Varování: V Británii zahynuli tři malí chlapci. Hráli si na jezeře na ledě, který se pod nimi prolomil

Čtvrtý chlapec ve věku šesti let byl po incidentu v neděli odpoledne v kritickém stavu v nemocnici. Všechny čtyři děti utrpěly srdeční zástavu, když byly vytaženy z jezera v Babbs Mill Parku, přírodní rezervaci v Kingshurstu.



"Yesterday's incident is a stark reminder to us all of the dangers of open water, especially during the winter."



West Midlands Fire and Rescue's Richard Stanton says the deaths of three boys aged eight, 10 and 11 who fell into an icy lake in Solihull are "a tragedy beyond words" pic.twitter.com/5fo39QpL7j