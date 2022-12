Ruská agrese na Ukrajině: Tři mrtví a šest zraněných po výbuchu na ruském letišti

5. 12. 2022

- Tři lidé zahynuli a šest osob bylo zraněno po výbuchu cisterny s palivem na ruském letišti.



K výbuchu došlo poblíž města Rjazaň jihovýchodně od Moskvy, informuje agentura Reuters s odvoláním na agenturu RIA Novosti.

- Rusko přichází v bojích o Bachmut o 50-100 vojáků denně:



Russia is losing from 50 to 100 soldiers each day in the battle of Bakhmut amid its desperate attempts to capture the city in the eastern Donetsk Oblast, a military spokesman said on Dec. 4. https://t.co/4C3azDyly9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 4, 2022 - Počet ruských útoků se v posledních měsících "výrazně snížil", informuje britské ministerstvo obrany



Podle britského ministerstva obrany se v posledních měsících "výrazně snížil" počet náhlých výsadků vojsk, které nad Ukrajinou provedla ruská taktická bojová letadla.



Ruské letouny nyní pravděpodobně provádějí desítky misí denně ve srovnání s maximem až 300 misí denně v březnu 2022, naznačuje nejnovější britská inteligentní zpráva.



"Rusko nyní v konfliktu ztratilo více než 60 letounů s pevnými křídly, pravděpodobně včetně dalšího stíhacího bombardéru Su-24M FENCER a pozemního útočného letounu Su-25 FROGFOOT z minulého týdne," dodává ministerstvo.



Snížení počtu vzletů je pravděpodobně důsledkem přetrvávajícího vysokého ohrožení ze strany ukrajinské protivzdušné obrany, omezení letových hodin, které mají ruské letouny k dispozici, a zhoršujícího se počasí.



Podle britského ministerstva obrany se v posledních měsících "výrazně snížil" počet náhlých výsadků vojsk, které nad Ukrajinou provedla ruská taktická bojová letadla.

Ruské letouny nyní pravděpodobně provádějí desítky misí denně ve srovnání s maximem až 300 misí denně v březnu 2022, naznačuje nejnovější britská inteligentní zpráva.

"Rusko nyní v konfliktu ztratilo více než 60 letounů s pevnými křídly, pravděpodobně včetně dalšího stíhacího bombardéru Su-24M FENCER a pozemního útočného letounu Su-25 FROGFOOT z minulého týdne," dodává ministerstvo.

Snížení počtu vzletů je pravděpodobně důsledkem přetrvávajícího vysokého ohrožení ze strany ukrajinské protivzdušné obrany, omezení letových hodin, které mají ruské letouny k dispozici, a zhoršujícího se počasí.

Vzhledem k tomu, že ruská taktika pozemních útoků je do značné míry závislá na vizuální identifikaci a neřízené munici, bude ruské letectvo pravděpodobně pokračovat v nízkém počtu operací pozemních útoků i přes špatné zimní počasí."

- Podle vysokých představitelů ukrajinského prezidenta ruské síly v neděli 46krát ostřelovaly Chersonskou oblast a zabily jednu civilistku



Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře, to uvedl v neděli pozdě večer v aktualizované zprávě na Telegramu. "Během dne okupanti ostřelovali region 46krát minomety, tanky, dělostřelectvem a MLRS. Byly zničeny soukromé a bytové domy a další budovy," uvedl s odvoláním na chersonskou městskou radu.



Anton Geraščenko, vedoucí poradce ukrajinského ministerstva vnitra, uvedl, že při útoku byla zabita 65letá žena. Uvedl to dnes brzy ráno v příspěvku na Telegramu:



- Americký thinktank Institute for the Study of War (ISW) reagoval na dřívější tvrzení vysokých amerických vládních představitelů a uvedl, že se mýlili, když za optimální příležitost pro vedení dalších protiútoků na Ukrajině označili jaro, a nikoli zimu.



V její nejnovější zprávě se uvádí:



Ředitelka americké Národní zpravodajské služby (DNI) Avril Hainesová 3. prosince zhodnotila, že tempo války na Ukrajině se přes zimu zpomalí, aby se obě strany mohly obnovit, doplnit zásoby a obnovit síly, a to navzdory důkazům, že podmínky v terénu podporují obnovení ofenzivy, a navzdory prokázané tendenci ukrajinských sil zahájit nové protiofenzivní úsilí relativně rychle poté, co předchozí úsilí vyvrcholilo."







- USA předpovídají, že během zimy bude na Ukrajině "snížené tempo" bojů







Situace v energetické soustavě však zůstává složitá. Proto, jak poznamenávají energetici, může dojít k určitým odchylkám od harmonogramu vyrovnávání energetické soustavy.

- Ukrajina uvaluje sankce na 10 vysoce postavených duchovních spojených s promoskevskou církví s odůvodněním, že souhlasili se spoluprací s ruskými okupačními orgány nebo ospravedlňovali invazi Moskvy, uvedla bezpečnostní služba.







