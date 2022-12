Ústav s totalitním režimem

Proces normalizace na ÚSTRu byl s úspěchem završen volbou staronových členů Rady Ústavu, píše Pavel Karous:



Jiří Liška: „druhou nešťastnou částí činnosti Ústavu v posledních letech bylo to, že jím (…) prochází plíživý relativismus, tedy tendence a snahy relativizovat komunistickou minulost. A to si myslím, že je velmi nebezpečné.“



Na pokusy relativizovat nedávnou historii poukázal také historik Jiří Mihola:



„Já s relativizací zásadně nesouhlasím. I proto chci pracovat v Radě ÚSTR. A myslím, že o komunismu a komunistické totalitě se brilantně vyjádřil už dříve americký prezident Reagan, když řekl: Komunismus je říše zla. V jedné větě bylo shrnuto všechno.“



(to si nevymýšlím podívejte se na stránkyů)

"Plíživý proces transformace Ústavu v období zmatků, kdy byl Ústav ochromen rejdy zlotřilých revizionistů, kteří se mohli vyhřívat jak klubko jedovatých zmijí na široké pleci našeho liberálně-kapitalistického uspořádaní, byl konečně odvrhnut. Oportunisté, zaprodanci a spiklenci pod vedením arcizrádkyněbyli odhaleni. Ať se odplazí zpátky na Západ, kde za třicet stříbrných připravují své "vědecké studie" o NAŠÍ minulosti. My nemusíme nic "zkoumat a bádat", jako tito chytrolíni, pravdu již dávno známe... V duchu probíhajících změn proběhne nejen změna fasády budovy ale i názvu Ústavu." (to jsem si vymyslel, těžké je to rozeznat.)