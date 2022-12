Čínská města po protestech zmírnila covidové lockdowny

5. 12. 2022

čas čtení 3 minuty





Šanghaj a Urumči znovu otevřou trhy a restaurace a uvolní omezení veřejné dopravy





Čínská města, včetně finančního centra Šanghaje a Urumči na dalekém západě, oznámila zmírnění omezení koronaviru po bezprecedentních protestech proti přísným lockdownům o minulém víkendu.



Urumči, hlavní město oblasti Sin-ťiang a centrum prvních protestů, od pondělí znovu otevře nákupní střediska, trhy, restaurace a další místa, uvedly úřady a ukončily tak několikaměsíční přísné lockdowny.

opravyČínská města, včetně finančního centra Šanghaje a Urumči na dalekém západě, oznámila zmírnění omezení koronaviru po bezprecedentních protestech proti přísným lockdownům o minulém víkendu.Urumči, hlavní město oblasti Sin-ťiang a centrum prvních protestů, od pondělí znovu otevře nákupní střediska, trhy, restaurace a další místa, uvedly úřady a ukončily tak několikaměsíční přísné lockdowny.



Tento víkend nebyly zaznamenány žádné výrazné nepokoje, ačkoli policie byla v oblasti Liangmaqiao v Pekingu a v Šanghaji v okolí ulice Wulumuqi, která je pojmenována po Urumči. Na obou místech se před týdnem konaly protesty.



Smrtící požár v Urumči minulý měsíc vyvolal protesty ve více než 20 městech poté, co se na sociálních sítích objevila tvrzení, že oběti nemohly před ohněm uniknout, protože jejich bytový dům byl uzamčen.



Čínský vicepremiér Sun Čchun-lan, který dohlíží na koronavirtovou strategii, minulý týden uvedl, že schopnost viru způsobovat onemocnění slábne - je to změna ve vládním postoji, která zřejmě umožnila kroky ke zmírnění omezení v některých městech.



Lidé v Čeng-čou, centrálním městě a domově největší továrny na výrobu iPhonů na světě, kterým minulý měsíc otřásly násilné nepokoje, se již nebudou muset prokazovat výsledky testů, aby mohli jezdit veřejnou dopravou nebo taxíkem nebo navštěvovat "veřejná místa", uvedly v neděli úřady. Karaoke bary, kosmetické salony, internetové kavárny a další vnitřní prostory mohou znovu otevřít, ale musí zákazníkům kontrolovat negativní výsledek testu po 48 hodinách.



V Šanghaji se od pondělí již nebude vyžadovat negativní test pro jízdu veřejnou dopravou a návštěvu parků, oznámily úřady v neděli. Jinde, v Nanningu, hlavním městě jižního regionu Guangxi, a ve Wuhanu, centrálním městě, kde pandemie začala v roce 2019, v neděli zrušili požadavek na negativní test pro jízdu metrem.



Některé nesrovnalosti při zmírňování omezení lidi rozzlobily, včetně požadavku na negativní test na covid na některých místech, přestože se hromadná testovací centra uzavírala.



V Pekingu a Wuhanu to způsobilo dlouhé fronty u několika zbývajících testovacích kabinek. "Jsou hloupí, nebo prostě jen zlí?" ptal se jeden člověk na sociálních sítích. "Neměli bychom zavírat testovací stanice na covid, dokud se nezbavíme průkazky na testování covidu."



Denní počet případů v celé zemi klesl na 31 824, uvedly v neděli úřady, což může být částečně způsobeno menším počtem testovaných osob. Úřady rovněž informovaly o dvou nových úmrtích na covid.



Navzdory zmírnění omezení řada odborníků uvedla, že Čína pravděpodobně nezačne s významným obnovením očkování dříve než v březnu, a to navzdory nutnosti zvýšit proočkovanost, zejména u rozsáhlé starší populace.





Odhady, kolik úmrtí by mohlo v Číně nastat, pokud se přikloní k úplnému zrušení proticovidových opatřeníí, se pohybují od 1,3 milionu mrtvých až k více než 2 milionům mrtvých, ačkoli někteří výzkumníci tvrdí, že počet obětí by se mohl výrazně snížit, pokud se zintenzivní očkování.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0