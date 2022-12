Íránské bezpečnostní jednotky střílejí na obličeje a genitálie protestujících žen, svědčí zdravotníci

Foto: Tohoto třicetiletého muže postřelila policie z kolemjedoucího auta, když šel po chodníku. Lékaři mu z těla odstranili třicet broků



Podle lékařů přicházejí muži a ženy se střelnými zraněními na různých částech těla



Podle rozhovorů s lékaři z celé země se íránské bezpečnostní síly zaměřují na ženy na protirežimních protestech střelbou z brokovnic do obličeje,do prsou a genitálií.



Lékaři a zdravotní sestry - ošetřující demonstranty tajně, aby se vyhnuli zatčení - uvedli, že si této praxe poprvé všimli poté, co si všimli, že ženy často přicházejí s jinými zraněními než muži, kteří mají častěji broky v nohách, hýždích a zádech.

Zatímco výpadek internetu skryl většinu krvavých zásahů proti demonstrantům, fotografie, které zdravotníci poskytli, zaznamenáivají děsivá zranění po celém těle od broků, které bezpečnostní síly střílí na lidi zblízka. Na některých fotografiích jsou lidé zachyceni s desítkami drobných "vystřelených" kuliček, které se jim zabodly hluboko do těla.



Deník Guardian hovořil s deseti lékaři, kteří varovali před závažností zranění, jež mohou stovkám mladých Íránců způsobit trvalé následky. Podle nich byly zvláště časté zásahy do očí žen, mužů a dětí.



Jeden z lékařů z centrální provincie Isfahán uvedl, že se domnívá, že úřady se zaměřují na muže a ženy různými způsoby, "protože chtějí zničit krásu těchto žen".



"Ošetřoval jsem ženu ve věku kolem 20 let, která byla zasažena dvěma kuličkami do genitálií. Dalších deset kulek se jí zabodlo do vnitřní strany stehna. Těchto deset kuliček šlo snadno vyjmout, ale ty dvě kuličky byly problém, protože byly zaklíněné mezi její močovou trubicí a poševním vchodem," uvedl lékař. "Hrozilo vážné riziko vaginální infekce, proto jsem ji požádal, aby šla k důvěryhodnému gynekologovi. Řekla, že protestovala, když kolem ní kroužila skupina asi deseti bezpečnostních agentů a střelila ji do genitálií a stehen."



Traumatizovaný lékař - který stejně jako všichni zdravotníci citovaní v tomto článku hovořil pod podmínkou anonymity z obavy před odvetou - uvedl, že se jen těžko vyrovnával se stresem a bolestí, které byl svědkem.

Někteří z dalších lékařů obvinili bezpečnostní síly, včetně obávaných prorežimních milicí Basídž, že ignorují postupy pro zvládání nepokojů, jako je střelba ze zbraní na nohy a chodidla, aby nedošlo k poškození životně důležitých orgánů.



Jeden lékař z Karadže, města nedaleko Teheránu, uvedl, že bezpečnostní síly "střílejí do obličejů a genitálií žen, protože mají komplex méněcennosti. A svých sexuálních komplexů se chtějí zbavit tím, že těmto mladým lidem ubližují".



Aktivisté tvrdí, že tak hrozné násilí na základě pohlaví není překvapením vzhledem k misogynní vládě íránských ajatolláhů, kteří se dostali k moci po revoluci v roce 1979 a udržují si kontrolu hrubou silou, často proti ženám.



Právě smrt dvaadvacetileté ženy Mahsy Aminiové v září podnítila nejodvážnější výzvu proti tvrdé teokratické vládě duchovních v zemi.



Aminiová byla zatčena za nevhodné nošení šátku a poté ji íránská mravnostní policie zřejmě zbila do bezvědomí. Ve dnech po její smrti se dívky a ženy po celé zemi vzepřely zákonem stanovenému pravidlu oblékání a strhly si hidžáb.



Teherán z nepokojů opakovaně obviňujezahraniční nepřátele a "teroristy" ze zabití desítek příslušníků bezpečnostních sil. To je v rozporu s prohlášením Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který uvedl, že při potlačování protestů bylo dosud zabito více než 300 lidí, včetně více než 40 dětí.



A přestože Rada OSN pro lidská práva přijala rezoluci o vytvoření vyšetřovací mise, která má údajné porušování lidských práv prošetřit, je nepravděpodobné, že by vyšetřovatelé byli do země vpuštěni.



Součástí zastrašovací kampaně Teheránu jsou i výhrůžky lékařům, kteří ošetřují zraněné.



Tváří v tvář těmto nebezpečným podmínkám lékařka z Mazandaránu uvedla, že odstraňuje granule, které jsou někdy kovové a někdy plastové, při zhasnutém světle, aby nebyly odhaleny. "Ženy se tak bojí jít do nemocnice, že se mnohé léčí doma, a to je velmi nebezpečné," uvedla lékařka.



