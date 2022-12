Jak to vypadá v Charkově po dopadu ruských bomb

Tento konkrétní snímek je pořízen na náměstí Nebesna Sotňa (Nebeská setnina) v centru Charkova. Nedaleko se nachází zničená zemědělská akademie, kanceláře státního zastupitelství a městského soudu. Desítky historických budov byly poškozeny a ještě více bytů se stalo neobyvatelnými. Výbuch zasáhl vodovodní, topnou a elektrickou infrastrukturu celého bloku.





Je to jen jeden ze stovek případů kremelského teroru, poškozování soukromého majetku a ničení kulturního dědictví.





PS: Nebesna sotňa je termín používaný in memoriam na památku těch, kteří byli zabiti během Euromajdanu poté, co se Berkut (Janukovyčovy policejní síly) pokusil potlačit výsledky referenda z roku 2014, v němž se obyvatelé Ukrajiny rozhodli vstoupit do Evropské unie.





Při teplotách hluboko pod nulou čelí místní obyvatelé obrovským problémům, které jsou nevysvětlitelné pro každého, kdo má doma tekoucí vodu a elektřinu. Rodiny jsou v podstatě nuceny se přestěhovat.Povstání, v němž se stateční civilisté postavili na ochranu lidských práv, obranu demokratických principů a svobody.