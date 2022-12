Washington DC versus česká pravice

9. 12. 2022

Washington, DC, se chystá nabídnout bezplatnou autobusovou dopravu, upozorňuje Radek Mokrý



https://www.democracynow.org/2022/12/7/headlines/washington_dc_poised_to_offer_free_bus_service



Washington, DC, se má stát nejlidnatějším městem v zemi, které nabízí bezplatné jízdy autobusem, a to od 1. července 2023 poté, co Rada DC v úterý toto opatření odhlasovala. Návrh zákona také investuje další miliony do autobusového systému DC a přidává noční autobusový provoz na 12 trasách. Konečné hlasování o opatření proběhne koncem tohoto měsíce.

Pecka ne? A u nás tzv. pravice pomstychtivě zrušila přestárlým občanům veřejnou dopravu zdarma. Tedy ve Středočeském kraji, Piráty ovládaná Praha takhle zblblá není a výhodu zachovala.





Pozn. JČ: V situaci zhoršující se klimatické krize by měla být veřejná doprava zadarmo všude. Nejznámější veřejnou dopravou zdarma má Talinn, Lucembursko a Malta.







Ve Skotsku je auitobusová doprava zdarma pro děti a mladé lidi do 22 let a pro osoby starší 60 let. V Londýně pro děti a mladé lidi do 18 let a pro osoby starší 60 let.