Během víkendového vojenského fóra Avril Hainesová, ředitelka americké národní zpravodajské služby, uvedla: "Většina bojů právě teď v okolí Bachmutu a Doněcké oblasti se zpomalila se stažením Ruska ze západní části Chersonské oblasti na východ od řeky. A očekáváme, že to bude v nadcházejících měsících stejné.", dodala Hainesová a naznačila, že ruský prezident již není tak izolován od špatných zpráv o jeho invazi na Ukrajinu.Města po celé Ukrajině v pondělí obnoví plánované odstávky elektřiny.Kyjevský starosta Vitalij Kličko v neděli pozdě večer v příspěvku na Telegramu slíbil, že bude "co nejméně vypínání elektřiny".V pondělí vstupuje v platnost cenový strop na ruskou námořní ropu, na němž se dohodly země G7. Západ se jimi snaží snížit příjmy Kremlu z fosilních paliv a také omezit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině.Velká Británie, Japonsko, Německo, Itálie, Francie, Kanada a USA, jakož i členské státy EU a Austrálie se dohodly na omezení ceny ruské ropy na 60 dolarů za barel poté, co Polsko, které se drželo stranou, dalo dohodě zelenou. Rusko je druhým největším vývozcem ropy na světě.Dohoda umožňuje přepravu ruské ropy do třetích zemí s využitím tankerů zemí G7 a EU, pojišťoven a úvěrových institucí pouze v případě, že náklad bude zakoupen za cenu 60 dolarů za barel nebo nižší.Cenový strop by "okamžitě snížil Putinův nejdůležitější zdroj příjmů", uvedla americká ministryně financí Janet Yellenová.Kritici, včetně Ukrajiny, však tvrdí, že strop je bezzubý, protože je vyšší než stávající cena ruské ropy, která se pohybuje kolem 52 dolarů za barel."Stanovení takového limitu pro ruské ceny, které jsou pro rozpočet teroristického státu docela pohodlné, byste nenazvali seriózním rozhodnutím," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij."Je jen otázkou času, kdy bude stejně nutné použít silnější nástroje. Je škoda, že tento čas bude ztracen."Ruské úřady odmítly cenový strop a v sobotu pohrozily, že zastaví dodávky zemím, které jej schválily.Ruský vicepremiér Alexandr Novak v neděli prohlásil, že jde o hrubý zásah, který je v rozporu s pravidly volného obchodu."Pracujeme na mechanismech, které zakážou používání nástroje cenového stropu bez ohledu na to, jaká úroveň je stanovena, protože takový zásah by mohl dále destabilizovat trh," řekl Novak, představitel ruské vlády, který má na starosti ropu, plyn, atomovou energii a uhlí."Ropu a ropné produkty budeme prodávat pouze těm zemím, které s námi budou spolupracovat za tržních podmínek, i kdybychom měli trochu snížit těžbu," dodal.Zprávy na sociálních sítích naznačovaly, že ukrajinské síly po údajném obojživelném výsadku na Kinburnově kose minulý měsíc pokročily v operacích na východním břehu řeky Dněpr naproti nedávno osvobozenému městu Cherson. Ruské síly zintenzivnily dělostřelecké útoky na Chersonskou oblast poté, co se stáhly ze západního břehu Dněpru.Signály rovněž naznačují, že odpor USA vůči tomuto návrhu se může zmírnit tváří v tvář lobbingu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Beth Van Schaacková, americká velvyslankyně pro globální trestní soudnictví, tento týden uvedla: "Zatím všechny rezoluce [Valného shromáždění OSN] o Ukrajině byly schváleny." Mezinárodní trestní soud již začal vyšetřovat válečné zločiny na Ukrajině, ale nemůže stíhat vedení Kremlu kvůli širšímu zločinu agrese, protože Rusko není signatářem příslušného statutu.- Podle zvláštního vyslance USA se íránské vedení v důsledku protestů a vyzbrojování Ruska uzavřelo do "začarovaného kruhu". "Čím více bude Írán demonstrace potlačovat, tím více bude sankcí; čím více bude sankcí, tím více se bude Írán cítit izolován," řekl Rob Malley, zvláštní vyslanec USA pro Írán, na konferenci v Římě. "Čím více se budou cítit izolovaní, tím více se budou obracet na Rusko; čím více se budou obracet na Rusko, tím více bude sankcí, tím více se bude zhoršovat klima, tím méně pravděpodobná bude jaderná diplomacie. Takže je pravda, že právě teď se všechny ty začarované kruhy samy posilují." Šéfka amerických zpravodajských služeb Avril Hainesová uvedla, že existují znepokojivé důkazy o tom, že Rusko usiluje o prohloubení vojenské spolupráce s Íránem.Opec+, který zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (Opec) a spojence včetně Ruska, v říjnu rozzlobil USA a další západní země, když se dohodl na snížení těžby o 2 miliony barelů denně, což představuje přibližně 2 % světové poptávky, od listopadu do konce roku 2023.uvedl představitel ministerstva vnitra.