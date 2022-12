Jak by mohla skončit válka na Ukrajině

2. 12. 2022

Hein Goemans vyrůstal v 60. a 70. letech v Amsterdamu obklopený příběhy a vzpomínkami na 2. světovou válku. Jeho otec byl Žid a během nacistické okupace se schovával "pod podlahovými prkny", napsal Keith Gessen.

Když Goemans přijel do Spojených států studovat mezinárodní vztahy, vzpomněl si, jak se ho v jedné třídě ptali na jeho nejformativnější osobní zkušenost s mezinárodními vztahy. Řekl, že to byla 2. světová válka. Ostatní studenti namítli, že to není dost osobní. Ale pro Goemanse to bylo velmi osobní. Vzpomněl si, jak se v květnu 1985 zúčastnil oslavy čtyřicátého výročí osvobození Amsterdamu kanadskými silami. Mnoho kanadských vojáků, kteří se podíleli na osvobození, bylo stále naživu a znovu připomněli příchod kanadských jednotek do města. Goemans si pamatuje, jak si myslel, že lidé v Amsterdamu by byli příliš blazeovaní na to, aby se vzpomínkové akce zúčastnili, a byl dojat, že se mýlil. "Celé město bylo u silnice plné lidí," řekl mi nedávno. "Byl jsem opravdu překvapen, jak hluboko to bylo cítit."

Goemans, který nyní vyučuje politologii na univerzitě v Rochesteru, napsal svou disertační práci o teorii ukončení války – tedy studii o tom, jak války končí. Goemans zjistil, že bylo vykonáno mnoho práce na tom, jak války začínají, ale jen velmi málo na tom, jak by mohly skončit. Pro toto nedopatření byly možná historické důvody: Jaderné zbrojení Spojených států a Sovětského svazu znamenalo, že válka mezi nimi mohla ukončit lidskou civilizaci; nejen nějaké umírání, ale smrt všeho. Studium války za studené války tak dalo vzniknout bohaté slovní zásobě ohledně odstrašování: Přímé odstrašování, rozšířené odstrašování, odstrašování trestem, odstrašování odpíráním. Studená válka však skončila a války pokračovaly. Goemans viděl příležitost pro intelektuální zásah.

Ve své dizertační práci a v následující knize "Válka a trest" Goemans předložil teorii o tom, jak a proč některé války skončily rychle a jiné se brutálně vlekly. Válka v názvu byla 1. světová válka; "trest" byl to, čeho se lídři v Německu obávali, že je čeká, pokud přinesou domů něco menšího než vítězství. Když Goemansova kniha v roce 2000 vyšla, byla to první ucelená moderní studie věnovaná výhradně problému ukončení války a pomohla otevřít toto výzkumné pole.

Tradičně, píše Goemans, se myslelo, že války skončí, protože jedna strana se vzdá. "Dokud poražení neustanou v odporu, válka pokračuje," jak řekl jeden autor v roce 1944. Empirické záznamy však ukázaly, že jde přinejlepším o neúplný popis. K zahájení války byly obvykle zapotřebí dvě strany, i když měly různé zavinění, a k jejímu ukončení byly obvykle zapotřebí dvě strany; poražení mohou přijmout podmínky, které byly navrženy minulý týden, ale co bránilo vítězi vymýšlet nové podmínky? Klasickým příkladem z 1. světové války bylo odmítnutí bolševiků pokračovat v boji proti Německu v důsledku jejich uchopení moci v Rusku; vyhlásili "ani válku, ani mír" a jednoduše opustili jednání v Brest-Litevsku. "Poražení doslova ustali v odporu," píše Goemans. Ale Němci, místo aby to přijali, postupovali do Ruska. Teprve poté, co bolševici souhlasili s ještě tvrdšími podmínkami, než byly navrženy pouhé tři týdny předtím, Němci souhlasili se svým odchodem z války.

