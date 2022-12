Geopolitika je pro lúzry

9. 12. 2022

Všichni dnes mluví o geopolitice. Ta myšlenka je nakažlivá. Zdá se, že přichází odnikud. Před dvaceti lety byl tento termín exotický a jeho význam byl zvláštní, upozorňuje Harold James. Všichni dnes mluví o geopolitice. Ta myšlenka je nakažlivá. Zdá se, že přichází odnikud. Před dvaceti lety byl tento termín exotický a jeho význam byl zvláštní,

Svět byl tehdy jiný. V roce 2002 se America Unrivaled – kniha připravená mým kolegou z Princetonu G. Johnem Ikenberrym, předním představitelem myšlenky liberálního internacionalismu – ptala, proč existuje tak malý odpor ostatních zemí vůči americké moci. To když ve Spojených státech narůstal impuls k útoku na Irák. Přispěvatelé tvrdili, že proti unipolárnímu momentu, který vznikl rozpadem Sovětského svazu, neexistuje žádná rovnováha: Zkrátka žádná geopolitika. To se v průběhu druhého tisíciletí změnilo a slovo "geopolitika" nastoupilo svou cestu k ovládnutí politického diskurzu.

Existují jednoduché číselné ukazatele. Kompilace všech novinových použití "geopolitiky" v anglicky psaných publikacích ukazuje pozoruhodný nárůst, ve dvou prudkých vlnách, jedné po globální finanční krizi v letech 2007-08 a druhé po letech 2014-15, v důsledku ruské anexe Krymu a evropské uprchlické krize, která následovala po syrské válce.

Počátek moderního obratu ke geopolitice si často spojujeme se dvěma muži, Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem. Putin definoval své historické poslání z hlediska geopolitiky. Rozpad Sovětského svazu, prohlásil, byl největší geopolitickou katastrofou 20. století. K explozi geopolitického myšlení došlo již v 90. letech v Rusku. Zlomovým bodem byl Putinův projev na Mnichovské konferenci o bezpečnostní politice v roce 2007, který začal odsouzením konceptu unipolarity:

"Jeden stát a samozřejmě především Spojené státy ve všech směrech překročily své národní hranice. Je to vidět na hospodářské, politické, kulturní a vzdělávací politice, kterou vnucují jiným národům. No, komu se to líbí? Kdo má z toho radost?"

Putinův jazyk je charakteristickým projevem geopolitického smýšlení a odráží pocit, že geopolitika zahrnuje kompenzaci ztrát a kompenzaci méněcennosti a vzpomínku na ponížení. Tento jazyk je přítomen také v přání Číny prolomit dědictví "století ponížení", které následovalo po opiových válkách, kdy Británie a další imperialistické mocnosti využívaly obchodu s drogami ke zničení morálky a schopností čínského obyvatelstva.

Číňané se obracejí k úvahám o globální geopolitice také kvůli globální finanční krizí, kdy to vypadalo, jako by Čína zachraňovala globální kapitalismus. Si Ťin-pchingův předchůdce Chu Ťin-tchao již v roce 2009 naléhal na to, aby Čína prosadila čtyři silné stránky, "vlivnější moc v politice, větší konkurenceschopnost v ekonomické oblasti, větší spřízněnost ve svém obrazu" a "přitažlivější sílu v morálce". Dospěl k závěru: ‚Vyhlídky na globální multipolarizaci jsou jasnější.‘

Krym a syrští uprchlíci přinesli geopolitiku domů všem ostatním. Ruský útok na Ukrajinu v roce 2022 je dalším bodem obratu, kdy se pozornost soustředila na schopnost Ruska vyvíjet tlak tím, že zastaví dodávky plynu. Dnešní USA jsou posedlé geopolitickými výzvami a následně přestavbou světa. Americká ministryně financí Janet Yellenová hovořila o změně uspořádání globalizace, v níž by země měly přeorganizovat obchodní vztahy tak, aby řídily dodavatelské řetězce pomocí ‚friend-shoring‘, budování vztahů pouze se zeměmi, které byly spolehlivými spojenci, a snižování závislosti na strategických konkurentech. Tato vize je známkou nové nervozity USA.

