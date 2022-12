Nejděsivější armáda ze všech

Byla by to byla armáda, která má na každé úrovni správné základy, i když nepěstuje žádný luxus - ani jediný kus vybavení novějšího než 20 let, napsal Sven Ortmann.

Jako dokonalá bouře

Taková armáda by překonala pomalejší armády posedlé letalitou, mohla by přežít mnohem větší potěmkinovské armády, těžila by z každého ročního období, byla by jen mírně omezována letectvem a obecně by měla v bitvě ve svůj prospěch velmi nakloněné "směnné poměry".

Byla by to také jen mírně atraktivní pro dodavatele v oblasti obrany, protože by nezískali mnoho smluv o outsourcingu a nemohli by mít velký zisk z mimořádně výhodných kontraktů. Získali by však stálý tok příjmů z objednávek dobré munice a náhradních dílů.

Systémové odchylky od optima

Chápu, že velení většiny rozvinutých světových armád chce uvést základy na pravou míru, pravděpodobně si dokonce myslí, že tak činí.

Na základě pozorování symptomů jsem pevně přesvědčen, že to není pravda. Jsem pevně přesvědčen, že ve skupinovém a organizačním chování existují systémové problémy, které vedou k suboptimálním výsledkům. Chcete-li získat správné základy na všech nebo téměř všech úrovních, musíte zradit taktické a organizační tradice. Vyžaduje to neustálé úsilí. Vyžaduje to, abyste si uvolnili čas od každodenních činností, abyste se dozvěděli, co ostatní dělají jinak, proč a s jakými výsledky. Vyžaduje to vzdát se vlastního zájmu a vlastního zájmu vrstevníků ve prospěch snahy dát alespoň základní věci do pořádku.

Identifikujte a opravte

Tento koncept může být mnoha vojenským fanouškům odporný, ale cesta, kterou je třeba jít, je přizvat externí ekonomy (které německá armáda ve skutečnosti vychovává na své vlastní univerzitě!), psychology (stejné), historiky a sociology (včetně antropologů!), aby pracovali na odstranění vzorců, které odvádějí armádní byrokracii od optimálních cest směrem k samoúčelným cestám. Je potřeba provést další výzkum, aby bylo možné identifikovat (a také vyzvat) civilní vlivy, které takové škody také způsobují.

Můžeme se zaměřit na boj proti špatným vzorcům a vlivům, jakmile jim porozumíme, a každý, kdo se dostane na vysoké vedoucí pozice, musí být o těchto zjištěních důkladně informován. Ve skutečnosti bych je nechal vzdělávat do té míry, že museli v testech prokázat, že všemu rozuměli, a museli by více pracovat na testových otázkách, kde se jim nepodařilo získat skóre. Raději bych nechal dočasného lídra a určeného lídra trčet několik měsíců ve výcvikovém kurzu, než nechat na vysoké pozici někoho nového, kdo problematice dobře nerozumí.

Insideři se nemohou sami napravit

Je zcela zřejmé, že německý profesionální důstojnický sbor selhal. Není to jejich chyba, opravdu. Byli do něj vybráni někteří špatní lidé a zbytek také pracuje v prohnilém systému a není jej rozhodně schopen zevnitř reformovat. Určitě mají o sobě velmi vysoké mínění, ale jejich výsledky jsou proklaté a jejich výmluvy (zejména obviňování politiků) jsou slabým čajíčkem vzhledem k tomu, jak moc se nedaří, za což hrstka politiků nemůže být zodpovědná.

Příklad: Zastaralý výcvik u ručních palných zbraní, který byl reformován teprve před několika lety po generacích stagnace. Žádný armádní důstojník nemůže rozumně tvrdit, že ministři obrany donutili armádu, aby do 21. století přenesla výcvik se střelnými zbraněmi, který je omezený na střelnice ve stylu 20. let. Další příklad: Naprosto nerealistické rozvržení cvičišť, které lze snadno identifikovat na satelitních snímcích, protože tolik vyčnívají z reálného světa. Ani nejlépe vybudované cvičiště se nedalo splést s žádným sídlem v reálném světě. Armáda raději požadovala předražená vozidla, než aby trvala na realistickém výcviku (cvičištích).

