K pokusu o převrat ho přivedla sklenice vody, tvrdí sesazený peruánský prezident

Castillův impeachment byl schválen poté, co se prezident ve středu pokusil o státní převrat, při němž se pokusil rozpustit Kongres a vyhlásil výjimečný stav. V projevu Castillo oznámil, že do devíti měsíců vytvoří mimořádnou vládu, vyhlásí nové volby do Kongresu a vypracuje novou ústavu. Dekret rovněž zavedl zákaz vycházení mezi 22:00 a 4:00 a pod hrozbou trestu odnětí svobody stanovil povinnost odevzdat nelegální zbraně.





Prezidentovo prohlášení, které zaznělo v televizním vysílání, přišlo několik hodin před zasedáním, na němž se mělo hlasovat o nejnovější žádosti o impeachment, což je první fáze nového formálního procesu jeho odvolání z funkce. Od nástupu levicového vůdce do funkce v roce 2021 se jednalo již o třetí formální pokus o jeho odstavení od moci. K eskalaci napětí došlo poté, co poslanci začali posuzovat stížnost státního zastupitelství na Castilla kvůli podezření z korupce.





Guillermo Oliveira, právník bývalého peruánského prezidenta Castilla, prohlásil, že před čtením projevu, v němž oznámil rozpuštění Kongresu, dostal politik nápoj, "údajně vodu", která ho měla "omámit". Podle právníka se Castillo po požití obsahu "cítil omámený", a proto "učinil prohlášení".





"Když si prezident přečetl zprávu, kterou napsali jiní, dostal několik minut před tím něco k pití. Po vypití vody se Castillo cítil ohromen. Proto četl ten text", tvrdil. "Všichni viděli, že čte roztřeseně. Domnívám se, že kromě toho, že se třásl, byl také trochu pod sedativy a byl groggy", řekl Oliveira novinářům.





V banánových republikách je taková fraška na denním pořádku.