Dne 26. října protestovaly stovky zdravotníků před íránskou lékařskou radou a bezpečnostní složky po nich střílely z kuličkových pistolí. Teheránský chirurg ošetřoval své kolegy, kteří byli při útěku postřeleni do zad a nohou.



Chirurg uvedl, že ošetřil vážná zranění nejméně pěti protestujících, kteří byli zblízka postřeleni z kulových zbraní. "Jeden ze zraněných, které jsem ošetřoval, ani neprotestoval. Byl to přihlížející ... a myslel si, že na něj nebude stříleno. Střílejí naslepo na každého, kdo není jedním z nich."



Brian Castner, hlavní krizový poradce pro zbraně a vojenské operace v Amnesty International, uvedl, že zranění na fotografiích obecně odpovídají "použití ptačích broků, které jsou určeny k lovu a nemají místo v žádném legitimním nebo zákonném použití síly ze strany policie".



Teheránský chirurg uvedl, že jedním z případů, které mu byly postoupeny, byl 25letý kolemjdoucí, který byl 16. září, kdy protesty teprve začaly, postřelen do obličeje. "Kulky zasáhly jeho oči, hlavu a obličej... Na obě oči téměř oslepl a dokáže jimi vnímat pouze světlo a jas. Jeho stav není dobrý."





Je to jedna ze stovek zpráv, které se objevily o tom, že protestující přišli o zrak poté, co byli zblízka zasaženi granulemi.

Soran Mansournia, kurdský aktivista za lidská práva, který je členem výboru lékařů a koordinuje s civilisty dodávání léků a tajné ošetřování zraněných demonstrantů, řekl: "Počet zraněných je velmi vysoký. Každý den se dozvídáme o úmrtí zraněného, který ze strachu před zatčením nešel do nemocnice.







Jedním z případů, který nabyl celonárodního významu, byl útok na studentku z přístavního města Bandar Abbás, která byla postřelena do pravého oka. Ghazal Ranjkeshová se na svém profilu na Instagramu svěřila, že byla postřelena, když se vracela z práce."Poslední obraz, který mé pravé oko vidělo, byl úsměv osoby, která na mě střílela," napsala v příspěvku, který byl nyní smazán poté, co byl široce sdílen v protestních skupinách a na sociálních sítích, což vyvolalo odpor.Více než 400 íránských oftalmologů podepsalo dopis, v němž upozorňují Mahmúda Džabbarvanda, generálního tajemníka Íránské oftalmologické společnosti, na to, co se jeví jako záměrné oslepování protestujících.Jeden z oftalmologů, kteří dopis podepsali, uvedl, že ošetřil čtyři pacienty, kteří přišli částečně nebo zcela o zrak, včetně jednoho dvacetiletého muže, jehož rentgenový snímek ukázal 18 kuliček v hlavě a obličeji."Cítil jsem se hrozně, měl jsem takový vztek a při pohledu na jejich bolest jsem měl slzy v očích. Oko je nejcitlivější část lidského těla a je velmi bolestné myslet na tyto zraněné lidi, kteří jsou všichni mladí a musí s tímto postižením a špatným viděním žít do konce života," řekl."Podobných případů jsem od svých kolegů slyšel mnoho a případů poškození očí při nedávných protestech je mnohem více. Je to více než tisíc případů," dodal s tím, že na dopis zatím nedostali odpověď.Deník Guardian se podělil o fotografie zranění očí a obličeje, která při protestech utrpěli, s Iainem Hutchisonem, ústním a obličejovým chirurgem ve Velké Británii, který založil chirurgickou výzkumnou charitativní organizaci Saving Faces.Hutchison uvedl, že snímky ukazují "lidi, kteří byli střeleni z bezprostřední blízkosti brokovnicovými střelami přímo do obou očí a zanechali vážné trvalé poškození zraku nebo slepotu".Povaha zranění podle něj naznačuje, že "byli drženi na zemi nebo v klidu a neměli možnost uhnout hlavou".S vědomím, že demonstranti budou potřebovat lékařské ošetření tak vážných zranění, úřady zvýšily dohled v nemocnicích. Lékař z nemocnice v Šírázu uvedl, že koncem minulého měsíce byla před pohotovostním očním oddělením umístěna nová bezpečnostní služba."Kontroloval, kdo vchází a vychází z pohotovostního očního oddělení, a pokaždé si vyžádal naše průkazy totožnosti a visačky. Bylo to poprvé, co jsem to v nemocnici viděl. Vypadalo to, že k tomuto doplnění stráží došlo poté, co byl přijat zvýšený počet protestujících s poraněním očí," řekl lékař.V jiných částech země, zejména v Kurdistánu, kde vláda zablokovala celá města, musí dobrovolníci pašovat obvazy a léky pěšky.