Biden kritizuje Trumpa, že řekl, že americká ústava by měla být zrušena

5. 12. 2022

Trumop musí být za své výroky "všeobecně odsouzen", vyjádřil se Bílý dům





Bílý dům prezidenta Joea Bidena pokáral Donalda Trumpa poté, co ten řekl, že by měla být "ukončena platnost" americké ústavy kvůli jeho lži, že prezidentské volby v roce 2020 mu byly ukradeny.



Řekl to mluvčí Bílého domu Andrew Bates: "Útoky na ústavu a vše, co představuje, jsou pro duši našeho národa nepřijatelné a měly by být všeobecně odsouzeny."



Bates označil ústavu za "nedotknutelný dokument" a dodal: "Ameriku nemůžete milovat, jen když vítězíte."





Trump v roce 2020 prohrál s Joem Bidenem o více než 7 milionů hlasů a v poměru 306-232 ve sboru volitelů.



Trump nadále tvrdí, že Biden vyhrál v rozhodujících amerických státech díky volebním podvodům, což je lež, která podnítila smrtící útok na Kapitol v USA 6. ledna 2021. Se vzpourou bylo spojeno devět úmrtí, včetně sebevražd policistů. Obviněno bylo více než 950 osob. Tento týden byli dva členové krajně pravicové milice Oath Keepers odsouzeni za spiknutí. Podobným obviněním čelí i další členové krajně pravicových protrumpovských skupin.



Po útoku na Kapitol byl Trumpovi zakázán přístup na Facebook a Twitter. Na Twitter se Trump zatím nevrátil, přestože jeho nový majitel Elon Musk prohlásil, že tak může učinit. V sobotu Trump použil svou vlastní platformu na sociálních sítích Truth Social, aby se vyjádřil k volbám v roce 2020: "Masivní podvod tohoto typu a rozsahu umožňuje ukončení platnosti všech pravidel, předpisů a článků, dokonce i těch, které se nacházejí v ústavě." Uvedl také, že "bezprecedentní podvod vyžaduje bezprecedentní léčbu".



Trump psal poté, co Musk prohlásil, že prokáže, že Twitter je vinen "potlačováním svobody projevu" tím, že zveřejní důkazy o tom, jak platforma reagovala na žádosti úředvolebních kampaní ve volbách 2020.



Trump je jediným deklarovaným kandidátem na republikánskou nominaci v roce 2024, ale od voleb v polovině volebního období, v nichž bylo mnoho jím podporovaných kandidátů poraženo, včetně popíračů voleb v rozhodujících státech, čelí zvýšené kritice ze strany republikánů i médií podporujících republikány. Republikáni získali Sněmovnu reprezentantů, ale jen těsnou většinou, a nepodařilo se jim znovu získat Senát.



V sobotu Trump také kritizoval vůdce senátní menšiny Mitche McConnella a "všechny slabé republikány, kteří nedokázali dostatečně rychle schválit prezidentské volby 2020". I poútoku na Kapitol odmítlo 147 republikánů volební výsledky v klíčových státech.



Vysoce postavení republikáni také kritizujíTrumpa za jeho rozhodnutí povečeřet ve svém domě na Floridě s Nickem Fuentesem, známým antisemitou a bělošským supremacistou. Ale přestože floridský guvernér Ron DeSantis prudce stoupl v průzkumech týkajících se možných uchazečů o kandidaturu v roce 2024, jen málokdo ve straně se s Trumpem rozhodně rozešel a ti, kteří tak učinili, byli z velké části z Republikánské strany vytlačeni.



V sobotu na takovou tvrdou politickou realitu poukázal Brian Schatz, demokratický senátor za Havaj, když řekl: "Trump právě vyzval k pozastavení platnosti ústavy a to je poslední kapka pro nulové republikány, zejména pro ty, kteří si říkají 'ústavní konzervativci'."



Jedním z takových konzervativců je Kevin McCarthy, republikánský lídr bojující o post předsedy Sněmovny reprezentantů. Nedlouho před Trumpovými slovy, že by platnost ústavy měla být ukončena, McCarthy prohlásil, že až jeho strana v lednu převezme kontrolu, prokáže svou poporu ústavě tím, že na půdě Sněmovny přečte "každé slovo" posvátného dokumentu.



V neděli Hakeem Jeffries, nově zvolený lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů, řekl v pořadu This Week televize ABC, že Trump učinil "zvláštní prohlášení, ale republikáni si budou muset vyřešit své problémy s bývalým prezidentem a rozhodnout se, zda se od něj odtrhnou a vrátí se k nějakému zdání rozumnosti, nebo se budou nadále přiklánět k extremismu, a to nejen Trumpovu, ale i trumpismu".



Ve stejném pořadu Dave Joyce z Ohia, předseda umírněné Republikánské vládní skupiny, odmítl pět příležitostí říci, že by nehlasoval pro Trumpa, pokud by byl v roce 2024 nominován.



Trump, řekl Joyce, "říká spoustu věcí - ale to neznamená, že se to někdy stane... Jdeme kupředu a budeme pokračovat jako republikánská většina a jako republikánská konference".



Jeho hostitel George Stephanopoulos řekl: "Nechápu, jak se můžete pohnout kupředu, když je váš kandidát pro pozastavení platnosti ústavy."



Mehdi Hasan, který vede pořad na stanici MSNBC, v sobotu napsal, že takovému ostrému interview by měli čelit všichni republikáni v Kongresu: Měli by být dotazováni: "Podporujete požadavek Donalda Trumpa na 'ukončení' platnosti ústavy? Nediskvalifikuje ho jeho požadavek z kandidatury na prezidenta? Dvě otázky, které by si měl položit každý republikán."



Hasan rovněž poukázal na Trumpovu večeři v jeho floridském letovisku Mar-a-Lago s Nickem Fuentesem a uvedl, že během pouhých dvou týdnů bývalý prezident "řekl nebo udělal věci, které by pro jiné politiky byly celoživotními skandály ... on skutečně ví, jak šokovat". Trumpovi kritici na politické pravici však tuto poznámku odsoudili.





John Bolton, velvyslanec George W. Bushe v OSN, který se stal Trumpovým třetím poradcem pro národní bezpečnost, řekl: "Žádný americký konzervativec nemůže souhlasit s výzvou Donalda Trumpa k pozastavení platnosti ústavy kvůli výsledkům voleb v roce 2020. A všichni skuteční konzervativci se musí postavit proti jeho prezidentské kampani v roce 2024."







