V Británii zemřelo šest malých dětí na nákazu streptokokem A

3. 12. 2022

Britská agentura pro zdravotní bezpečnost vydala v souvislosti s nárůstem případů úmrtí dětí mimořádné varování a vyzvala lidi, aby v případě výskytu příznaků okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.





Rodiče v celém Spojeném království byli vyzváni, aby si u svých dětí dávali pozor na příznaky infekce streptokokem A poté, co zdravotníci odhalili nárůst případů, které vedly k úmrtí šesti dětí.



Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) vydala v pátek večer po nárůstu případů v celé zemi mimořádné varování, v němž rodičům vzkazuje, aby v případě, že u svých dětí zjistí příznaky, co nejdříve vyhledali lékařskou pomoc, a zabránili tak vážnému průběhu infekce.



Mezi příznaky patří bolest v krku, horečka a drobné kožní infekce. Ve většině případů se lidé mohou léčit antibiotiky a plně se zotavit. Ve vzácných případech se však streptokok A může stát závažným onemocněním a každý, kdo má vysokou horečku, silné bolesti svalů, bolesti v jedné části těla a nevysvětlitelné zvracení nebo průjem, by měl urychleně vyhledat lékařskou pomoc.



V typických zimních obdobích umírá na následky streptokoku A jedno až dvě děti mladší 10 let, ale v letošní sezóně přišlo o život již pět dětí v Anglii a jedno ve Walesu.



Činitelé ze zdravotnictví uvedli, že v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by koloval nový kmen. Nárůst počtu případů a úmrtí podle nich s největší pravděpodobností souvisí s vysokým množstvím cirkulujících bakterií a zvýšeným míšením ve společnosti.



Streptokok A může způsobit řadu různých zdravotních problémů, včetně kožní infekce, impetiga, angíny a spály.



Převážná většina infekcí je relativně mírná, ale bakterie může způsobit i život ohrožující onemocnění zvané invazivní streptokokové onemocnění skupiny A (iGAS).



UKHSA v pátek večer uvedla, že v poslední době došlo k výraznému nárůstu případů spály. V týdnu od 14. do 20. listopadu bylo hlášeno 851 případů, zatímco ve stejném období v předchozích letech to bylo v průměru 186 případů.



V Anglii bylo letos také zaznamenáno 2,3 případu iGAS na 100 000 dětí ve věku od jednoho do čtyř let, zatímco v předpandemických obdobích v letech 2017 až 2019 to bylo v průměru 0,5 případu, uvedla agentura. Rovněž bylo zaznamenáno 1,1 případu na 100 000 dětí ve věku od pěti do devíti let ve srovnání s předpandemickým průměrem 0,3 případu.



Během poslední sezóny s vysokým výskytem infekce streptokokem A v roce 2017/18 došlo v Anglii v této fázi sezóny ke čtyřem úmrtím u dětí mladších 10 let. V letošním roce je to pět případů.



"V letošním roce zaznamenáváme vyšší počet případů streptokoku skupiny A než obvykle," uvedl v prohlášení Dr. Colin Brown, zástupce ředitele UKHSA.



"Bakterie obvykle způsobují mírnou infekci vyvolávající bolesti v krku nebo spálu, kterou lze snadno léčit antibiotiky. Za velmi vzácných okolností se tato bakterie může dostat do krevního oběhu a způsobit závažné onemocnění nazývané invazivní streptokok skupiny A (iGAS).



"To je zatím neobvyklé. Je však důležité, aby si rodiče dávali pozor na příznaky a co nejrychleji navštívili lékaře, aby jejich dítě mohlo být léčeno a my mohli zabránit tomu, aby se infekce stala vážnou.



"Obraťte se na lékaře, pokud vaše dítě vykazuje známky zhoršení stavu po prodělané spále, bolesti v krku nebo infekci dýchacích cest."



UKHSA uvedla, že vyšetřování probíhá také po zprávách o nárůstu infekcí dolních cest dýchacích streptokokem A u dětí, které v posledních několika týdnech způsobily závažná onemocnění.



Agentura již dříve v pátek potvrdila, že dítě, které navštěvovalo základní školu St John's v Ealingu v západním Londýně, zemřelo na streptokok A, a rovněž vyšlo najevo, že rodiče čtyřletého chlapce z Buckinghamshire uvedli, že na něj také zemřel.



Na infekci zemřela také sedmiletá Hanna Roapová, která navštěvovala základní školu Victoria v Penarthu, šest km jižně od Cardiffu, a minulý týden zemřel šestiletý chlapec po propuknutí nákazy ve škole v Surrey.



V pátek večer UKHSA informovala, že od září zemřelo v Anglii již páté dítě, čímž se celkový počet známých úmrtí v Anglii a Walesu zvýšil na šest. Údaje ze Skotska a Severního Irska nebyly bezprostředně k dispozici.



V oběhu je spousta virů, které způsobují bolesti v krku, nachlazení a kolující kašel, a ty by měly odeznít bez lékařského zásahu. Občas se však může stát, že se u dětí k virové infekci přidá ještě bakteriální, což může zhoršit jejich zdravotní stav.



Rodiče jsou informováni, aby kontaktovali pohotovost nebo svého praktického lékaře, pokud se jejich dítěti přitíží, jí mnohem méně než obvykle, má suchou plenu 12 hodin nebo déle nebo vykazuje jiné známky dehydratace.



Pomoc by měli vyhledat také v případě, že je jejich dítě mladší tří měsíců a má teplotu 38C nebo je starší tří měsíců a má teplotu 39C nebo vyšší. Dalšími varovnými signály jsou, pokud je dítě velmi unavené nebo podrážděné.



Rodiče by měli volat 999 nebo jít na pohotovost, pokud má dítě potíže s dýcháním, jako jsou chrčivé zvuky nebo sání v bříšku pod žebry, pauzy v dýchání, modré zbarvení kůže, jazyka nebo rtů, nebo pokud je ochablé a nechce se probudit nebo zůstat vzhůru.



Za poklesem imunity vůči infekcím, jako je streptokok A, může být absence kontaktů s druhými dětmi v důsledku pandemie, uvedl Dr. Simon Clarke, mikrobiolog z University of Reading.



"Nejsem si vědom žádného společného faktoru, který by spojoval tato úmrtí, takže je nelze spojovat, ale očekávám, že v příštích týdnech a měsících se objeví další případy.





"Napadá mě, že podobně jako jsme toho svědky v současné době u chřipky, mohl nedostatečný vzájemný kontakt dětí způsobit pokles celopopulační imunity, který mohl zvýšit nákazu, zejména u dětí školního věku."







Zdroj v angličtině ZDE

