Porota v New Yorku shledala firmu Trump Organization vinnou z daňových podvodů

7. 12. 2022

čas čtení 6 minut





Dvanáctičlenná porota vynesla rozsudek viny nad firmou bývalého prezidenta Trumpa



Porota v New Yorku usvědčila firmu Trump Organization z trestného činu daňového podvodu, což je pro společnost bývalého amerického prezidenta ostrý odsudek.



Ačkoli Donald Trump nebyl osobně souzen, žalobci v případu, který předložil manhattanský okresní prokurátor, trvali na tom, že si byl plně vědom dlouholetého schématu, v němž s podle soudu manažeři udělovali mimořádné výhody, nezahrnuté do daňových přiznání, aby si vynahradili nižší platy a snížili tak daňové povinnosti firmy



"Šlo o chamtivost a podvod," uvedl v prohlášení po rozsudku Alvin Bragg, manhattanský okresní prokurátor. "Na Manhattanu není žádná společnost nad zákonem." Porota v New Yorku usvědčila firmu Trump Organization z trestného činu daňového podvodu, což je pro společnost bývalého amerického prezidenta ostrý odsudek.Ačkoli Donald Trump nebyl osobně souzen, žalobci v případu, který předložil manhattanský okresní prokurátor, trvali na tom, že si byl plně vědom dlouholetého schématu, v němž s podle soudu manažeři udělovali mimořádné výhody, nezahrnuté do daňových přiznání, aby si vynahradili nižší platy a snížili tak daňové povinnosti firmy"Šlo o chamtivost a podvod," uvedl v prohlášení po rozsudku Alvin Bragg, manhattanský okresní prokurátor. "Na Manhattanu není žádná společnost nad zákonem."





Dvanáctičlenná porota newyorského státního soudu byla v pondělí ráno vyslána k poradě po šestitýdenním procesu, v němž právníci Trump Organization svalovali vinu za podvody výhradně na chamtivost dlouholetého finančního ředitele Allena Weisselberga.



Trump, který nedávno zahájil svou kampaň pro prezidentské volby v roce 2024, napadl vyšetřování jako součást údajně politicky motivovaného "honu na čarodějnice". V úterním prohlášení Trump Organization odsoudila verdikt, který může znamenat pokutu až 1,6 milionu dolarů, což je pro tak velkou společnost poměrně zanedbatelná částka, i když může ovlivnit její budoucí obchodní transakce. Právník Trump Organization přislíbil, že se odvolá.



"Představa, že by společnost mohla být činěna odpovědnou za jednání zaměstnance, aby z něj měla prospěch, v jeho osobním daňovém přiznání, je prostě absurdní," uvedla společnost v prohlášení.



Weisselberg, bývalý blízký Trumpův spojenec, přijal na začátku tohoto roku dohodu o přiznání podvodu výměnou za pětiměsíční trest odnětí svobody. Prokurátoři předložili případ, který se do značné míry opíral o Weisselbergovu výpověď.



Rozsudek představuje vážnou ránu pro Trumpa a jeho rodinu, kteří se proslavili jako realitní magnáti v New Yorku, ale jejichž obchodní praktiky byly dlouho zahaleny stínem tajemství s pověstmi o nekalých praktikách.



Je to také nejnovější z řady právních problémů, které Trumpa obklopují, včetně několika vyšetřování souvisejících s jeho pokusy zvrátit volební vítězství Joea Bidena ve volbách v roce 2020 a jeho zjevným odvozem tajných dokumentů z Bílého domu do jeho floridského letoviska Mar-a-Lago.



V měsíc trvajícím procesu vypovídalo sedm svědků, včetně Weisselberga, jednoho z Trumpových nejvěrnějších pracovníků, a viceprezidenta a kontrolora firmy Jeffreyho McConneyho. Vypovídal také externí účetní, který pro Trumpa a společnost léta připravoval daňová přiznání. V závěrečné řeči před porotou prokurátoři uvedli, že Trump "výslovně schválil daňové podvody".



Během jednání se porotci zaměřili na poslední bod uvedený na verdiktu: falšování obchodních záznamů. Porotci v úterý dvakrát zaslali výroky, v nichž žádali o objasnění obvinění z falšování obchodních záznamů a o přečtení souvisejících svědectví.



Weisselberg vypověděl, že přikázal vedoucí účtárny Deboře Tarasoffové, aby ze záznamů v Trumpově osobní hlavní knize vymazala výroky "týkající se Allena Weisselberga", které svědčily o tom, že Trump osobně platil soukromou školu Weisselbergovým vnoučatům.



Porotci nejprve požádali soudce, aby jim znovu přečetl obvinění a prvky, které musí najít pro vynesení rozsudku o vině. Později požádali, aby si znovu vyslechli výpověď Tarasoffové. Tarasoffová, veteránka z Trump Organization, vypověděla, že si ji Weisselberg v září 2016 zavolal do své kanceláře a řekl jí: "Jdi a vymaž z toho moje jméno".



Po obnovení úterního jednání porotci zaslali soudci vzkaz, v němž ho žádají, aby znovu přečetl tři body obžaloby z falšování obchodních záznamů, které se týkaly vytvoření falešných daňových formulářů W2 pro Weisselberga za roky 2015, 2016 a 2017.



Tímto případem právní problémy, kterým Trump a jeho podniky čelí, zdaleka nekončí. Bragg uvedl, že související vyšetřování, které zdědil po svém předchůdci, okresním prokurátorovi Cyrusu Vanceovi mladším, "pokračuje". V tomto případě se vyšetřovatelé údajně zaměřují na posouzení integrity finančních výkazů Trump Organization.





A na začátku letošního roku podala generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová po dlouhém vyšetřování svého úřadu rozsáhlou občanskoprávní žalobu proti Trumpovi, třem jeho dospělým dětem a společnosti Trump Organization. Tato žaloba, která stále probíhá, obviňuje Trumpa a jeho děti ze "závratných" podvodů a tvrdí, že poskytli věřitelům a pojišťovnám podvodná prohlášení, která divoce nadhodnotila hodnotu jeho nemovitostních podílů.







V republikánské straně se nyní začínají objevovat četní Trumpovi soupeři, zejména floridský guvernér Ron DeSantis.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

148

Jamesová ve svém prohlášení pochválila Bragga a jeho tým za úspěšné stíhání společnosti bývalého prezidenta. "Nemůžeme tolerovat jednotlivce nebo organizace, které porušují naše zákony, aby si namastili kapsy," uvedla a dodala: "Tento rozsudek je jasným signálem, že nikdo a žádná organizace nestojí nad našimi zákony."Právní potíže do značné míry zastínily Trumpovo nedávné oznámení o jeho nové kandidatuře do Bílého domu.Ačkoli byla Trumpova kampaň zahájena s velkými fanfárami z Mar-a-Lago, politický svět nijak nepřivedla k nadšení poté, co v listopadových volbách v polovině volebního období byli vysoce postavení kandidáti podporovaní Trumpem z velké části poraženi.