Novější teoretická literatura uznala oboustrannost války, píše Goemans, ale i zde byly opomenuty důležité aspekty. Válečná teorie importovala z ekonomie koncept "vyjednávání" a mělo se za to, že války začínají, když se proces vyjednávání – obvykle na určitém území – rozpadl. Nejčastější příčinou zhroucení byla podle válečných teoretiků (a opět výpůjčka z ekonomie) nějaká forma informační asymetrie. Jednoduše řečeno, jedna nebo obě strany přecenily svou vlastní sílu vzhledem k soupeřově. Tento druh informační asymetrie měl mnoho důvodů, v neposlední řadě to, že bojová schopnost jednotlivých národů byla téměř vždy přísně střeženým tajemstvím. V každém případě nejlepší způsob, jak zjistit, kdo je silnější, bylo skutečně začít bojovat. Pak se věci docela rychle vyjasnily. Mnoho válek skončilo právě tímto způsobem, kdy strany přehodnotily své relativní síly a rozhodly se uzavřít dohodu.

Byly však i jiné druhy válek, ve kterých převládaly jiné faktory kromě informací. Tyto faktory, částečně proto, že nehrály významnou roli v ekonomii, byly méně dobře pochopeny. Jedním z nich byl fakt, že smlouvy v mezinárodním systému – v tomto případě mírové dohody – měly malý nebo žádný vynucovací mechanismus. Pokud země skutečně chtěla porušit dohodu, neexistoval žádný rozhodčí soud, ke kterému by se druhá strana mohla odvolat. (Teoreticky by tímto soudem mohla být Organizace spojených národů, v praxi tomu tak není.) To vedlo k problému známému jako "věrohodný závazek": Jedním z důvodů, proč války nemusí rychle skončit, je to, že jedna nebo obě strany jednoduše nemohly důvěřovat druhé, že dodrží jakoukoli mírovou dohodu, které dosáhly. Goemansův kolega Dan Reiter ve své knize "Jak končí války" z roku 2009 použil příklad Velké Británie koncem jara 1940, po pádu Francie. Británie válku prohrávala a neměla žádnou jistotu, že Spojené státy do ní vstoupí včas, aby ji zachránily. Ale Britové bojovali dál, protože věděli, že žádné dohodě s nacistickým Německem nelze věřit. Jak řekl Winston Churchill kabinetu svým nenapodobitelným způsobem: "Pokud má tento náš dlouhý ostrovní příběh definitivně skončit, ať skončí pouze tehdy, až každý z nás bude ležet na zemi a dusit se vlastní krví."

Dalším faktorem, který byl v literatuře podle Goemanse ignorován, byla domácí politika. Státy byly považovány za jednotné aktéry se stanovenými zájmy, ale to vynechalo vnitřní tlaky vyvíjené na vládu moderního národního státu. Goemans vytvořil datový soubor každého lídra každé válečné země v letech 1816 až 1995 a každého zakódoval podle tripartitního systému. Někteří lídři byli demokraté; někteří byli diktátoři; a někteří mezi tím. Podle Goemanse měli demokraté tendenci reagovat na informace vyvolané válkou a jednat podle toho; v nejhorším případě, když prohráli válku, ale jejich země stále existovala, byli by sesazeni z úřadu a vydali se na knižní turné. Diktátoři, protože měli naprostou kontrolu nad svým domácím publikem, mohli také ukončit války, když to potřebovali. Po první válce v Zálivu byl takovým vůdcem Saddám Husajn; prostě zabil každého, kdo ho kritizoval. Goemans zjistil, že problém spočíval v lídrech, kteří nebyli ani demokraty, ani diktátory: Protože byli represivní, často je čekali špatné konce, ale protože nebyli dostatečně represivní, museli přemýšlet o veřejném mínění a o tom, zda se obrací proti nim. Goemans zjistil, že tito lídři budou v pokušení "sázet na vzkříšení", aby pokračovali ve válce, často ve větší a větší intenzitě, protože cokoliv jiného než vítězství by mohlo znamenat jejich vlastní exil nebo smrt. Připomněl mi, že 17. listopadu 1914 – čtyři měsíce po začátku 1. světové války – se císař Vilém II. sešel se svým válečným kabinetem a dospěl k závěru, že válka je nevyhratelná. "Přesto bojovali další čtyři roky," řekl Goemans. "A důvodem bylo, že věděli, že pokud prohrají, budou svrženi, bude revoluce." A měli pravdu. Vůdci jako tito byli velmi nebezpeční. Podle Goemanse byli důvodem, proč se 1. světová válka a mnoho dalších vlekly mnohem déle, než měly.

