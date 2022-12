Britský výzkumník: Západ je stále slepý k ruské "tajné válce" – není to jen o Putinovi a Ukrajině

2. 12. 2022

Brit Keir Giles se léta snažil varovat svět před krutými úmysly Ruska a Vladimira Putina, ale jen málokdo jeho slovům rozuměl nebo jim uvěřil. Giles byl právě v Helsinkách a může se podělit o další špatné příběhy. Brit Keir Giles se léta snažil varovat svět před krutými úmysly Ruska a Vladimira Putina, ale jen málokdo jeho slovům rozuměl nebo jim uvěřil. Giles byl právě v Helsinkách a může se podělit o další špatné příběhy.

Keir Giles, výzkumník z Chatham House a jeden z předních britských odborníků na Rusko, je známý svou přímostí a sarkastickým humorem, který občas vnáší do svých vážných analýz.

Giles tedy hned na začátku rozhovoru děkuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že mu konečně "trochu usnadnil práci".

Ne proto, že by Putin udělal něco dobrého. Ale protože při sledování Putinových zvěrstev lidé začínají chápat, před čím se Giles snažil varovat svět už léta, dokonce ještě před okupací Krymu v roce 2014 a masivní únorovou invazí Ruska na Ukrajinu.

"Putinovi jsem dokonce věnoval svou novou knihu. Z vděčnosti za to, že konečně otevřel oči světa zlu Ruska a nutnosti se mu bránit."

"Až dosud na Západě převládala myšlenka, že Rusko nemůže být tak špatné, jak se říká. Ale pořád říkám, že se to ještě zhorší."

Giles právě vydal novou knihu s názvem "Ruská válka proti všem – a co to znamená pro vás".

Kniha vyšla v angličtině jen před pár týdny a hned poté ve finštině. Ve středu 30. listopadu měl Giles také veřejnou přednášku na Helsinské univerzitě ve 12:15.

Gilesova předchozí kniha se jmenovala "Moskevská pravidla" a byla vydána ve Finsku na jaře 2020. Při zpětném pohledu tato kniha neobvykle jednoduchým jazykem vyložila vše, co svět potřeboval pochopit o ruské mentalitě, aby nejpozději na podzim roku 2021 pochopil, že Putin se připravuje na obnovu impéria a je připraven zahájit i absurdní válku na Ukrajině.

Ale slyšel teď Giles nějaké omluvy za to, že jeho varováním nevěřili? Giles chvíli hledá slova a poté formuluje odpověď takto:

"Někteří se neformálně omluvili, ale jsou v situaci, kdy svou chybu nemohou veřejně přiznat."

"Pro lidi, kteří vyrostli na Západě, je téměř nemožné porozumět ruské logice, která je velmi odlišná od naší."

Ve své nové knize Giles mluví o iluzi vytvořené "zrcadlovým myšlením". Když každá strana automaticky předpokládá, že druhá strana myslí a jedná jako ona, výsledkem je nekonečný koloběh podezírání a nepochopení.

Znovu a znovu se západní politici dostávají do pasti víry, že Rusko v zásadě koná dobro, říká Giles. Ve skutečnosti samotné Rusko záměrně vytváří nové problémy a využívá toho jako způsobu, jak rozšířit svůj vliv a oslabit ostatní státy. Západ, který hledá kompromisy a spoléhá na prázdné ruské sliby, je tak znovu a znovu klamán – a Rusko je za svou agresi odměněno.

Ruské úřady jsou pevně přesvědčeny, že lidská práva a svobody prosazované Západem jsou fikcí a cynickým trikem, jak vyvinout tlak na Rusko. Toto nejsou hodnoty, kterých si Rusko váží, takže také nemůže uvěřit, že jsou hodnotami pro Západ.

Pokud jde o NATO, Rusko podle Gilese nemůže uvěřit, že suverénní státy dobrovolně žádají o členství v Alianci. Že se NATO nesnaží – a ani teoreticky nemůže – přimět je ke vstupu. Opět je to proto, že samotné Rusko je zvyklé na nátlak, a proto věří, že všichni ostatní ve skutečnosti dělají totéž.

"Putin věří, že země vstupují do NATO ne kvůli svým vlastním zájmům, ale kvůli americkému nátlaku. Stejně jako Sovětský svaz během studené války donutil země východní Evropy vstoupit do Varšavské smlouvy," poznamenává.

