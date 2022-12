Rusko "spotřebovává munici rychleji, než ji dokáže vyrábět"

5. 12. 2022

Ruské síly na Ukrajině spotřebovávají munici rychleji, než ji obranný průmysl země dokáže nahrazovat řekla v sobotu ředitelka americké národní rozvědky Avril Hainesová, informuje Dan De Luce. Ruské síly na Ukrajině spotřebovávají munici rychleji, než ji obranný průmysl země dokáže nahrazovat řekla v sobotu ředitelka americké národní rozvědky Avril Hainesová,

Rusko "poměrně rychle" spotřebovává munici, což přimělo Moskvu, aby hledala pomoc v jiných zemích, včetně Severní Koreje, řekla Hainesová v panelu na Reaganově obranném fóru v Simi Valley v Kalifornii.

Na otázku, jak rychle Rusko spotřebovává munici, Hainesová odpověděla: "Nemyslím si, že vám na tomto fóru mohu poskytnout přesná čísla. Ale docela rychle. Chci říct, je to opravdu velmi výjimečné."

Dodala: "A náš vlastní pocit je, že nejsou schopni doma produkovat to, co v této fázi spotřebují. Takže to bude výzva."

Pentagon v listopadu uvedl, že Rusko vystřílí ohromujících 20 000 dělostřeleckých nábojů denně, přestože na bojišti utrpělo řadu neúspěchů. V návaznosti na předchozí prohlášení představitelů Bidenovy administrativy Hainesová řekla, že Rusko spotřebovává přesnou munici ještě rychleji než konvenční munici.

Bidenova administrativa dříve uvedla, že Rusko se obrátilo na Severní Koreu, aby zajistilo další dodávky dělostřelecké munice. Hainesová prohlásila, že rozsah pomoci Severní Koreje se zdá být omezený, ale že je to něco, co zpravodajská komunita bude i nadále pečlivě sledovat.

"Naznačili jsme, že jsme viděli nějaký pohyb, ale v této fázi to není moc," řekla o roli Severní Koreje.

Hrozící nedostatek munice je jen jednou z mnoha výzev, kterým čelí ruská armáda, zdůraznila Hainesová s odkazem na problémy s morálkou a logistikou.

Šéfka zpravodajské služby řekla, že tempo války na Ukrajině se zdálo s nástupem zimy zpomalovat a že obě armády se budou snažit zotavit a přeskupit k dalším bojům na jaře. Řekla však, že zpravodajská komunita má "správnou dávku skepticismu" k možnosti, že ruské síly budou dostatečně připraveny na obnovené střety v březnu.

Ruský prezident Vladimir Putin byl podle Hainesové "překvapen" neuspokojivým výkonem své armády po únorové invazi na Ukrajinu.

„Myslím, že je stále více informován o výzvách, kterým armáda v Rusku čelí. Ale stále nám není jasné, zda v této fázi má úplný obrázek o tom, jak velké tyto výzvy jsou,“ řekla Hainesová.

Putin nezměnil svůj politický cíl účinně ovládat Ukrajinu, ale není jasné, zda by přijal omezené vojenské ambice, dodala Hainesová.

"Myslím, že naši analytici by řekli, že by to mohl být ochoten udělat dočasně s myšlenkou, že by se k této otázce mohl vrátit později," sdělila.

Ačkoli nedávné protesty nepředstavují žádnou vážnou výzvu pro Putinovo udržení moci, kritika vedení války uvnitř Ruska ze strany politických osobností stoupá, což by podle Hainesové mohlo ovlivnit jeho rozhodování o konfliktu.

Řekla také, že nedávná varování čínského prezidenta Si Ťin-pchinga před použitím jaderných zbraní budou pro Putina důležitá.

"Myslím, že z našeho pohledu je spravedlivé říci, že Siův hlas v této věci bude pro Putina samozřejmě patřit k nejpřesvědčivějším v této otázce," řekla Hainesová.

