu a v Indickém oceánu jsou v tomto bodě dobře známé: "Šňůra perel", která se táhne od čínské zámořské základny v Džibuti přes pákistánský přístav v Gwadaru až po přístav Hambantota na Srí Lance, na kterém Čína získala devětadevadesátiletý pronájem v roce 2017, zanechává Indii zranitelnou na všech stranách, pokud vypukne konflikt s Čínou. Japonsko je na tom o něco lépe, ale stále v ohrožení. Jak mi řekl jeden japonský partner, země čelí nebezpečí na třech frontách. Čína a Severní Korea ohrožují japonský západ, japonské jihozápadní ostrovy jsou již ohroženy čínským pronikáním, a jak se Čína a Rusko sbližují, japonští plánovači obrany nemohou vyloučit ani útok ze severu.

Tchaj-wan je klíčem k bezpečnosti Japonska. V Tokiu se formuje konsensus, podle nějž udržet Tchaj-wan mimo kontrolu Číny je pro Japonsko národním zájmem. Rétorika čínských komunistů o "znovusjednocení" s Tchaj-wanem, který v historii této galaxie ani na okamžik neovládali, odvádí pozornost od klíčového problému Tchaj-wanu. Ostrov leží podél obchodních cest, které jsou životně důležité pro japonskou ekonomiku. Palivo ze Středního východu, potraviny a významná část dalšího japonského obchodu pochází z jihozápadu. Pokud Čína dostane Tchaj-wan do svých spárů, bude mít nejen japonské jihozápadní ostrovy na dosah; bude mít také ruce kolem japonského krku. V tu chvíli by tlak na Japonsko, aby uzavřelo dohodu s Čínou, byl obrovský. Přitom by to byla dohoda, kterou by Američané jen těžko snesli.

Japonská nezávislost může být dost dobře klíčovým bodem, na kterém se obrací globální rovnováha sil. Pokud Čína dokáže neutralizovat Japonsko nebo z něj udělat vazala, budou mít Američané a jejich zbývající spojenci malou šanci sestavit koalici, která by mohla účinně konkurovat ve strategicky nejdůležitějším regionu světa.

To je noční můra, které se Spojené státy snaží vyhnout od doby, kdy Velká Británie ztratila schopnost udržovat globální rovnováhu sil. Během 20. století, kdy Evropa hrála nadměrnou roli v globální politice, statisíce Američanů zemřely, aby zabránily Německu ovládnout Evropu, a další statisíce s tisíci jaderných zbraní bránily průmyslové srdce Evropy před sovětskými machinacemi během studené války. Pokud Čína dokáže přitáhnout Asii na svou oběžnou dráhu, dosáhne v 21. století toho, co Německo a Sovětský svaz ve 20. století nedokázaly.

Spojené státy by v tomto scénáři automaticky neztratily svou nezávislost, ale bylo by těžké se bránit, natož sestavit novou koalici na obranu svobodného světa. Projev Franklina D. Roosevelta z května 1941 o Hitlerových globálních ambicích zde stojí za zopakování: Pokud Hitler dobyl Evropu, varoval, Německo by mohlo stanovit podmínky pro nový ekonomický řád. Nejvíce by byli zasaženi američtí dělníci. "Americký dělník by musel soutěžit s otrockou prací ve zbytku světa." Aby americké společnosti přežily, musely by spolupracovat se svými novými zámořskými pány. "Ti v Novém světě, kteří hledali zisky, by naléhali na to, že vše, po čem diktatury touží, je ‚mír‘. Postavili by se proti dřině a daním za další americké zbrojení." Pevnost Amerika by byla ubohá stojatá voda: "Tarifní zdi – čínské zdi izolace – by byly marné. Svoboda obchodu je zásadní pro náš ekonomický život. . . . Nebyla by to americká zeď, která by držela nacistické zboží mimo; byla by to nacistická zeď, která by nás udržela uvnitř."

Američané již okusili globální ekonomiku ovládanou Čínou a je to hořké. David Autor tvrdí, že "čínský šok" zničil téměř šest z každých deseti ztracených pracovních míst ve výrobě v letech 2001 až 2019. Čína nepřestává s výrobou s nižší hodnotou: Usiluje o formování globálních technologických regulací ve prospěch čínských společností a postupně omezuje západní jedničky. Jak varuje Michael Lind, Spojené státy "by mohly upadnout v deindustrializovanou, anglicky mluvící verzi latinskoamerické republiky, specializující se na komodity, nemovitosti, cestovní ruch a možná i nadnárodní daňové úniky". Čína se už pokusila zničit kariéry Američanů, například generálního manažera Houston Rockets Daryla Moreyho, který podporoval hongkongské demonstranty. Představte si, jak velkou svobodu slova bychom měli, kdyby Čína mohla přenést kontrolu nad globální ekonomikou na Američany, kteří kritizují čínskou politiku.