Nedávno jsem mluvil s řadou teoretiků ukončení války, včetně Goemanse, abychom viděli, co nám teoretická perspektiva může říct o válce na Ukrajině. Ukázalo se, že teoretici jsou angažovaná a živá skupina, většina z nich nalepená na Twitteru a Telegramu ve více jazycích, když se snažili sledovat válku v reálném čase. Věřili, že války, které studovali, mohou vrhnout světlo na současný konflikt. Zřejmě nebyli jediní, kdo si to myslel. Válečný teoretik Branislav Slantchev, jeden z Goemansových bývalých studentů a profesor na Kalifornské univerzitě v San Diegu, mi řekl, že v srpnu byl požádán, aby se zúčastnil sympozia Zoom o ukončení války, které svolala americká zpravodajská agentura.

Reitera, autora knihy "Jak války končí", zaujala skutečnost, že konflikt na Ukrajině je tak staromódní válkou. Kybernetická válka byla velmi malá a Rusko použilo jen několik hypersonických střel. Řekl, že na ruské straně "je to dělostřelectvo, obrněné jednotky, pěchota, brutalita proti civilistům. To je dvacáté století." A na ukrajinské straně to bylo stejné: "Mají přiměřeně sofistikované zbraně spojené s dostatkem výcviku, spojené se spoustou odvahy. Věci se nezměnily tolik, jak jsme si mysleli."

Tanisha Fazal, učenec z University of Minnesota, který píše knihu o medicíně na bojišti, byl překvapen nízkým poměrem ruských zraněných k zabitým. Historický poměr se za posledních sto padesát let pohyboval kolem tří nebo čtyř ku jedné. V nedávných válkách, jako například v Afghánistánu, se USA podařilo dosáhnout poměru zraněných k počtu zabitých až deset ku jedné, což znamená, že po zranění umíralo méně vojáků. Odhaduje se, že Rusové klesli na čtyři ku jedné. Důvodem bylo podle Fazala to, že se Rusům nepodařilo získat vzdušnou převahu; nemohou dostat své zraněné vojáky ven dostatečně rychle, a proto mnoho z nich zemře.

Obecněji řečeno, válka vykazovala mnoho rysů, které byly teoretikům války známé. Počáteční chybný odhad Vladimira Putina, že by mohl ovládnout Ukrajinu během několika dní, byl klasickým případem informační asymetrie; byl to také klasický příklad represivního režimu, který jeho vlastní lidé krmili špatnými informacemi. Všichni se shodli, že nás čeká "klasický" problém důvěryhodného závazku. Rusko tvrdilo, že nemůže Ukrajině věřit, že se v podstatě nestane státem NATO; Ukrajina ze své strany neměla důvod věřit ruskému režimu, který opakovaně porušil sliby a v únoru jí bez provokace napadl. Vyřešení problému věrohodného závazku však bylo komplikované. Ve 2. světové válce to bylo vyřešeno zničením nacistického režimu, přepsáním německé ústavy a rozdělením Německa. Ale ne mnoho válek končí takovými absolutními výsledky.

Aby těch komplikací nebylo málo, tato válka je stejně jako ostatní dynamická. Od doby, kdy Rusko 24. února ráno napadlo Ukrajinu, se toho stalo hodně. Odhalení ruské slabosti a ukrajinské síly povzbudilo ukrajinskou veřejnost; odhalení masakrů civilistů v Buče a Izjumu ji rozzuřilo. Jestliže kdysi v ukrajinském veřejném mínění existoval prostor pro ústupky Rusku, tento prostor se nyní uzavřel. "Někdy válka vytváří své vlastní příčiny války," říká Goemans.