Také Evropská unie s měkkou silou se ujala módy, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila, že se obrátí na geopolitickou komisi. V globalizovaném světě si mnoho Evropanů myslelo, že Evropa potřebuje hlas. Argument, že velké členské země – Francie, Německo nebo Itálie – samy o sobě nemohou mít skutečný vliv na globální politiku, se zdál atraktivní. Josep Borrell, de facto ministr zahraničí EU, pronesl programové prohlášení o problémech multilateralismu a otevřenosti a o tom, jak "se musíme znovu naučit jazyk moci a pojmout Evropu jako vrcholného geostrategického aktéra".

Vědí politici a učenci, kteří hovoří o geopolitice, skutečně o čem mluví? Geopolitika je klasicky nejednoznačný nebo mlhavý termín s nevinným a nebezpečným použitím. Pro některé je to vágní smysl pro kontinenty a velké geografické prostory, nebo jen to, že na geografii záleží v tom smyslu, že Spojené království spíše obchoduje s Francií a Irskem než s Novým Zélandem; pro jiné je to o tvrzení, že realita se skládá z nekonečných konfliktů a bojů, ve kterých na prostoru záleží více než na nápadech, více na mapách než na článcích. Toto je ponurý, konfliktní svět s nulovým součtem.

Na prostoru a místě jednoznačně záleží. V některých dobách se pozornost světa soustředí na konkrétní geografické hotspoty: Některé dominují geopolitické imaginaci, jako východní Středomoří, Dardanely. Průchod mezi Černým mořem a Středozemním mořem nabývá globálního významu, tenké ucho jehly, které spojuje oblasti produkující obilí autokraticky kontrolované střední Eurasie s hladovějícími spotřebiteli.

Stojí za to se ptát, kde se vzala všechna tato poptávka po geopolitice, kde se zrodilo spojení mezi geopolitikou a ponižováním. Co může být dál od krveprolití na Ukrajině, napětí v Tchajwanském průlivu nebo Gaze nebo rušných vodách Bosporu, než poklidná bavorská farma? Nachází se v zelených zvlněných kopcích na jihozápad od Mnichova, poblíž jezera Ammer a jen pár kilometrů od benediktinského kláštera na kopci s výhledem na vodu. Je to místo, kam každoročně přicházejí tisíce Bavorů na pouť – za pivem. Na rozdíl od většiny bavorských chovů dobytka nejsou krávy strakaté hnědé a bílé, ale těžší, větší, s hustou rozcuchanou černou srstí: Skotské plemeno Galloways. Statek Hartschimmelhof byl v rodinných rukou od počátku 20. století, kdy jej tchán daroval jako svatební dar Karlu Haushoferovi, nejvlivnější osobnosti ve vývoji studia geopolitiky na počátku 20. století.

Byl to Haushofer, kdo položil základy pro definiční posun tohoto termínu. Viděl se jako prorok geopolitiky, ale – typicky a zjevně – nikdy nedokázal jasně vysvětlit, co to vlastně je. Charakteristickým pokusem byla "věda o formě politického života v jeho přirozeném životním prostoru". Nebo normativní požadavek, že "geopolitika bude a musí být geografickým svědomím státu".

Loni v létě jsem se svou rodinou navštívil Hartschimmelhof. Farmářský obchod, který prodává papírové zboží, byl otevřen jen několik hodin v týdnu, jak bylo zveřejněno na internetu. Dorazili jsme ve správný čas a dveře byly otevřené. Když jsme vešli, z reproduktoru v rohu místnosti začala hrát děsivá směs hudby a ptačího zpěvu. Ale nikdo nebyl v dohledu. Před starým statkem naproti obchodu byla cedule varující před nebezpečným psem a za poněkud zarostlými keři šustil velký tmavý stín. Neštěkal a při bližším přiblížení se ukázalo, že je to černé gallowayské tele, které jako by se oddělilo od hlavního stáda.

Celé zařízení v Hartschimmelhof vyzařuje tajemno. To je vhodné pro geopolitiku. Slovo geopolitika, kterého se Haushofer s chutí chopil, vymyslel švédský politik Johan Rudolf Kjellén především v knize Úvod do švédské geografie (1900). Kjellén později rozvinul teorii, že evropské dějiny byly poháněny bojem o tři povodí: Rýn, Dunaj a Vislu.

