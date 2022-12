Rusko: Vstoupil v platnost zákon o kontrole činnosti "zahraničních agentů"

5. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Zpočátku Putinův režim označil za "zahraniční agenty" omezený počet svých odpůrců v naději, že je zahanbí a omezí jejich vliv. Nyní však radikálně rozšířil počet lidí, kteří mohou získat tento status, a uvalil na ně specifická a přísná omezení, což je krok, který zvyšuje možnost, že je čeká ještě něco horšího. Zpočátku Putinův režim označil za "zahraniční agenty" omezený počet svých odpůrců v naději, že je zahanbí a omezí jejich vliv. Nyní však radikálně rozšířil počet lidí, kteří mohou získat tento status, a uvalil na ně specifická a přísná omezení, což je krok, který zvyšuje možnost, že je čeká ještě něco horšího.

Vstupuje v platnost drakonický nový zákon "O kontrole činnosti osob pod cizím vlivem", který systematizuje a rozšiřuje omezení, podle kterých se tito klasifikovaní musí snažit žít a pracovat uvnitř současných hranic Ruské federace.

Podle nového zákona může být každý obyvatel Ruské federace, který přijímá podporu ze zahraničí nebo je pod cizím vlivem a podílí se na politické činnosti, shromažďování informací o bezpečnostních záležitostech nebo rozšiřování materiálů dalším osobám, klasifikován jako "zahraniční agent".

Několik skupin je vyloučeno – vládní instituce, náboženské skupiny, politické strany, zaměstnavatelé a členové mezinárodních organizací, kteří Rusko pouze navštěvují – ale tyto výjimky pouze potvrzují pravidlo, že téměř kdokoli v Rusku může být nyní považován za zahraničního agenta.

Od takto klasifikovaných osob se dlouho vyžadovalo, aby se jako takoví identifikovali, ale nyní mohou být vystaveni správním nebo dokonce trestním postihům za to, že tak neučinili, nebo za provádění jakýchkoli informačních kampaní, za příjem státních finančních prostředků na svou činnost, využívání významného státního majetku, účast jako odborníci v určitých oblastech a za to, že se stali státními zaměstnanci.

Tento přístup připomíná způsob, jakým nacisté a další autoritářské vlády jednaly se svými odpůrci - nejprve je jako takové označili a poté uvalili na jejich činnost přísná omezení, až nakonec zavedli drakonické tresty, včetně případu Židů a dalších v nacistickém Německu, které čekala smrt.

Nic nenasvědčuje tomu, že by teď Putinův režim zamýšlel něco podobného - ale skutečnost, že se ubírá podobným směrem, nepochybně vzbuzuje obavy z toho, co hodlá dělat dál. To povede některé k ukončení vazeb, s nimiž vláda nesouhlasí, jiné k emigraci - a ještě další, aby se radikálněji postavili do opozice vůči Kremlu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0