Do konfliktu byly zataženy desítky vnějších aktérů: Třicet zemí NATO na straně Ukrajiny; Bělorusko, prozatím na straně Ruska. [Velmi nepřesná formulace; NATO není stranou války na Ukrjaině ani v tom omezeném smyslu, jakým se ČLR účastnila války ve Vietnamu na straně Severního Vietnamu. Přičemž ČLR coby stát s desetitisíci vojáků na území protivníka tehdy USA oficiálně nepovažovaly za válčící stranu - pozn. KD.] "Toto je velká evropská válka, něco, o čem jsme si mysleli, že už to neuvidíme," říká Goemans. „Je to zákopová válka jako 1. světová válka. A je to o existenci Ukrajiny jako státu." Důsledky jsou obrovské. "Bude to utvářet zbytek 21. století. Pokud Rusko prohraje nebo nedostane to, co chce, bude to poté jiné Rusko. Pokud Rusko vyhraje, bude to potom jiná Evropa." Rozsah a komplikace války znemožňují rychlé řešení. "To je to, co udělalo 1. světovou válku tak velkou, to je to, co udělalo 2. světovou válku tak velkou," řekl Goemans. "Není to jen ‚chci kus území, protože tam jsou moji etničtí bratři.‘ Je to — všechny tyhle sračky."

Když jsme spolu na začátku září poprvé hovořili, Goemans předpovídal vleklý konflikt. Žádná ze tří hlavních proměnných teorie ukončení války – informace, důvěryhodný závazek a domácí politika – nebyla vyřešena. Obě strany stále věřily, že mohou vyhrát, a jejich vzájemná nedůvěra se den ode dne prohlubovala. Pokud jde o domácí politiku, Putin byl přesně tím typem vůdce, před kterým Goemans varoval. Přes svůj významný represivní aparát neměl úplnou kontrolu nad zemí. Neustále nazýval válku "zvláštní vojenskou operací" a oddaloval masovou mobilizaci, aby nemusel čelit domácím nepokojům. Pokud by začal prohrávat, předpovídal Goemans, jednoduše by eskaloval.

A pak, v týdnech poté, co jsme s Goemansem poprvé promluvili, se události rychle daly do pohybu. Ukrajina zahájila pozoruhodně úspěšnou protiofenzívu, když znovu dobyla velké části území v Charkivské oblasti a hrozila, že znovu ovládne okupované město Cherson. Putin, jak bylo předpovězeno, vrátil úder, vyhlásil "částečnou mobilizaci" vojsk a uspořádal ukvapená "referenda" o připojení k Ruské federaci na okupovaných územích. Částečná mobilizace probíhala chaoticky a stejně jako na začátku války přiměla desetitisíce lidí uprchnout z Ruska. V celé zemi docházelo k sporadickým protestům a hrozilo, že se rozšíří. Mezitím ukrajinské síly pokračovaly v postupu na východě své země.

V děsivém příspěvku na blogu Goemansův bývalý student Branislav Slantchev nastínil několik potenciálních scénářů. Domnívá se, že ruské frontě na Donbasu stále hrozí bezprostřední kolaps. Pokud by k tomu mělo dojít, Putin by potřeboval ještě více eskalovat. To by mohlo mít podobu dalších útoků na ukrajinskou infrastrukturu, ale pokud je cílem zastavit postup Ukrajiny, pravděpodobnější variantou by byl malý taktický jaderný úder. Slantchev předpokládá, že by to bylo pod jednu kilotunu – tedy asi patnáctkrát menší než bomba svržená na Hirošimu. Bylo by to nicméně zničující a téměř jistě by to vedlo k intenzivní reakci Západu. Slantchev si nemyslí, že by NATO odpovědělo vlastními jadernými údery, ale mohlo by například zničit ruskou černomořskou flotilu. To by mohlo vést k dalšímu kolu eskalace. V takové situaci může být Západ nakonec v pokušení ustoupit. Slantchev jej vyzval, aby to nedělal. "Teď jde o všechno."