Navíc je zcela nemožné, aby německá armáda utratila miliony za bezpilotní letouny Global Hawk, které nemohly být nikdy použity, ale byla by přitom vina civilních politiků, že nemáme gazilión laciných spotřebitelských multikoptér, jako jsou ty používané s úspěchem na Ukrajině. Dostávají peníze za spoustu haraburdí, určitě by mohli získat prostředky na takové drony, kdyby tomu dali přednost. Dokonce by to bylo méně než slavná hranice 25 milionů, takže příležitosti k politickému vměšování by byly minimalizovány.

Civilní kontrola si musí vynutit změnu kurzu

Insideři se nemohou napravit sami, takže k tomu potřebujeme lidi zvenčí. Outsidery s mocí přinutit a odstranit insidery, zlomit veškerý odpor. Tuto práci má provádět civilní vedení, politici, jako je ministr obrany.

Tato práce však nebyla provedena po celá desetiletí. Ani jeden německý ministr obrany neodvedl v době po studené válce slušnou práci. Rühe musel vést ve velmi náročném období (integrace východoněmecké armády včetně ponechání některých důstojníků, snižování stavu po studené válce) a určitě se tehdy některé věci udělaly dobře, ale také zahájil strašlivý, strašlivý tah s novým zaměřením na hloupé mise "mimo oblast", které v příštích třech desetiletích přinesly národu prakticky nulový přínos.

Potřebujeme kompetentního ministra obrany s týmem kompetentních, důvěryhodných reformních manažerů a kompetentního civilního náčelníka generálního štábu. Tento ministr a jeho tým se nesjednotí s ozbrojenou byrokracií, nepřijmou její vlastní zájmy za svůj vlastní zájem. Budou odměněni za odhalení skandálů a ostudných selhání, za propouštění a rozpouštění. Tisk obvykle instinktivně dělá opak: Obviňuje ministry obrany z toho, co se v ozbrojených silách nedaří. To je spíše pobídka k tomu zakrývat a mlčet, než pobídka k tomu vyčistit dům od svinstva. Ministr obrany by měl skandály zveřejňovat sám a tisk by měl místo toho zahanbit předchůdce (pokud ministr byl ve funkci déle než poslední tři roky).

Nakonec, potřebujeme jen velmi málo legislativních změn. Především se musí změnit celý přístup k úřadu ministra obrany. Nesmí tam být posláni žádní další nespecializovaní politici, aby pohřbili svou kariéru, aby jim dali nějaký úřad poté, co neuspěli s nějakými většími ambicemi, nebo pro pouhou matematiku distribuce stranických koaličních kanceláří. Potřebujeme reformátory s vášní pro prolomení odporu a odstranění svinstva. Brutální osobnosti, které nenatahují ruce, aby dostaly, co chtějí, ale hned vyhazují – takže vrstevníci nový směr hned pochopí. Mezi důstojníky zažehneme vášeň pro očistu a zažehneme naději, že se z prohnilého úřadu stane opět zaslouženě hrdý.

Generálové? Jsou to bezcenní pěšáci. Nemohou napravit ozbrojené síly. Profesionální důstojníci jsou insiderským klubem, jehož autopilot se zasekl na špatném kurzu. Ministr obrany musí být silou, která pohání reformy. Musí změnit kurz a každý, kdo se postaví na odpor, bude vyřazen z ozbrojené byrokracie, bez ohledu na hodnost.

Není třeba zářit

V armádě nebo letectvu není potřeba nic velkolepého, lesklého, "sexy", superpůsobivého. Nepotřebujeme například žádné rakety GUMLRS-ER. Nepotřebujeme žádný vyhrazený národní vojenský radarový satelit. Nepotřebujeme žádný špičkový tank. Nepotřebujeme F-35.

Potřebujeme uvést základy do pořádku. Potřebujeme věci, které fungují, v dobrém množství, s dostatkem spotřebního materiálu, musíme být schopni je dostat tam, kde je potřebujeme, a když je potřebujeme, naši vojáci musí vědět, jak je dobře používat, musí být fit, ve střehu, připravení, nasaditelní, motivovaní, sebevědomí, starat se jeden o druhého, plnit rozkazy bez prodlení podle záměru nadřízeného. Velení musí být skromné, zdrženlivé, hbité, jasné, rychlé a nápadité. Nepotřebujeme obrovsky působivý vojenský stroj, ale jeho soukolí je potřeba dobře namazat a zbavit písku.

A každý, kdo se odváží postavit se tomu do cesty, bude vyloučen z ozbrojených sil, tečka.

Zdroj v angličtině: ZDE

