Yemi jako podoba Čecha a Česka pro celý svět

9. 12. 2022 / Boris Cvek

Vedle jména Tomio Okamura, ztělesňujícího v Česku krajní pravici, bychom si měli zapsat do paměti jiné japonské jméno, nyní s odlišným významem: Jusaku Maezawa. Tento japonský miliardář financuje projekt, který má do vesmíru dostat posádku několika umělců z celého světa. Vedle tří Američanů, Korejce, Irky, Brita a Inda je tam i jeden Čech. Kdopak to je? Yemi.

Celým jménem Yemi Akinyemi Dele. Narodil se v roce 1981 v Liberci nigerijskému otci a české matce. Působí jako choreograf, herec, výtvarník, režisér, tanečník. Strávil část života ve Švédsku, Nizozemsku a Kalifornii (vyhlášená hollywoodská taneční škola MaDonny Grimes). Yemi se otevřeně hlásí k tomu, že je homosexuál, a podporuje LBGTQ+ komunitu.

Yemi se nyní stane pro celý svět podobou Čecha a češství. Pan Maezawa pro nás udělal ohromné dobrodiní nikoli jen tím, že si vybral Čecha – a jistě tím ocenil Yemiho schopnosti a význam z pohledu globální umělecké komunity –, ale hlavně tím, že nám umožní konečně chápat Česko a češství tak, jak by to mělo v západním světě být: barevně, duhově, otevřeně, inkluzivně a s důrazem na obecné hodnoty, které nás všechny spojují bez ohledu na to, jaké jsme barvy pleti, pohlaví atd.

