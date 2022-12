Vladimír Putin a Petr Veliký

9. 12. 2022 / Boris Cvek

Musím říci, že žasnu nad tím, jak Vladimír Putin sám sebe přirovnává k Petru Velikému. Petr Veliký byl brutální a absolutistický válečník, který Rusku dobyl území, to je pravda, nicméně nemůžeme ho soudit dnešními poměry. To, oč Petrovi (1672-1725) šlo na prvním místě, bylo pozápadnit Rusko, protože věděl, že jen tak se z Ruska může stát vyspělá mocnost.

Petr znal západní Evropu z vlastní zkušenosti a zavedl mnoho reforem, aby modernizoval ruskou společnost. V letech 1697-8 (čerpám z Britanniky) cestoval po západní Evropě v rámci tzv. Velikého poselství inkognito pod jménem Petr Michajlov. Čtyři měsíce pracoval jako tesař v holandských loděnicích, pak pracoval v loděnicích v Británii. Navštívil fabriky, arzenály, školy, muzea. Učil se. V Rusku se pak brutálně obrátil proti tradičnímu životu. Během dvaceti let reforem změnil každou oblast ruského života. Velmi dobře si uvědomil, že pokud má být Rusko mocnou, bohatou, vojensky silnou zemí, která se vyrovná Západu, musí být zemí co nejvíce západní.

Začal podporovat ekonomickou aktivitu měst, obchodníky a řemeslníky, kladl velký důraz na to, co v té době mohl znamenat „volný obchod“. Na úrovni vládních struktur začal likvidovat středověké přežitky, centralizovat moc a zavádět reformy směřující k efektivitě státní správy. Obrovský důraz kladl na rozvoj moderního průmyslu, který mj. potřeboval pro řádné zbrojení své armády. Prioritou bylo rozvíjení západního průmyslového know-how. Metalurgii se dařilo v Rusku rozvíjet tak úspěšně, že v polovině 18. století bylo v této oblasti tou nejvyspělejší zemí Evropy.

Petr samozřejmě modernizoval podle západního vzoru na prvním místě armádu, ale přišel také s reformou kalendáře, církve (udělal z ní pilíř svého absolutismu), věnoval se rozvoji sekulárního – na církvi nezávislého – školství. Rusové byli posíláni na Západ, aby se vzdělali, a Petr podporoval překlady knih ze západní Evropy. Objevily se – opět po západním vzoru – první ruské noviny (1703) a také Akademie věd (1724).

Srovnejte to s Putinem. Ještě Lenin měl ambice udělat z Ruska zemi, k níž bude vyspělá západní Evropa vzhlížet s obdivem. Modernita a modernizace byla posedlostí Ruska. Co chce udělat z Ruska Putin? Zaostalou, od západní Evropy odříznutou zemi, propadající se do mafiánské temnoty. Dnes má Rusko HDP na úrovni Itálie a na rozdíl od Itálie nevyváží spotřební zboží s vysokou přidanou hodnotou (automobily, módu, nábytek, léčiva). Dnes je Rusko státem pravoslavného tmářství, který si hraje na vlastní verzi civilizace, odlišnou, ba protikladnou západní Evropě. Co by si myslel o Putinovi car Petr Veliký? Právem by ho považoval za škůdce Ruska a velmi brutálně by s ním zatočil.

Přeložím odpověď Britanniky na otázku: „Co Petr Veliký dokázal?“ Odpověď zní takto: „Petr Veliký modernizoval Rusko, které bylo na začátku jeho vlády velmi zaostalé ve srovnání se západními zeměmi, a přeměnil Rusko ve velmoc. Jeho reformy, kterých bylo mnoho, zajistily Rusku neuvěřitelný rozvoj v oblasti ekonomie a obchodu, vzdělání, vědy a kultury, a také v oblasti zahraniční politiky.“

