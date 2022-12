Proč není Okamura ve vězení?

10. 12. 2022

Ultrapravičáci nejsou vtip. Jsou opravdu vážnou hrozbou demokracii. Pokud proti nim demokratický stát nezasáhne, je ohrožena samotná jeho podstata

Pokusy o převrat v Německu a USA to potvrzují: hlavní teroristickou hrozbou je krajní pravice

Proč nezasahují české orgány v trestním řízení proti Facebooku a nepohrozí Zuckerbergovi, že ho v ČR zablokují, pokud neodstraní lži okamurovců a dalších ultrapravicových podvodníků?



Nic z jednání ultrapravičáků není vtip, varuje Jonathan Freedland. Naopak, obě nedávné události - překažení teroristického spiknutí ozbrojených rádoby "občanů Říše" v Německu a legitimizace extrémního rasismu Donaldem Trumpem, faktickým vůdcem jedné ze dvou vládnoucích stran v USA, kteerý hostil ve svém sídle Kanyeho Westa, veřejně chválícího Hitlera a naacisty - poukazují na rostoucí globální hrozbu, která je příliš často považována za příliš směšnou nebo příliš okrajovou, než aby byla hrozivá. Tato hrozba žije téměř výhradně na internetu a jejími pravidelnými pěšáky nejsou ani evropští šlechtici, ani rapové superhvězdy, ale, jak říká jeden z těch, kdo ji pozorně sledují, "mladí, bílí, protiimigrační neonacisté, propojení v online subkultuře, která oslavuje a vytváří teror".





Nebezpečí se může líhnout na obrazovkách počítačů, ale nezůstává tam. To už je nějakou dobu jasné. Připomeňme si masakr 92 převážně mladých Norů v roce 2011. Nebo masakr 49 lidí ve dvou mešitách v novozélandském Christchurchi v roce 2019. Nebo masové zabíjení v synagoze Tree of Life v Pittsburghu o půl roku dříve. Nebo zastřelení deseti černošských nakupujících a zaměstnanců v supermarketu v Buffalu bílým teenagerem Mayem v letošním roce.



Tyto hrůzy se řídí schématem, kdy se vrah snaží nejen vraždit, ale také živě vysílat svůj masakr n a internetu a doprovází je zveřejněním údajného manifestu, dlouhého výkřiku, v němž označuje všechny stejné nepřátele: černochy, LGBT, židy.



V říjnu se podle známé šablony zachoval slovenský teenager, když zahájil palbu v bratislavském gay baru a zabil dva lidi. Několik hodin předtím zveřejnil 65stránkový text, v němž opět předkládal argumenty, že existuje celosvětové spiknutí s cílem zdegenerovat a zničit bílou rasu, přičemž zbraněmi spiklenců jsou rasová rozmanitost a práva homosexuálů. A kdo by za touto zlovůlí mohl stát? Dokument začíná: "Jsou to židé. Jsou to židé. Jsou to židé."



Dvě desetiletí po 11. září znamenala jakákoli slova o globálním extremismu nebo "válce proti terorismu" jediné: čelit násilnému džihádismu. Nenechte se mýlit, tato hrozba nezmizela. Ale pokud jde o mezinárodní terorismus, džihádismus už nemá jeviště jen pro sebe.



To vyžaduje změnu. Tento týden australský ministr vnitra varoval, že pokud se má země vypořádat s rostoucí hrozbou krajně pravicového násilí, budou se muset změnit protiteroristické zákony. V Německu po identifikaci přibližně 52 podezřelých ze spiknutí k převratu vládnoucí strana prohlásila: "Pravicový terorismus je stále největší hrozbou pro německou demokracii."



Ve Velké Británii dostali ti, kteří se operativně podílejí na boji proti tomuto nebezpečí, zprávu. Tam, kde kdysi šéfové MI5 soukromě odmítali krajní pravici jako pouhou bandu "fotbalových chuligánů, povalečů a opilců", jim nyní věnují vážný čas a pozornost. Zlomem byla vražda Jo Coxové v roce 2016 a útok na mešitu ve Finsbury Parku v následujícím roce.



Policie nyní označuje extremistickou pravici za nejrychleji rostoucí teroristickou hrozbu ve Spojeném království, přičemž 41 % protiteroristických zatčení v roce 2021 se týká podezřelých z krajní pravice. Tři ze čtyř pokročilých spiknutí, která policie překazila, se týkala krajně pravicových extremistů.



Tento posun vyžaduje změnu v policejní práci, ale také v našem myšlení. Za prvé, zatímco džihádisté snili o tom, že někde založí vlastní vládu - vizi nového chalífátu Islámského státu -, ti, kteří byli tento týden zatčeni v Německu, stejně jako povstalci, kteří 6. ledna 2021 vtrhli do Kapitolu, usilují o svržení stávajících vlád na Západě a nastolení sebe sama. (A povzbuzuje je, když Trump vyzývá k pozastavení platnosti americké ústavy, aby se znovu ujal moci, jak to učinil tento týden).





Obsah je jiný, ale forma také. Ano, džihádismus byl vždy širokou kategorií, ale existovala alespoň organizační infrastruktura, kterou bylo možné zakázat a na kterou bylo možné se zaměřit: IS dokonce z Rakky vydával časopis, který nabízel tipy, jak nejlépe někoho ubodat.







Krajní pravice je mnohem volnější a zcela bez vůdců, své stoupence radikalizuje hlavně prostřednictvím memů a online obsahu. Jejím domovem jsou platformy jako 4chan nebo síť kanálů "Terrorgram" na Telegramu, kde jsou uctíváni nedávní masoví vrazi - vrazi z Christchurch a Pittsburghu jsou zobrazováni jako "svatí" se svatozáří - a kde jsou záběry jejich masakrů prezentovány na způsob stříleček z první osoby, doplněné o skóre udělované za každé "zabití".

"Dělám to už 30 let a nikdy jsem nic takového neviděl," říká Nick Lowles, který vede antirasistickou kampaň Hope Not Hate. Na těchto fórech se navzájem povzbuzují a klesají do stále nihilističtějších hlubin: fantazírují o znásilňování a sexuálním zneužívání dětí a dalších věcech. Ti, kteří se s tímto materiálem setkávají, jsou stále mladší. Metropolitní policie uvádí, že z 20 osob mladších 18 let, které byly loni zatčeny za teroristické trestné činy, byly všechny až na jednu spojeny s ideologií krajní pravice. Nejmladšímu zatčenému bylo 13 let.

K tomu je však zapotřebí politická vůle. Lze pochopit, proč je některým pohodlnější pronásledovat muslimské extremisty než extrémní nenávistníky muslimů (a každé jiné menšiny), možná se obávají definice, která by mohla zahrnovat protimuslimskou rétoriku vyskytující se na mainstreamové pravici. Ale ideologie sem nesmí zasahovat, ne když je nebezpečí tak vážné. Naši ochránci musí bojovat s těmi, kdo se snaží rozsévat smrtelnou spoušť, ať už se objeví kdekoli - a ať už jsou kdokoli.







Je možné jednat, počínaje společnostmi, které poskytují služby webové podpory takovým serverům, jako je 4chan.