Japonsko si naštěstí nebezpečí uvědomuje a probouzí se, aby se s výzvou vyrovnalo. Japonci dostali vlastní verzi čínské bojovnosti. V roce 2010 Čína eskalovala dlouhodobý spor o ostrovy Senkaku tím, že pozastavila do Japonska vývoz prvků vzácných zemin, souboru těžko těžitelných minerálů, které jsou životně důležité pro technologicky vyspělou výrobu. Během obou svých působení ve funkci předsedy vlády zesnulý Šinzó Abe manévroval, aby připravil svou zemi, která se od 2. světové války obávala použití síly a byla ekonomicky provázaná s Čínou, na konfrontaci, kterou viděl na obzoru. Abe byl jedním z předních zastánců partnerství "Quad" s Austrálií, Indií a Spojenými státy; tlačil na Japonsko, aby přehodnotilo svou pacifistickou ústavu, aby mohlo převzít větší roli při zajišťování regionální bezpečnosti; a vytvořil frázi "svobodný a otevřený Indo-Pacifik", kterou Spojené státy od té doby přijaly.

Japonsko v posledních letech zrychlilo tempo. Série událostí změnila pohled Japonska na globální situaci: Pandemie COVIDu ukázala, že čínský systém vládnutí je zdrojem rizika pro jiné země, Si Ťin-pching by mohl být ještě asertivnější, když se již třetí funkční období usadil v čele kormidla. Ruská invaze na Ukrajinu ukázala, že války velmocí jsou zpět na stole a Spojené státy se staly méně spolehlivým spojencem, na kterém Tokio již nemůže nutně záviset z hlediska bezpečnosti. Dokonce i moji japonští partneři, kteří Donalda Trumpa nejvíce chválili, poznamenali, že jeho zvolení nebylo známkou americké stability a předvídatelnosti. Abe a Trump měli velmi blízký vztah, který dobře sloužil americkému a japonskému lidu, ale Japonci se nemohou spoléhat na výstřednosti, jako jsou osobní přátelství, když je jejich země v sázce.

Proto přezbrojení Japonska. Prvním krokem bude zveřejnění nové japonské národní bezpečnostní strategie, která podle všeho identifikuje výzvu stojící před Japonskem s upřímností, která je ve vládních dokumentech neobvyklá. Dále vláda drasticky navýší rozpočet na obranu, ze zhruba 5 bilionů jenů (méně než 40 miliard dolarů) v současnosti na průměrně přes 8 bilionů jenů ročně během příštích pěti let. Když vláda viděla enormní výdaje Ruska a Ukrajiny na munici a materiál, zaměřuje se na nákup munice, náhradních dílů a dalšího vybavení, které budou japonské síly potřebovat, pokud v příštích několika letech vypukne konflikt. Kromě toho Japonsko získá nové schopnosti, jako jsou rakety dlouhého doletu, které mohou zasáhnout nepřátelské střely na odpalovací rampě, a bude investovat do budoucích špičkových technologií v oblastech, jako je kybernetika a kosmos. Celkově vzato, japonské ozbrojené síly se rychle stanou mnohem impozantnějšími.

Američany může japonské přezbrojení povzbudit, ale je to stříbrný okraj temného mraku, který se rýsuje. Spojené státy už roky žádají své spojence, aby na sebe vzali větší zátěž, ale není to proto, že jsme se stali přesvědčivějšími, když se ubírají tímto směrem. Spíše si pořizují více zbraní, protože jejich sousedé se stalo hrozivějšími a naše bezpečnostní záruky jsou méně přesvědčivé.

Je ještě hodně co udělat. Dobře vyzbrojené Japonsko značně zkomplikuje ambice Číny na Tchaj-wanu nebo kdekoli jinde v Tichomoří, ale americkou moc nelze ničím nahradit. V současné době Spojené státy plánují zbavit se starých lodí a letadel v průběhu příštího desetiletí s cílem ušetřit peníze a vstoupit do 30. let 20. století s modernizovanou armádou. Vzhledem k tomu, že americké síly v Japonsku jsou již značně nedostatečně vyzbrojeny, přičemž čínské vojenské posilování pokračuje, a tím pádem se poměr sil v západním Pacifiku naklání v náš neprospěch, jde o mimořádně riskantní strategii. Bidenova administrativa nedovolila, aby rozpočet na obranu držel krok s inflací, takže škrty budou ještě hlubší a modernizace je ještě dál, než si uvědomujeme. Kongres přidává 45 miliard dolarů do rozpočtu na obranu na letošní rok, což pomůže, ale nestačí k uspokojení současných požadavků.

Důležité je více schopností, ale také lepší plánování. Moderní válka je nesmírně komplikovaná a řízení různých leteckých, pozemních a námořních složek je náročné i pro americkou armádu, která má se společnými operacemi více zkušeností než většina jejích protějšků. Japonská a americká armáda často spolupracují, ale ve válce, která by mohla začít masivními salvami nadzvukových střel, by rychlost byla na prvním místě a byla by nutná užší spolupráce. Mezi Američany, Japonci a Tchajwanci, kteří by spolu museli bojovat, aby odvrátili čínskou ofenzívu, neexistuje téměř žádná koordinace. To není recept na úspěch.

Po desetiletích bojů o převzetí moci nakonec Německo přijalo menší roli v evropských záležitostech. Japonsko se také stalo důležitým spojencem USA zčásti proto, že řád pod vedením USA poskytl Japonsku mnoho výhod, které si přálo před Pearl Harborem. Možná ještě přijde den, kdy Čína přijme roli v asijských záležitostech, která bude prospěšná pro všechny. Ale Německo a Japonsko nepřijaly tyto poznatky potichu a konflikt s Čínou by byl katastrofální. Odradit Čínu od chopení se zbraní je prvním krokem ke správnému nastavení jejích ambicí. Je to ten, za který se Američané a Japonci berou bok po boku.

Zdroj v angličtině: ZDE

