"Nechali nás zmasakrovat": zachycené telefonní hovory ruských vojáků

20. 12. 2022

čas čtení 4 minuty





Na frontové linii poblíž východoukrajinského města Lyman se 8. listopadu v 15.10 ruský voják jménem Andrej rozhodl ignorovat rozkazy svých nadřízených a zavolat své matce nepovoleným mobilním telefonem.



"Nemáme tady jídlo, mami," stěžoval si. "Naše zásobování je na hovno, abych byl upřímný. Nabíráme vodu z kaluží, pak ji cedíme a pijeme."



Ruské síly byly v Doněcké oblasti už několik týdnů na ústupu. Lyman, který Rusové obsadili v květnu, osvobodily ukrajinské síly v říjnu.

Dva dny před Andrejovým odpoledním telefonátem domů začaly ruské síly "konečně" ostřelovat ukrajinské pozice fosforovými bombami, řekl matce, ale sliby o munici, která by mohla bitvu zvrátit, vyšly naprázdno.



"Kde jsou ty rakety, kterými se Putin chlubil?" zeptal se. "Přímo před námi stojí výšková budova. Naši vojáci ji nemohou zasáhnout. Potřebujeme jednu řízenou střelu Kalibr, a to je všechno."





Andrej uklidňoval svou matku, která žije v Kostromě, městě 310 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, že bude v pořádku. "Pořád se modlím, mami," řekl. "Každé ráno."





Ve třetím odposlechu z 26. října vypráví voják v Doněcké oblasti své ženě, jak s dalšími třemi lidmi utekl před krveprolitím a uvažoval o kapitulaci. "Jsem ve spacáku, celý mokrý, kašlu, celkově jsem v prdeli," říká. "Všechny nás nechali vyvraždit."







"Stále máte spoustu vojáků, kteří si na frontu přinášejí mobilní telefony a chtějí mluvit se svými rodinami, a ty jsou zachyceny, když jdou přes ukrajinského telekomunikačního poskytovatele, nebo jsou zaznamenány z radiových vln," řekl Alperovič.

Ukrajinská armáda, která po léta využívala výcviku pod vedením NATO, není náchylná k tak rozsáhlému odposlechu komunikace.





Podobný je rozhovor z 6. listopadu mezi otcem a kolegy jeho syna Andreje, který zahynul při službě v 5. rotě 35. motostřelecké brigády."Posily: ne; komunikace: ne," odpověděl voják na otázky truchlícího rodiče ohledně stavu mužů, kteří přežili ukrajinský útok. "Řekli, že nám není dovoleno ustoupit. Jinak nás mohou zastřelit."Jsou to jen tři z tisíců hovorů mezi vojáky v zákopech nebo na předsunutých pozicích, které ukrajinští experti odposlouchávali, pátrali po útržcích zpravodajských informací a pak je zveřejnili.V prvním období války byla ruská komunikace tak málo zabezpečená, že rozhovory o strategii mezi vojenskými veliteli zachycovali i amatéři, a to díky tomu, že armáda využívala otevřené rádiové frekvence.To je podle Dmitrije Alperoviče, kybernetického experta, který vede Silverado Policy Accelerator, už teď stále vzácnější."V zabezpečování komunikace byl vždycky nepořádek, a to jak v armádě, tak mezi činiteli ministerstva obrany," uvedl zdroj. "Například v roce 2013 se snažili přimět všechny zaměstnance ministerstva obrany, aby vyměnili iPhony za smartphony Yoto ruské výroby."Ale všichni prostě dál používali iPhone jako druhý mobil, protože byl mnohem lepší. Prostě jsme si iPhone nechávali v přihrádce v autě, když jsme se vraceli z práce. Nakonec to ministerstvo vzdalo a přestalo se starat. Pokud špičky neberou bezpečnost příliš vážně, jak můžete očekávat nějakou disciplínu v běžné armádě?"Na konci září Vladimir Putin vyhlásil "částečnou mobilizaci" 300 000 záložníků a "těch, kteří mají předchozí vojenské zkušenosti". Jeden bývalý ruský představitel uvedl, že by to bezpečnostní situaci jen zhoršilo. "Vojáci dostanou rychlokurz, jak neprozrazovat citlivé informace, ale je to hlavně na efekt," řekl úředník. "Velitelé předstírají, že [kurz] učí, a vojáci předstírají, že poslouchají."I nyní vidíme, že vojáci nadále využívají sociální sítě a vyprávějí svým manželkám a matkám o válce, někdy prozrazují svou polohu."Disciplína prostě neexistuje a teď, když zmobilizovali 300 000 lidí, kteří budou sotva vycvičeni, se to bude jen zhoršovat. Mobilizovaní vojáci budou mít strach z pobytu ve válečné zóně a přirozeně se budou snažit dovolat domů."Jeden bývalý kremelský činitel uvedl, že Putin se těžce učí, že jeho armáda nutně potřebuje modernizaci a že shora řízený sovětský model nevyhovuje svému účelu."Armádní doktrína je založena na trestech, takže vojáci jsou trestáni, pokud něco pokazí, ale nikdo se jim nesnaží zabránit, aby informace vůbec vyzradili," uvedl zdroj. "K průšvihům bude docházet, dokud se nezmění celá filozofie."Podrobnosti v angličtině ZDE