Piráti: Mýty o energetice škodí Česku. Je čas brát vážně fakta, dnešní stav poškozuje obyčejné lidi

12. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Praha, Brusel 12. prosince 2022 – Česká veřejná debata o energetice a klimatu je dlouhodobě zaplněná mýty a málo v ní zaznívají fakta. Na šíření polopravd a zavádějících informací se podílejí i někteří politici, varuje poslankyně Klára Kocmanová a europoslanec Mikuláš Peksa. Proto spouštějí nový web https://zachranmeenergetiku.cz.

„Problém některých českých politiků je, že nevěří realitě. To pak způsobuje potíže nám všem, protože s takovým přístupem nejde dobře nastavit investice nebo napsat dobré zákony. V důsledku toho naše energetika zastarává, ceny energií jsou neúměrně vysoké se a současně toho pro klima děláme velmi málo,” popsal problém pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Se svou kolegyní a poslankyní Klárou Kocmanovou proto připravili online projekt Zachraňme energetiku – https://zachranmeenergetiku.cz, který má za cíl upozorňovat na nepravdivé, zavádějící nebo vysloveně lživé výroky o energetice a klimatu. Nebudou se vyhýbat ani politikům, na webu však chtějí mít pouze ověřené informace a ozdrojovaná fakta.

„Věříme, že to může pomoct racionalizovat debatu o klimatické změně a modernizaci energetiky. Naši kolegové a kolegyně z neziskových organizací se denně setkávají s podobnými mýty na sociálních sítích, web Zachraňme energetiku by jim mohl usnadnit práci s argumentací. Může to být užitečné i pro novináře a širokou veřejnost,” shrnuje přínosy projektu poslankyně Klára Kocmanová.

Při ověřování informací využívají pirátští politici výhradě důvěryhodné zdroje informací, jako jsou databáze Mezinárodní energetické agentury, podkladové analýzy Evropského parlamentu nebo Evropské komise, případně nezávislé studie a analýzy profesních asociací, které působí v moderní energetice. Většina těchto zdrojů je totiž v angličtině, což může pro část české veřejnosti stále představovat bariéru. Jednotlivé mýty a polopravdy budou odhalovány také na novém twitterovém účtu.

Projekt Zachraňme energetiku se spouští symbolicky 12. prosince, v den, kdy jsou v Praze naposledy k vidění takzvané klimatické hodiny. Organizátoři této akce politiky vyzvali, aby se klimatickou změnou vážně zabývali a udělali konkrétní opatření, která přispějí k jejímu řešení.

„Přijali jsme tuto výzvu a přímo na ni navazujeme. V první řadě je podle nás skutečně potřeba jasně popsat rozdíl mezi realitou a smyšlenými mýty, protože bez toho se potřebná politická debata povede těžko,” vysvětlují Klára Kocmanová a Mikuláš Peksa. Web není jedinou akcí, kterou chtějí přispět ke zlepšení tuzemské diskuse o klimatické změně. V příštím roce na projekt navážou například workshopy či odborné panely.







