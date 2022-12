Ruská agrese na ukrajině: Rusové ostřelují záchranáře

- V okupované Luhanské oblasti je hlášen výbuch ve Wagnerově štábu.



Podle gubernátora Luhanské oblasti Serhije Haidaje došlo k výbuchu v sídle ruské státem kontrolované žoldnéřské skupiny Wagner v Kadijevce. "Jsou tam obrovské ztráty," řekl.





- Pohotovostní služba: Ruské síly ostřelují záchranáře, kteří rozvážejí vodu v obklíčeném Bachmutu v Doněcké oblasti.



Po ostřelování 11. prosince nebyly hlášeny žádné oběti, ale podle zprávy bylo poškozeno vozidlo státní záchranné služby.

Útočící Rusové jsou také překvapeni, jak rychle ukrajinští silničáři odstraňují krátery od výbuchů ruských raket na silnicích a jak rychle je nově asfaltují. Proto nyní útočí znovu na tatáž místa, tentokrát na silničáře.



- Ukrajina sankcionuje 7 představitelů s Ruskem spřízněné ukrajinské pravoslavné církve.



Prezident Volodymyr Zelenskij vydal 11. prosince dekret proti sedmi představitelům Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, pobočky Ruské pravoslavné církve.



- Premiér Denys Šmyhal varoval před "výrazným" omezením dodávek energie v letošní zimě poté, co ruské raketové útoky poškodily "všechny tepelné a vodní elektrárny" v celé zemi.





amrzneMinistr obrany Oleksij Reznikov 11. prosince uvedl, že předpokládá, že ukrajinská armáda obnoví protiofenzívu, až zamrzne půda, což umožní snadnější přesun techniky. Reznikov poznamenal, že protiofenzíva se zpomalila kvůli deštivému počasí, kvůli kterému je půda mokrá a ztěžuje pohyb na frontové linii."Ukrajina je pro Švédsko prioritou," řekl švédský ministr obrany Pal Jonsson během společného brífinku s ministrem obrany Oleksiem Reznikovem v Oděse 11. prosince.Petro Adriuščenko, poradce starosty Mariupolu, 11. prosince uvedl, že k ocelárně Azovstal míří neobvykle vysoký počet bojových vrtulníků.Americký úřad pro občanství a přistěhovalectví uvedl, že více než 82 000 Ukrajinců a jejich nejbližších rodinných příslušníků bylo podmínečně propuštěno do USA v rámci procesu Uniting for Ukraine (U4U).Ruské síly v okupovaném Melitopolu nutí obyvatele, aby si pořídili ruské pasy, aby mohli dostávat platby, informoval 11. prosince Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil.Ruské síly podle armády zaútočily na sídla v Charkovské, Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti.Zelenskij uvedl, že s Erdoganem jednal o "možném rozšíření obilného koridoru". Podrobnosti neuvedl.Podle gubernátora oblasti Maksyma Marčenka se situace po nedávném útoku ruského dronu na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti zlepšuje.Podle prezidentské kanceláře nebyly po útoku hlášeny žádné oběti. Není jasné, co bylo cílem útoku. Ve městě se nachází tepelná elektrárna Kurachove.Oznámil to 11. prosince gubernátor Chersonské oblasti Jaroslav Januševič. Podle ukrajinského soukromého výrobce elektřiny DTEK Rusové při ústupu "zcela zničili" energetický systém Chersonu.Před týdnem námořnictvo oznámilo, že v Černém moři byly spatřeny čtyři ruské lodě převážející 24 raket Kalibr.sti.Podle prezidenta Volodymyra Zelenského je město "prakticky zničeno" v důsledku několikaměsíčního ostřelování ruskými jednotkami, které se ho snaží dobýt.l.Podle Institutu pro studium války Putin riskuje, že ztratí podporu některých bývalých zástupných velitelů a veteránů v Donbasu kvůli neúspěchu Ruska při zatlačování ukrajinských sil západně od Doněcku.uvedl ISW.Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace odstranila od začátku ruské invaze více než 300 000 výbušných zařízení na ploše 76 hektarů, uvedla náměstkyně ministra vnitra Kateryna Pavličenko.