ČR: Národovectví za každou cenu

Ukázka toho, jak velký dostává prostor proČEZácký a jaderný politiko-lobbista Martin Kuba na F24. Opět skrz národovecký narativ - s tím rozdílem, že jej hájí v kontrastu k dalšímu taktickému národovci Okamurovi, který jede prokremelskou linii národovectví.







Zdá se, že národovectví/nacionalismus je klíčový ideologický komponent veřejného diskursu v Česku, poznamenává Albín Sybera: