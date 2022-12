Ropné příjmy ruského rozpočtu klesly o čtvrtinu

7. 12. 2022

Příjmy ruského federálního rozpočtu z produkce a exportu ropy nadále klesají, protože ropné společnosti musí zvýšit slevy na barel pro zbývající zákazníky v Indii, Číně a Turecku. Příjmy ruského federálního rozpočtu z produkce a exportu ropy nadále klesají, protože ropné společnosti musí zvýšit slevy na barel pro zbývající zákazníky v Indii, Číně a Turecku.

Podle listopadových výsledků vybralo ministerstvo financí od ropných společností 527,8 miliardy rublů daně z těžby nerostů (MET) - o 24 % méně než ve stejném měsíci o rok dříve, vyplývá z provozních statistik resortu.

Vývozní clo za "černé zlato" minulý měsíc kleslo o téměř 40 % – 41,8 miliardy rublů oproti 68,5 miliardám rublů v listopadu 2021. Celkově rozpočet vydělal za měsíc ropou 569,6 miliardy rublů – o 25 % méně než o rok dříve (763,5 miliardy).

Celkový objem příjmů z ropy a plynu státní pokladny se mírně snížil - o 2,1 % v ročním vyjádření na 866,4 miliardy rublů. Tento výsledek je však zcela způsoben zvýšenými poplatky od Gazpromu, kterému úřady nařídily zaplatit do rozpočtu ve čtvrtém čtvrtletí 1,2 bilionu rublů.

Každý měsíc společnost převede do rozpočtu 415 miliard rublů, čímž pokryje potřeby vlády na peníze na úkor loňského zisku. Bez těchto jednorázových příjmů by se příjmy z ropy a zemního plynu propadly o "omračujících" 49 %, vypočítali analytici MMI.

Do rozpočtu na rok 2023 ministerstvo financí zahrnulo 24 % snížení příjmů z ropy a plynu – z 11 666 na 8 939 bilionu rublů. Agentura přitom navzdory vstupu evropského embarga v platnost očekává jen mírné snížení těžby ropy (o 5 %) a plánuje zvýšení exportu z 243 na 250 milionů tun.

K vyrovnání rozpočtu na rok 2023 je potřeba ropa za 95 dolarů za barel, odhaduje Natalija Orlovová, hlavní ekonomka Alfa-Bank. Ministerstvo financí stanovilo v rozpočtu průměrnou cenu 70 dolarů a deficit 3 biliony rublů.

Ve skutečnosti se může ukázat, že schodek bude vyšší, než se plánovalo – asi 3,4 bilionu rublů, předpovídá Orlovová. "Významné příjmy z exportu v roce 2022 bude v horizontu roku 2023 téměř nemožné udržet. Vývoz ropy by mohl utrpět kvůli zavedení stropu na ceny ropy od prosince a nižším dodávkám do EU. Vývoz ropných produktů, který bude čelit omezením od ledna do března 2023, bude obtížné přesměrovat z EU do Asie kvůli nízké poptávce po tomto zboží na asijských trzích," upozorňuje.

Zdroj v ruštině: ZDE

