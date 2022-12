S 10 mandáty chce ODS hrát v Praze prim?

7. 12. 2022

čas čtení < 1 minuta

Že by situace na praž. magistrátu a vztah ODS - ANO neměly nic společného s prezident. volbou? V níž půjde o tvrdý souboj Babiš-antiBabiš? Vláda Spolu podporuje antiBabiše a v Praze se Spolu spojí s Babišem? Jak to má číst volič Spolu? Babiš zlo na Hradě a jeho lidé OK v Praze?