"Branislav je velmi znepokojený," řekl mi Goemans, "a není to žádná bázlivá kočka." Goemans byl také znepokojen, ačkoli jeho hypotetická časová linie byla delší. Věří, že nové ruské posily, jakkoli špatně vycvičené a nevybavené, a začátek brzké zimy prozatím pozastaví ukrajinské tažení a zachrání Rusy. "Lidé si myslí, že to rychle skončí, ale válka bohužel takto nefunguje," řekl. Věří ale také, že Ukrajina obnoví ofenzivu na jaře, kdy se do hry vrátí stejná dynamika a stejná nebezpečí. "Aby válka skončila," řekl Goemans, "minimální požadavky alespoň jedné ze stran se musí změnit". Toto je první pravidlo ukončení války. A ještě jsme nedosáhli bodu, kdy by se válečné cíle změnily natolik, aby byla možná mírová dohoda.

Předpovědi teoretiků ohledně toho, co se stane dál, částečně závisely na tom, jak vyhodnotili proměnné. Opravdu by se ruská fronta na Donbasu zhroutila, a pokud ano, jak brzy? Pokud by se zhroutila, kolik informací o ní by byl Kreml schopen kontrolovat? Tyto věci byly nepředvídatelné, ale člověk musel předvídat. Například Dan Reiter byl o něco více optimistický než Goemans, pokud jde o Putinovu schopnost prodat částečné vítězství ruskému lidu, kvůli jeho nadvládě v ruských médiích. Pro Reitera byl Putin natolik diktátorem, že by byl schopen ustoupit.

Navzdory tomu, že je Reiter předním teoretikem věrohodného závazku, věří, že válka by mohla skončit před absolutním výsledkem, jako je zničení Ruské federace. "Opravdu neradi necháváte přežít zemi, která bude představovat přetrvávající hrozbu," řekl. "Někdy je to však svět, ve kterém musíte žít, protože je prostě příliš nákladné tuto hrozbu úplně odstranit." Vidí budoucnost, ve které by Ukrajina souhlasila s příměřím a pak se postupně proměnila ve "vojenského ježka", pichlavou zemi, kterou by nikdo nechtěl napadnout. "Středně velké státy se mohou chránit i před velmi nebezpečnými protivníky," řekl Reiter. "Ukrajina se může do budoucna lépe bránit, ale jako země a společnost bude vypadat velmi odlišně než před invazí." Vypadala by spíše jako Izrael, s vysokými daněmi, vojenskými výdaji a dlouhou povinnou vojenskou službou. "Ale Ukrajina je ubránitelná," řekl Reiter. "Dokázali to."

Goemans se cítí více znepokojený. Jeho myšlenky ho opět zavedly do 1. světové války. V roce 1917 se Německo, tváří v tvář nulové naději na vítězství, rozhodlo vsadit na vzkříšení. Uvolnilo svou tajnou zbraň, ponorku, k provádění neomezených operací na volném moři. Rizikem této strategie bylo, že přivede Spojené státy do války; naděje byla, že to udusí Velkou Británii a povede k vítězství. Goemansovými slovy to byla strategie "vysoké odchylky", což znamená, že by mohla vést k velké odměně nebo velké pohromě. Nakonec to vedlo ke vstupu USA do války, porážce Německa a k odstavení císaře od moci.

V této situaci je tajnou zbraní zbraň jaderná. A její použití s ​​sebou nese opět riziko ještě většího zapojení USA do války, ale mohlo by také, alespoň dočasně, zastavit postup ukrajinské armády. Pokud by se to využilo efektivně, mohlo by to přinést i vítězství. "Lidé jsou velmi nadšení z kolapsu fronty," řekl Goemans. „Ale pro mě je to ‚A-h-h!‘" V tom okamžiku by byl Putin skutečně v pasti.

V tuto chvíli Goemans stále věří, že jaderná varianta je nepravděpodobná. A věří, že Ukrajina válku vyhraje. Ale bude to také trvat dlouho a bude to stát stovky tisíc životů.

Zdroj v angličtině: ZDE

