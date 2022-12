Ruský Dissernet nyní zkoumá především "narativ nenávisti"

9. 12. 2022

Od února, kdy Vladimir Putin zahájil svou rozšířenou invazi na Ukrajinu, aktivisté z Dissernetu, kteří přitahovali pozornost odhalováním plagiátorství v disertacích a publikacích úředníků a vědců, přeorientovali své úsilí na sledování nenávistných příběhů obsažených v takových publikacích, říká jeho spoluzakladatel Andrej Zajakin. Od února, kdy Vladimir Putin zahájil svou rozšířenou invazi na Ukrajinu, aktivisté z Dissernetu, kteří přitahovali pozornost odhalováním plagiátorství v disertacích a publikacích úředníků a vědců, přeorientovali své úsilí na sledování nenávistných příběhů obsažených v takových publikacích,

Zajakin obviněný z toho, že je "zahraničním agentem", a nucený emigrovat, popisuje tento posun tiskové agentuře 7x7.

Dissernet pokračuje ve zkoumání vědeckých prací kvůli plagiátorství; ale za válečných podmínek měli její aktivisté pocit, že je nutné prozkoumat i jinou otázku: "jak úzce se naše vědecká a akademická komunita v sociálních vědcích zapojila" do přípravy a provádění tohoto konfliktu.

Něco z toho, co našli, je nepochybně reakcí na to, co dělají státní představitelé. Nicméně některé z aktivit se mohly vyvinout autonomně a dokonce předvídat a ovlivnit to, co se rozhodl dělat státní aparát. Je důležité sledovat, co se děje, abychom měli o tomto vztahu nějakou představu.

A je tu ještě další důvod, říká Zajakin. Národ musí znát své hrdiny a své darebáky; a ti, kteří pracují v akademickém prostředí a myslí si, že mohou uniknout odpovědnosti za díla, která jsou jen o málo víc než zlomyslná obhajoba vojenské akce nebo ještě něčeho horšího, musí být odhaleni a pohnáni k odpovědnosti.