Haushofer svědomitě uvedl své další vlivy jako německého geografa Friedricha Ratzela, jehož práce se soustředila na koncept prostoru (Raum) a který zavedl koncept Lebensraum neboli životní prostor, a anglického geografa (a ředitele London School of Economics) Halforda Mackindera. Mackinder stanovil rozdíl, který se stal velmi vlivným jak v Německu, tak v Rusku, o různých ideologiích a strukturách námořních a pozemních mocností, ačkoli on – na rozdíl od německých a ruských nástupců – viděl klasický Řím jako námořní velmoc a Řeky jako slovanskou pevninskou velmoc. "Je to pravděpodobně jedna z nejpozoruhodnějších shod dějin, že expanze Evropy směrem k moři a na pevninu by v jistém smyslu měla pokračovat ve starověké opozici mezi Římany a Řeky," napsal v roce 1904. Kritický impuls, kterému dal Mackinder označení "pivot area" vždy pocházel ze středu euroasijské pevniny.

Haushofer byl fascinován asijskou politikou a své zkušenosti z Tokia využil pro svou doktorskou práci Dai Nihon: Úvahy o vojenské síle, světové pozici a budoucnosti Velkého Japonska (1913). Kupodivu to vypadalo, jako by země na "vnějším půlměsíci", které identifikoval Mackinder, věděly lépe, jak používat nebo aplikovat moc, než kontinentální země, které se ještě potřebovaly naučit geopolitice. Konkrétně Haushofer byl přesvědčen, že Německo by mělo napodobit Japonsko a japonskou snahu o střety se svými sousedy, Čínou a Ruskem. Haushofer chtěl ‚nasměrovat pohled střední Evropy na posílení a omlazení, za které Japonsko vděčí ocelové bouři‘, kterou nutně vyvolala válka.

Po skončení 1. světové války se Haushofer domníval, že je zapotřebí rozsáhlé veřejné převýchovy, která by "probudila spící geopolitický instinkt", jímž Britové a Japonci již disponovali a jehož nedostatek vedl k chaosu ve střední Evropě: "Rozklad" v Horním Slezsku na "rozpouštějící se rýnské frontě", po kterém by následoval "rozpad" na frontě kolem Visly a v Podunají. Jeden z Haushoferových studentů, Rudolf Hess, upozornil na Haushoferův pohled na geopolitiku mladého mnichovského agitátora Adolfa Hitlera, který považoval tento koncept za užitečný a v souladu s jeho amorálním pohledem na mezinárodní vztahy a učinil z kritického termínu Lebensraum ústřední součást nového politického programu. Haushoferův nejintenzivnější kontakt s Hitlerem byl pravděpodobně během období Hitlerova velmi volného věznění ve věznici Landsberg po neúspěchu pivního puče v roce 1923. Haushofer pravidelně navštěvoval Hesse ve vězení, kde nacistický vůdce diktoval Hessovi svůj životopisný manifest Mein Kampf. Kolik z Haushofera šlo do nacistické bible? Nejnovější učenci studující Hitlera a nacismus jsou skeptičtí; nesčetné Hitlerovy biografie mu věnují málo prostoru. V Hitlerově knize není žádná zmínka o podstatném jménu "geopolitika". Existuje však mnoho odkazů na nevyhnutelnost konfliktu a na naléhavý německý požadavek ohledně Lebensraumu.

Ve 30. letech 20. století, zejména ve Velké Británii a USA, byl Haushofer často považován za ústřední vliv na Hitlera. Bezprostředně po nacisticko-sovětském paktu z roku 1939 britský časopis New Statesman and Nation vysvětlil, že rusko-německá dohoda měla "málo společného s oficiální ideologií nacistického programu, chvástáním proti bolševické podlidskosti nebo romantickou vizí putování německých kolonistů podle středověkého vzoru k získání nového Lebensraumu na Ukrajině. Její základy jsou tvrdé a realistické a do značné míry byly ukradeny z intelektuálního arzenálu britského imperialismu," – tedy od Mackindera. Na druhé straně Atlantiku existovaly podobné výklady. Článek v časopise z června 1941 tvrdil: "Generálmajor profesor Dr. Karl Haushofer a jeho Geopolitický institut v Mnichově s 1 000 vědci, techniky a špiony jsou veřejnosti téměř neznámí, dokonce i v Říši. Ale jejich nápady, jejich grafy, mapy, statistiky, informace a plány diktovaly Hitlerovy kroky od samého počátku."