Podle Gilese je v současnosti jednou z chyb Západu, že si stále neuvědomujeme rozsah globální "nevojenské války", kterou Rusko vede.

Giles ve své nové knize hovoří o ruské tajné válce neboli "válce proti všem". Tímto termínem má na mysli nesčetné špinavé triky, které Rusko používá k podkopání západních demokracií a snaží se prosadit prakticky v celém světě, od Afriky přes Asii až po Austrálii.

"Pokud by Rusko zahájilo vojenský úder, čelilo by následkům. Proto vymýšlí všemožné jiné způsoby, jak zasáhnout země a společnosti, a o tom je ruská válka proti všem," vysvětluje Giles.

Rusko je například mistrem ve využívání vnitřních konfliktů v různých zemích a lidí, kteří jsou připraveni jednat jako napomahači Moskvy, aby se tak cítili důležití.

Je tam zasahování do voleb, kybernetické útoky, ekonomické zločiny, vymáhání výkupného, ​​podněcování demonstrací a kontrola toků uprchlíků. Je tu ale také tlak na diplomaty, politiky a kohokoli jiného, ​​kdo se dostane do cesty "ruským zájmům", jako jsou tajné návštěvy domácností, podivné nehody, nemoc nebo smrt.

Škála způsobů, jak ovlivnit, je nekonečná a často je obtížné plně, bez mezer, prokázat zapojení Ruska. Vždy je prostor pro popírání a konspirační teorie, které Rusko samo uvádí do pohybu, aby vyvolalo podezření, že za to mohou jiní.

Víme například jen o těch otravách spáchaných Ruskem, které tak či onak selhaly. Ale to je možná jen špička ledovce, protože nevíme, kde byli úspěšní, poznamenává Giles.

Giles také varuje před přesvědčením, že chování Ruska se změní, pokud a až Putin odejde od moci.

"Je obzvláště nebezpečným bludem myslet si, že za současným chováním Ruska stojí jedna osoba a že jakmile Putin odejde, situace se automaticky zlepší."

Myšlení za Putinovými názory je podle Gilese v Rusku pevně zakořeněno po staletí, a proto bude těžké v budoucnu změnit povahu moci a postavení země vůči jiným zemím.

Postoj, že Rusko má právo vládnout svým sousedům, se nemění v závislosti na tom, jak silné nebo slabé Rusko v daném okamžiku je. Tato pozice přežila zmatky jak bolševické revoluce v roce 1917, tak rozpad Sovětského svazu v roce 1991.

"Není důvod se domnívat, že po Putinovi bude učiněn krok k lepšímu. Putin a jeho spolupracovníci jsou produktem Ruska, nikoli naopak," připomíná Giles.

Bez ohledu na to, jak současná válka na Ukrajině skončí, Rusko podle Gilese svou válku o vliv ve světě nezastaví.

Je také pravděpodobné, že Ukrajina nebude posledním cílem ruské agrese. Západ má však stále šanci ovlivnit, jak brzy se může objevit nové nebezpečí.

"Pokud budou některé – alespoň jeden – požadavky Ruska na Ukrajině přijaty, bude to pro Moskvu dalším potvrzením, že skutečná nebo hrozící vojenská síla je nejlepším prostředkem k dosažení mezinárodně politických cílů," říká Giles.

Jinými slovy, pokud by Rusko získalo byť jen částečné vítězství na Ukrajině, budovalo by několik let nové síly – a pak by znovu ohrožovalo Spojené státy nebo Evropu.

"Evropa nemůže mít žádnou bezpečnou budoucnost, pokud nebude Rusku jasně řečeno, že čas impérií skončil a že nemá právo rozhodovat o budoucnosti nezávislých a suverénních států," varuje Giles.

Problém dohod s Ruskem je podle něj v tom, že Moskva chce neustále podepisovat nové dohody, které zavazují její odpůrce, ale dávají jí volnou ruku.

Ve své knize cituje dalšího britského pozorovatele Ruska, Jamese Sherryho, který formuloval tradiční ruský princip smluvního podvodu takto:

"Rusové jsou nejhoršími možnými sousedy. Pokud uzavřete písemnou dohodu, že nebudou parkovat auto na vašem trávníku, nedivte se, že tam místo toho zaparkují svůj kamion."

