"Stávkující zdravotní sestry v Británii napomáhají Putinovi"

5. 12. 2022

Tvrzení předsedy Konzervativní strany, že "stávky zdravotníků pomáhají Putinovi", bylo odmítnuto jako "absurdní".



Předseda britské Konzervativní strany Nadhim Zahawi vyzval zdravotní sestry, aby odvolaly stávky a začaly vyjednávat, ale odbory tvrdí, že to jsou ministři, kdo odmítá jednat



Předseda Konzervativní strany Nadhim Zahawi byl obviněn z urážky zaměstnanců NHS "absurdním" výrokem, že není vhodná doba na stávku kvůli nízkým platům, protože by to pomohlo Vladimiru Putinovi rozdělit Západ.



Zahawi řekl v neděli v rozhlasových a televizních stanicích, že zdravotní sestry by měly odvolat své stávky a vzdát se svých platových požadavků, protože tím riskují, že budou nahrávat ruskému prezidentovi, který podle něj chce na Západě podnítit inflaci. Předseda Konzervativní strany Nadhim Zahawi byl obviněn z urážky zaměstnanců NHS "absurdním" výrokem, že není vhodná doba na stávku kvůli nízkým platům, protože by to pomohlo Vladimiru Putinovi rozdělit Západ.Zahawi řekl v neděli v rozhlasových a televizních stanicích, že zdravotní sestry by měly odvolat své stávky a vzdát se svých platových požadavků, protože tím riskují, že budou nahrávat ruskému prezidentovi, který podle něj chce na Západě podnítit inflaci.

Zdroje z odborů naznačily, že by byly ochotny zabývat se nabídkou pod úrovní inflace, ale vláda odmítá o platech vůbec jednat.

Odborový svaz zdravotníků naplánoval dva možné dny stávky, a to na 15. a 20. prosince, pokud vláda odmítne přehodnotit návrh na zvýšení platů o 3 % v době, kdy inflace dosahuje 11 %. Odbory Unison, Unite a GMB rovněž zvažují dny protestních akcí, přičemž zaměstnanci záchranek v některých zdravotnických zařízeních budou pravděpodobně stávkovat také ještě před Vánocemi.

Dodala: "Skotská vláda zabránila stávkám tím, že jednala s odbory ve zdravotnictví a zvýšila platy. Ministři ve Westminsteru by měli udělat totéž."





V Británii nyní stávkují kvůli nízkým platům také železničáři, pošťáci a univerzitní učitelé. V dalších sektorech se stávky připravují. K tomu píše Jonathan Freedland:





Každý den adventního kalendáře budou stávkovat zdravotní sestry, operátoři tísňového volání 999, zdravotníci a další zaměstnanci záchranné služby, učitelé, pošťáci, řidiči autobusů, příslušníci pohraniční stráže, zaměstnanci pasových úřadů a zaměstnanci státních dálnic. Vše bude obtížnější, od shledání s rodinou o Vánocích až po zajištění zdravotní péče pro své blízké. Absence jakékoliv smysluplné aktivity ministrů k vyřešení těchto sporů naznačuje, že se vláda v současné době hodlá pokusit ty stávky ignorovat. Tento konflikt do Vánoc neskončí. Mizérie bude pokračovat i v novém roce.





Zdroj v angličtině ZDE



Zahawi v neděli uvedl, že armáda bude v pohotovosti, aby mohla řídit sanitky, a vyzval odbory, aby ke stávce nepřistupovaly.Tvrdil, že Putin používá energii jako zbraň proti Ukrajině a vyšší inflaci, kterou to způsobuje, zhorší zvýšení platů ve veřejném sektoru - přestože mnoho zaměstnanců v soukromém sektoru dostává zvýšení mezd vyšší než inflace.Pat Cullen, generální tajemník zdravotnických odborů, řekl, že je to "nový propad", když vláda "používá ruskou válku na Ukrajině jako ospravedlnění pro reálné snížení platů zdravotních sester ve Spojeném království".Řekla: "Veřejnost takové rétorice nevěří a chce, aby ministři řešili náš spor. Zdravotní sestry si nemohou dovolit platit účty za jídlo a další služby a stále se obávají nejhoršího, co se týče energií v letošní zimě... 10 dní před zahájením naší stávky znovu zdůrazňuji svůj závazek setkat se s ministry a řešit náš spor. Místo toho, aby se zdravotními sestrami jednali, ministři volí stávkovou akci."V reakci na Zahawiho tvrzení o tom, že stávky pomáhají Putinovi, Sara Gortonová, šéfka zdravotnické organizace Unison, uvedla, že vláda by mohla "snadno zabránit stávkám", kdyby ministr zdravotnictví Steve Barclay začal jednat s odbory o zvýšení platů zaměstnanců NHS.