Ve skutečnosti měl Haushofer během nacistické diktatury stále větší potíže. Počáteční problém byl v tom, že nacistické rasové zákony kategorizovaly jeho manželku Martu, které byl absolutně oddaný, jako Židovku. Dokud byl Hess fýrerovým zástupcem, byl Haushofer chráněn. Potom po Hessově dramatickém letu do Skotska v květnu 1941, který byl sám o sobě projevem toho, jak Hess vykládal geopolitiku, neexistoval žádný mocný patron a gestapo podezíralo rodinu Haushoferů, že Hessovi radila ohledně jeho letu. Haushoferův nejstarší syn Albrecht, který pracoval v kanceláři Joachima von Ribbentropa, byl krátce zatčen a po propuštění si vypěstoval nový vztah s vojenskou opozicí. Po bombovém spiknutí v červenci 1944 se Albrecht pokusil ukrýt, ale nakonec byl zatčen a zabit SS v posledních dnech války, 23. dubna 1945. Karl Haushofer byl také měsíc internován v Dachau.

Po válce, při přípravě na norimberský proces s válečnými zločinci, americký šéf právního zástupce Sidney S Alderman v memorandu pro amerického přidruženého soudce Roberta H Jacksona napsal, že:

"Haushofer byl Hitlerovým intelektuálním kmotrem. Byl to Haushofer, spíše než Hess, kdo napsal Mein Kampf a který poskytl páteř nacistické bibli a tomu, čemu říkáme společný zločinný plán. Geopolitika nebyla pouze akademická teorie. Byla to hnací, dynamická plán na dobytí srdce Eurasie a ovládnutí světa dobytím tohoto srdce."

Nakonec se však zdá, že Jackson nebyl přesvědčen a o několik týdnů později propustil Haushofera z internace.

Pozadím Jacksonova překvapivého rozhodnutí byla intervence jezuitského učence z oboru mezinárodních vztahů (a geopolitika a zakladatele School of Foreign Service na Georgetown University ve Washingtonu, DC) Edmunda Walshe. Haushofer rychle začal považovat Walshe za svého laskavého a mocného "mentora" a podařilo se mu ho přesvědčit, že Mein Kampf je jen jednou z "mnoha pomíjivých agitačních publikací", které nemají nic společného s geopolitikou. Geopolitika by mohla být užitečná: Tento koncept začal fascinovat mnoho amerických myslitelů.

Walsh nebyl zřejmým kandidátem na geopolitika: Jako jezuita vždy trval na silné nutnosti morálky v zahraničních vztazích. Na konci 2. světové války však věřil, že "se zničením německé geopolitiky se ve východní a střední Evropě prosazuje nová forma [geopolitiky" a Sovětům se "skvěle daří získat nadvládu nad Mackinderovým Heartlandem". Geopolitika se měnila jak v nový projev americké nervozity, tak v důvod pro prosazování dominance. Tehdy bylo potřeba něco víc, než jen prosazování morálky: "Pokud své ideály a své naděje nepodpoříte něčím víc než pouhými slovy, pak bude parní válec pokračovat dál a dál a dál."

Měsíce po jeho propuštění z americké internace, 10. března 1946, se Karl a Martha v hluboké depresi zabili a byli pohřbeni na Hartschimmelhofu. Oddaný pár zanechal vzkaz a dvě prázdné rakve, aby je našel jejich mladší syn Heinz, a přesnou mapu místa na farmě, kde měla být nalezena jejich těla.

Geopolitická doktrína nebyla atraktivní jen pro vznikající západní supervelmoc. Haushofer měl také významné pokračování v Sovětském svazu. Nejvýznamnějším žákem byl Karl Radek, tajemník Kominterny, který se později stal kritikem Stalina, ale ve 30. letech udržoval kontakty s německými diplomaty, které se jeho přátelé pokoušeli ospravedlnit jako předjímání geopoliticky nutného paktu Stalin-Hitler ze srpna 1939. Hlavní myšlenkou bylo zvrátit ztrátu vlivu, o níž Němci a Rusové věřili, že utrpěli z rukou západních mocností. Radek se také podílel na iniciativě přeložit Haushofera do ruštiny. Existoval širší zájem: Ruský geopolitický časopis ve 20. letech 20. století vzkvétal. Velká sovětská encyklopedie (1929) obsahovala zajímavý článek maďarského kartografa a sovětského zpravodajského úředníka Alexandra Radóa o "geopolitice", kterou vysvětlil jako převážně německý fenomén, umocněný zkušeností německé porážky a revoluce v letech 1918-19: "Geopolitika se ideologicky vyostřila a vyznamenala jako svébytný akademický systém jen díky ideologickým otřesům spojeným s imperialistickou válkou a revolucí v Německu."

