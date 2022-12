Německo: Jednání s Ruskem? "Macronova slova překvapila"

7. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Německá semaforová koalice odmítá francouzský tlak na jednání s Putinem a Macronovu nabídku nové bezpečnostní architektury. Mírový řád, který zahrnuje imperialistické Rusko, není podle SPD možný. AfD a levice to vidí jinak, informuje Marcel Leubecher. Německá semaforová koalice odmítá francouzský tlak na jednání s Putinem a Macronovu nabídku nové bezpečnostní architektury. Mírový řád, který zahrnuje imperialistické Rusko, není podle SPD možný. AfD a levice to vidí jinak,

Francouzský tlak na jednání s Ruskem a novou evropskou bezpečnostní architekturu se v německé vládní koalici setkává s odmítnutím. Nils Schmid, mluvčí zahraniční politiky SPD v Bundestagu, řekl WELTu: "Macronova slova jsou překvapivá. NATO nikdy neohrožovalo Rusko, ale Zakládajícím aktem NATO-Rusko vytvořilo společný rámec pro otázky bezpečnosti."

Navíc s Pařížskou chartou a OBSE existuje panevropská bezpečnostní architektura, která všem evropským státům včetně Ruska slibuje rozsáhlé bezpečnostní záruky, ale byla "jednostranně a masivně poškozena Putinem". "Nyní je důležité zajistit evropskou bezpečnost před Ruskem a proti němu," řekl Schmid. "Dokud bude Rusko prosazovat imperialistickou zahraniční politiku, panevropský mírový řád zahrnující Rusko není možný."

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotním televizním rozhovoru řekl, že Evropa musí připravit novou bezpečnostní architekturu. "Jedním z klíčových problémů, které musíme řešit, jak vždy říkal prezident Putin, je strach z toho, že NATO za Ruskem zavře dveře a rozmístění zbraní, které by mohly Rusko ohrozit," řekl Macron. "Proto musíme zjistit, co jsme připraveni udělat, jak chránit naše partnery a členské státy a jak poskytnout Rusku záruky, jakmile se vrátí k jednacímu stolu."

Zahraniční politik FDP Ulrich Lechte Macronovu motivaci uznal, ale jeho návrhy považuje za chybné. "Prezident Macron chce ukončit hroznou válku prostřednictvím diplomacie. Dobrá iniciativa, ale ochota Ruska a Ukrajiny je základní podmínkou takového jednání." Agrese vždy přicházela z Moskvy. "Člověk nesmí prostřednictvím myšlenkových her potvrzovat despotův narativ, ale musí jim rozhodně a s jasností čelit," řekl WELT.

"Válka na Ukrajině může a bude nakonec ukončena jednáním. Z mého pohledu by Macron rád byl připraven na všechny eventuality a diskutoval o různých scénářích." Umístěním jaderných zbraní v Kaliningradu v posledních letech Rusko "spíše ohrožovalo NATO než naopak".

Macronovy návrhy jsou "vysoce problematické"

Zahraniční politik Zelených Jürgen Trittin řekl WELTu: "Je správné, že tato válka bude ukončena jednáním. Macronova i Bidenova vyjádření ukazují, že není v zájmu USA ani Evropy, aby se tato válka dostala do nekonečné smyčky. Trpěli by lidé na Ukrajině." Je ale také pravda, že Rusko v současné době o vyjednávání nemá zájem. "Bezpečnostní záruky jsou důležité – ale ne jednostranné. Kdokoli je požaduje, musí nejprve vysvětlit slíbené bezpečnostní záruky pro Ukrajinu."

Mnohem ostřejšími slovy myšlenky z Paříže odmítá opoziční Unie. Podle zahraničního politika CDU Johanna Wadephula: "Návrhy francouzského prezidenta Macrona jsou vysoce problematické. O tom se musí naléhavě jednat v EU a NATO." Macron "obrací věci vzhůru nohama", protože bezpečnostní záruky potřebuje především Ukrajina. "Především bohužel podporuje ruskou propagandu, když vykresluje NATO jako zdroj bezpečnostních obav." NATO je "čistě obranná" aliance. Putin "zničil jakoukoli důvěru v odolnou bezpečnostní architekturu".

Dvě menší opoziční strany nalevo a napravo v parlamentu vidí věci jinak. Předseda parlamentní skupiny AfD Tino Chrupalla pro WELT řekl: "Je známkou neadekvátnosti semaforové koalice, že tento dlouho očekávaný postup přichází z Paříže, a nikoli z Berlína." Německo a Francie by měly přestat dodávat zbraně na Ukrajinu a zastavit sankce proti Rusku. Macron správně poukazuje na to, že je třeba brát v úvahu legitimní bezpečnostní zájmy Ruska. Trvalého uvolnění krize lze dosáhnout pouze neutralitou Ukrajiny. "To vylučuje členství v NATO."

Jan Korte, parlamentní šéf Levice, řekl WELTu: "Macronovy návrhy je třeba intenzivně zkoumat a diskutovat. Francouzský prezident na rozdíl od spolkové vlády zřejmě přemýšlí, jak nastolit mír a rozumnou bezpečnostní architekturu v Evropě."

Rusko a Spojené státy tento týden znovu oznámily ochotu vést rozhovory. Americký prezident Joe Biden však jako podmínku uvedl, aby Putin souhlasil s ukončením nepřátelských akcí. Ukrajina uvedla, že jednání jsou možná pouze v případě, že Rusko stáhne své jednotky ze země.

Zdroj v němčině: ZDE

