USA dokončují plány dodávek systému Patriot na Ukrajinu

14. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Bidenova administrativa dokončuje plán na vyslání systému protiraketové obrany Patriot na Ukrajinu, který by mohl být oznámen již tento týden, podle dvou amerických představitelů a vysokého představitele administrativy, upozorňují Barbara Starrová a Oren Liebermann.

Plán Pentagonu ještě musí schválit ministr obrany Lloyd Austin, než bude zaslán prezidentu Joe Bidenovi k podpisu. Tři úředníci řekli CNN, že se očekává schválení.

Ukrajina vyzývá USA, aby vyslaly pokročilý systém protivzdušné obrany dlouhého doletu, který je vysoce účinný při ničení balistických a řízených střel, protože se dostala pod záplavu útoků ruských střel s plochou dráhou letu a dronů, které zničily klíčovou infrastrukturu po celé zemi. Byl by to nejúčinnější dodaný obranný zbraňový systém dlouhého doletu a úředníci říkají, že pomůže zajistit vzdušný prostor pro země NATO ve východní Evropě.

Není jasné, kolik odpalovacích zařízení raket bude dodáno, ale typická baterie Patriot obsahuje radarovou sadu, která detekuje a sleduje cíle, počítače, zařízení na výrobu energie, kontrolní stanoviště zásahu a až osm odpalovacích zařízení, z nichž každé má čtyři rakety připravené k odpálení.

Jakmile budou plány dokončeny, očekává se, že Patrioty budou v nadcházejících dnech rychle odeslány a Ukrajinci budou vycvičeni k jejich použití na základně americké armády v Grafenwoehru v Německu, uvedli úředníci.

Ukrajina o systém žádá už měsíce, ale logistické výzvy spojené s jeho dodáním a provozem jsou obrovské. Navzdory těmto překážkám "realita toho, co se děje na zemi", vedla administrativu k rozhodnutí, řekl CNN vysoký představitel administrativy s tím, že pokračuje intenzivní ruské ostřelování.

Na rozdíl od menších systémů protivzdušné obrany potřebují raketové baterie Patriot mnohem početnější obsluhy, což vyžaduje desítky příslušníků personálu, aby je správně provozoval. Výcvik pro raketové baterie Patriot obvykle trvá několik měsíců, což je proces, který nyní Spojené státy provedou pod tlakem téměř každodenních leteckých útoků z Ruska.

Systém je široce považován za jednu z nejúčinnějších zbraní dlouhého dosahu k obraně vzdušného prostoru před přilétajícími balistickými a řízenými střelami a také proti některým letadlům. Díky své schopnosti dlouhého dostřelu a dosažení velké výšky může potenciálně sestřelit ruské rakety a letadla daleko od zamýšlených cílů na Ukrajině.

Dříve USA poslaly baterie Patriot spojencům v NATO, jako je Polsko, jako způsob, jak posílit jejich obranu, a poslaly další zbraňové systémy na Ukrajinu, aby pomohly proti ruské invazi.

V posledních letech vyslaly USA rakety Patriot do Saúdské Arábie a Iráku, aby čelily hrozbám, které představuje Írán a jeho proxies, a do oblasti Tichomoří, aby odradily Severní Koreu.

Celkem si systém také zakoupilo více než tucet amerických spojenců, včetně Německa, Japonska a Izraele.

USA v posledních měsících vyslaly na Ukrajinu obranné národní pokročilé raketové systémy země-vzduch středního dosahu (NASAMS).

CNN požádala Radu národní bezpečnosti o vyjádření.

CNN již dříve uvedla, že Bidenova administrativa zvažuje tento krok.

V listopadu americký ministr zahraničí Antony Blinken řekl CNN, že USA se "velmi soustředí" na poskytování systémů protivzdušné obrany Ukrajině.

"Nyní se velmi soustředíme na systémy protivzdušné obrany a nejen my, mnoho dalších zemí," řekl Blinken Christiane Amanpour ze CNN.

"Pracujeme na tom, abychom zajistili, že Ukrajinci získají tyto systémy co nejrychleji, ale také co nejefektivněji, zajistíme, aby byli na ně vyškoleni, aby byli schopni je udržovat, a to vše musí sejít se a je to. Máme velmi promyšlený proces, který zavedl ministr obrany Lloyd Austin v Ramsteinu v Německu, který se pravidelně schází, abychom se ujistili, že Ukrajinci dostávají to, co potřebují, když to potřebují."

Zdroj v angličtině: ZDE