Geopolitika měla v Rusku silnou přitažlivost. Stejně jako v Německu ve 20. letech 20. století doktrína vzkvétala v důsledku rozpadu mocné staré říše, tlačená představou, že rozpad znamená politické ponížení vnucené vnějším světem. V Rusku devadesátých let, po rozpadu Sovětského svazu, došlo k renesanci geopolitiky. Putin tvrdil, že kolapsem sovětského impéria byla spuštěna spirála rozkladu: "Epidemie kolapsu se přelila do Ruska samotného." Muž, který podnítil oživení, byl Alexander Dugin, jenž v roce 2019 vysvětlil původ své interpretace:

"[V] 80. a 90. letech jsem se setkal s postavením geopolitiky jako disciplíny v mezinárodní expertní komunitě. Objevil jsem geopolitiku prostřednictvím Karla Haushofera a prací konzervativní revoluce a myslel jsem si, že geopolitika je druh politicky nekorektní doktríny, která je velmi vysvětlující a velmi užitečná pro nás, pro Rusko. Domníval jsem se, že geopolitika má status něčeho minulého, něčeho zakázaného, něčeho politicky nekorektního – a to se mi líbilo."

Dugin se více než jen zdánlivě podobá svému mentorovi Karlu Haushoferovi. Stejně jako více komentátorů mimo Německo považovalo Haushofera za strategického strůjce hitlerismu, je mnohem běžnější na Západě než v Rusku připisovat Duginovi Putinovu podporu zjevně geopolitického euroasijského projektu. Haushofer chtěl pozemní blok táhnoucí se od Německa přes Rusko do Japonska a byl rozrušen Hitlerovým útokem na Sovětský svaz v operaci Barbarossa. Dugin hovoří o vytvoření euroasijské říše a nové fašistické internacionály, která zahrne Evropu; často se zdá, že Putin má větší zájem na obnovení ruského impéria a sféry vlivu a na oslabení EU a USA.

I osobní životy těchto dvou ideologů představují ponurou korespondenci. Nacistický režim zabil Haushoferova syna. Je pravděpodobné, že ruské bezpečnostní služby stály za atentátem na Duginovu dceru Darju po festivalu nazvaném Tradice a že zabití chtěly využít jak k tomu, aby svalily vinu na Ukrajinu, tak k zastrašení Darjina otce, který Putina kritizoval z nacionalistické perspektivy.

Oba myslitelé fascinují lidi zvenčí, kteří se snaží vypracovat intelektuální dynamiku nebezpečné výzvy. Když USA v roce 2015 uvalily sankce na klíčové postavy v Rusku, Dugin byl na seznamu. Stejně jako američtí a britští komentátoři 30. let 20. století akademici pravděpodobně přeceňují přitažlivost geopolitického myslitele pro politického vůdce. Sám Putin spojení Dugina s ruskou vládou soustavně bagatelizuje; ale Putinovi může být užitečné mít v pozadí ještě radikálnější postavy, aby působil rozumně, vypočítavě a státnicky ve své metodice a přístupu k mezinárodním vztahům.

Stejně jako v meziválečné éře se geopolitika stala módním slovem, které s sebou přináší nakažlivou myšlenku. Geopolitika by měla být uznána jako to, čím je: Snaha porozumět světu ze strany lidí a zemí, co věří, že prohrávají. Stejně jako v Německu po roce 1919 to vypadá jako přitažlivý způsob, jak zmateným vysvětlit nově chaotický svět. Skutečným nebezpečím je, že se tento způsob myšlení jeví tak atraktivní, že otravuje i politiku všech ostatních. Strašidelný svět Haushofera a Hartschimmelhofu je pomníkem matoucí reakce na zmatek a chmurným varováním.

