Rusové ve Finsku

5. 12. 2022 / Tomasz Oryński

Tohle jsem dnes ráno našel na svém autě. Někdo na něj také plivl a pokusil se mi ulomit zrcátka (naštěstí se sklápějí na obě strany, takže nedošlo k žádnému poškození). Zřejmě se nějakému přátelskému Rusovi nelíbí, že parkuje ve Finsku. Proč?



Auto je stále registrováno ve Velké Británii (ve Finsku ho právě registruji). Vzadu má nálepku UK, kterou si někteří lidé pletou s Ukrajinou, protože do loňského roku měla Británie symbol GB. Mám také malou nálepku s ukrajinskou vlajkou, abych vyjádřil svou podporu.



Podle toho, co mi bylo řečeno, je ten vzkaz velmi hrubý a přikazuje mi, abych si odtud (z Konaly v Helsinkách) odvezl auto a vrátil se bránit svou zasranou vlast.





Když se ti Rusové tak rádi účastní té války, proč se zbaběle schovávají před odvodem ve Finsku?



