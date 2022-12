  Postoj Čechů ke znásilnění se lepší, spoluvinu obětem přesto přisuzuje nejméně 40 procent lidí   

6. 12. 2022

Nejméně čtyřicet procent obyvatel České republiky si stále myslí, že oběť může být za znásilnění spoluzodpovědná. Například vyzývavým oblečením, koketováním, opilostí, výskytem na opuštěném místě nebo tím, že neřekla jasné 'ne'. Přestože se jedná o stále vysoké číslo, v minulosti bylo ještě vyšší. V roce 2015 šlo o 63 procent a při průzkumu v roce 2018 se jednalo o 58 procent (vzhledem k odlišné technice sběru dat v roce 2022 je časové srovnání pouze orientační). “Vinu za znásilnění má ve všech případech jen a pouze pachatel. Jakékoliv přehazování viny z pachatelů na přeživší a oběti prohlubuje jejich traumatizaci, ospravedlňuje jednání pachatelů a zlehčuje takto závažný čin, který má na člověka často podobný dopad, jako kdyby se ho někdo pokusil zavraždit,” říká za českou Amnesty Irena Hůlová, která je koordinátorkou kampaně Chce to souhlas. Jedna z dalších otázek průzkumu směřovala na to, kdo podle veřejnosti nejčastěji znásilnění páchá. Přestože největší procento lidí (37 procent) odpovědělo, že podle nich je nejčastějším pachatelem znásilnění neznámá / cizí osoba, tento názor dlouhodobě slábne. Při průzkumu v roce 2015 šlo o 55 procent lidí a v roce 2018 uvedlo tuto odpověď 44 procent dotázaných.

„Znásilnění či jiné sexuální násilí nelze normalizovat ani tolerovat. Nehledě na to, jaké jsou okolnosti a jaké nosíme oblečení, vždy jde o zcela neomluvitelný zločin, kdy jedinou odpovědnost nese pachatel. Podle průzkumu bohužel 40 procent Čechů stále věří, že si za napadení může oběť nějakým způsobem sama. To jen dokazuje, jak zásadní roli hraje osvěta a vyvracení zaběhlých mýtů, o což musíme usilovat. Politici by v tom měli jít příkladem. Za Piráty proto krom osvěty prosazujeme i zpřísnění trestů za sexuální násilí, zlepšení ochrany obětí, zvyšování informovanosti odborných složek a postupné posilování důvěry obětí v systém,“ uvedla pirátská poslankyně Klára Kocmanová s tím, že důležitým symbolem by také byla ratifikace Istanbulské úmluvy, kterou Česká republika stále odkládá a která právě tuto závažnou problematiku řeší.