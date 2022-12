Sbohem, Sibiři!

5. 12. 2022

čas čtení 1 minuta

Po většinu z posledních 500 let Rusko financovalo svůj imperiální projekt vývozem přírodních zdrojů z východu Uralu přes to, co se obvykle nazývá evropské Rusko, do Evropy. Tím zajistilo, že centrální vláda účinně kontroluje bohatství, které pochází ze Sibiře a ruského Dálného východu, upozorňuje Alexej Roščin. Po většinu z posledních 500 let Rusko financovalo svůj imperiální projekt vývozem přírodních zdrojů z východu Uralu přes to, co se obvykle nazývá evropské Rusko, do Evropy. Tím zajistilo, že centrální vláda účinně kontroluje bohatství, které pochází ze Sibiře a ruského Dálného východu,

Ale nyní se situace mění, protože bohatství ze Sibiře a Dálného východu jde přímo do zahraničí - a ne přes západní část země. Jedna věc je, když sibiřský plyn a ropa musí procházet potrubím na Západ - a úplně jiná, když mohou směřovat rovnou do Asie.

To je něco, co Sibiři a v dalších oblastech na východ od Uralu již začínají oceňovat a mohou podle toho jednat. Ale je to zároveň i něco, o čem budou muset přemýšlet i Rusové na západ od Uralu. Koneckonců, co budou ti Rusové schopni vyvážet a za co získají peníze, které získávali ze sibiřských zdrojů?

Brzy se může stát, že Rusové v západní části země budou sedět ve zchátralých mrakodrapech moskevského pseudoměsta, s výhledem na nábřeží řeky zarostlé plevelem, a dojdou k závěru, že Evropa je hodila přes palubu. To je reálná vyhlídka.

"Musím říct Ivanovi Bláznovi: Bylo by dobré prodat pozemek na Krymu a koupit někde poblíž Čity. Titul Sibiřana bude brzy hodně ceněný."

Ale Rusko nebude jedinou postiženou zemí. Ukrajina utrpí také. Ztratí svou roli tranzitního státu - jenže s lepší půdou bude pro tuto zemi snazší prosadit se ve světě jako zemědělský vývozce.

Zdroj v ruštině: ZDE

1