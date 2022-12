Bolsonaro se snaží vyzvat své příznivce, aby nenechali Lulu nastoupit do úřadu

"Nic není ztraceno. Konec, jen se smrtí. Ti, kdo rozhodují o mé budoucnosti, o tom, kam půjdu, jste vy. Kdo rozhoduje o tom, kam půjdou ozbrojené síly, jste vy." Svým příznivcům dále řekl, že jednou z jeho funkcí v ústavě je být nejvyšší hlavou ozbrojených sil a že armáda bude "poslední překážkou socialismu".





Své příznivce také utvrdil v tom, že "zvítězíme" a že "dá-li Bůh, vše se vyřeší v pravý čas. Nemůžeme se dočkat, až se tam dostaneme a řekneme, co jsem tam neudělal, abych se dostal do této situace. Čas letí, každá minuta je o minutu kratší. Máme prostředky, jak změnit budoucnost našeho národa. Ze stejných ingrediencí nikdo nemůže upéct jiný koláč. Tento recept, který máme před sebou, víme, co se stane," řekl provokativně na adresu zvoleného prezidenta.





"Skoro 40 dní jsem mlčel. V duši mě to bolí, vždycky jsem byl mezi vámi šťastný člověk, dokonce jsem riskoval život."





Většina médií Bolsonarovu patetickou řeč bojkotovala, aby se vyhnula efektu, jehož chce dosáhnout: podnítit své příznivce, aby vyšli do ulic protestovat a blokovat dopravu, aby se pokusili zastavit zemi, jak se o to pokusily tisíce řidičů kamionů těsně po výsledku voleb, které přisoudily vítězství levicovému exprezidentovi Lulovi.





V brazilské béčkové verzi pokusu Donalda Trumpa o převrat má Bolsonaro desítky milionů věrných příznivců, ale zatímco hispánští sousedé se opírají o kulturní a genetické dědictví rázných Španělů, Brazilci pocházejí z pomalých a zrádných Portugalců, takže dělají hluk, ale když přijde čas, nevyhrnou si rukávy.





Bolsonaro varoval, že pokud se Lula ujme úřadu, ovládne Brazílii komunismus a lidé budou žít v temnotě sovětské diktatury, a bezostyšně prohlásil, že ho z prezidentského úřadu může sesadit jen Bůh. Že by položil život, aby zachránil Brazílii před Lulou.