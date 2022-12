Cena elektřiny bude v ČR o 40 procent vyšší, než tvrdila média

4. 12. 2022 / Radek Mokrý

Poslanec Jan Hrnčíř v OVM: "Skutečná cena elektřiny nebude slibovaných šest korun, ale osm až devět korun (8,50)".







Šest korun je pouze holá cena bez daní a distribučních poplatků. Výborně.





Čekal jsem, kdy se to téma objeví, prozatímní diskuse se vedla jako by nikdo nikdy neviděl vyúčtování vlastní roční spotřeby v Kč/kWh.







Položka silová elektřina je takový párek bez tácku, hořčice a chleba, známý trik buřtastánku v rukou jarmarečníků. Za šest kaček si ho můžete odnést leda v ruce. Příslušenství zvedá cenu o cca 40 %, ne méně.





Proč to vyslovil až poslanec takového spolku a informace nepřišla z liberálně demokratického tábora, jsem se už přestal divit. Zatím veřejnost doufala, že přijatelných 6 Kč/kWh je ta, kterou zaplatí. Nebude to tak, dopadlo to jako vždycky ala Černomyrdin. r.m.





Odpuštěný poplatek za OZE je v měsíčních nákladech pouze malá část. Podraz na podraz v informačním poli ))